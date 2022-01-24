Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Порошенко оговорился во время выступления в Верховной раде 15:34
Иммунолог Крючков рассказал, когда в России будет достигнут пик... 15:32
Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 15:30
В посольстве России успокоили Ирландию перед учениями ВМФ... 15:29
Стало известно, к каким репетиторам чаще всего обращаются... 15:28
Бойфренд, получивший почку своей девушки, бросил ее после операции 15:28
Обновление Windows 11 «сломало» настройки пользователей 15:26
«Газпром» снова не будет продавать газ на своей... 15:22
Путин ответил на приглашение главы Камчатки приехать... 15:21
Экс-президент «Локомотива» Геркус назвал логичным бойкот... 15:21
Автомобили

Россияне в пролете: какие новые автомобили обошли Россию стороной

Иностранные автокомпании ограничили ассортимент в России

Слушать
Остановить
close
100%
Chevrolet Silverado/Honda Civic/Fiat Pulse/Kia Carens, коллаж «Газеты.Ru»
Выбор автомобилей на российском рынке неуклонно сокращается – многие новинки, создаваемые автопроизводителями для продажи по всему миру и в отдельных регионах, до нашей страны не добрались в прошлом году и не появятся в этом. О том, какие интересные машины проехали мимо России, – в материале «Газеты.Ru».

Volkswagen Lamando L

close
100%
VW Lamando L

Весной будущего года в продажу в Китае поступит лифтбек Volkswagen Lamando L, рассчитанный на молодежную аудиторию. Автомобиль построен на модульной платформе MQB и по габаритам близок к Skoda Octavia. В отличие от чешской модели, ориентированной на практичность, Lamando L имеет безрамочные боковые двери стремительный силуэт кузова.

В наличии матричные светодиодные фары, массивная решетка радиатора.

Платформа MQB Evo, на которой построен автомобиль, по умолчанию подразумевает многорычажную заднюю подвеску вместо скручивающейся балки – в угоду лучшей управляемости. Цифровая панель приборов объединена с центральным дисплеем – такое решение уже демонстрирует внедорожник Touareg.

Силовые агрегаты — глобальные, как и на других рынках. Лифтбек для китайского рынка получит турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением. Позднее ожидается и более мощный 2,0-литровый турбомотор.

Ford Mondeo

close
100%
Ford Mondeo

Ford Mondeo уже покинул американский рынок и в 2022 году уходит из Европы, как и его конкурент Volkswagen Passat, но в Китае его история продолжается. Рассекреченное в январе пятое поколение модели разработано китайским подразделением американской компании.

По сравнению с предыдущим поколением, автомобиль стал крупнее.

Уже в базовой версии он получит светодиодные фары, а на передней панели предусмотрен общий экран, объединяющий приборы и медиасистему.

Известно, что новый Mondeo получит двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 239 лошадиных сил. Подробная информация о комплектациях будет обнародована позже – начало продаж ожидается в первом квартале этого года.

Skoda Slavia

close
100%
Skoda Slavia

В качестве преемника Skoda Rapid для индийского рынка чешская марка подготовила седан Slavia. И если в нашей стране эта модель предлагается в кузове лифтбек, то индийский Rapid и прежде был седаном, близким по конструкции к Volkswagen Polo.

Slavia, которая идет к нему на смену, построена на упрощенной версии модульной платформы MQB, предназначенной для бюджетных автомобилей. Внешность и интерьер седана решены в стиле актуальной версии Skoda Fabia.

Для Slavia предусмотрена виртуальная приборная панель, управление климат-контролем – посредством сенсорного экрана.

Базовый силовой агрегат – турбомотор объемом 1 литр и мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Более мощному 150-сильному мотору 1.5 полагается 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Цена новинки будет объявлена в марте.

Honda Civic

close
100%
Honda Civic

Японская Honda уходит с российского рынка – с этого года в нашей стране она сосредоточится на продаже мотоциклов и силовой техники, а последней моделью, которая пока предлагается в нашей стране, остается кроссовер CR-V ценой от 3,1 млн руб.

На других рынках Honda продолжает развивать свой модельный ряд – так, в конце прошлого года была представлена самая мощная версия Honda Civic 2022 модельного года.

«Заряженный» Honda Civic Si получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил и 6-ступенчатую механическую коробку передач либо вариатор.

Инженеры японской компании увеличили тягу двигателя на низких оборотах, чтобы улучшить динамику разгона. В старшей комплектации Civic Si оснащается продвинутой аудиосистемой с 12 динамиками, предусмотрены также спортивные кресла с интегрированными подголовниками. С места до 100 км/ч седан способен ускориться за 6,9 с. Цена модели в США – от $27,3 тыс. (около 2,1 млн руб.).

Fiat Pulse

close
100%
Fiat Pulse

В России модельный ряд итальянского автоконцерна представлен только коммерческой линейкой, а вот в странах Латинской Америки его позиции исторически сильны. Дебютировавший в 2021 году компактный кроссовер Fiat Pulse разработан бразильским подразделением Fiat и появился в продаже в этой стране в середине осени.

С базовым 1,3-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил он предлагается минимум за 90,8 тыс. бразильских реалов (1,3 млн руб.).

В наличии и более мощный литровый турбомотор мощностью 130 «лошадей».

Привод предусмотрен только передний. Среди оснащения – бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона и медиасистема с 10-дюймовым экраном. Дистанционный запуск двигателя предусмотрен через приложение в смартфоне.

Chevrolet Silverado

close
100%
Chevrolet Silverado

Модельный ряд американского подразделения Chevrolet в нашей стране сейчас ограничивается внедорожником Tahoe, а также кроссоверами Traverse и TrailBlazer. Продажи популярных в Америке пикапов в нашей стране так и не были начаты, хотя модель Silverado фигурировала среди премьер Московского автосалона 2014 года.

Развитие этой линейки тем временем идет своим чередом в соответствии с современными тенденциями – в январе этого года американский автопроизводитель представил новый Silverado на электротяге.

Электропикап, обладающий двухмоторной силовой установкой мощностью в 673 лошадиные силы и обещающий разгон до «сотни» за 4,5 секунды, базируется на той же архитектуре, что и GMC Hummer EV, производство которого и отгрузка заказчикам уже начались.

По сравнению с возрожденным Hummer, электрический Silverado более прост –

у него нет полноуправляемого шасси с возможностью движения по диагонали и функции увеличения дорожного просвета для преодоления тяжелого бездорожья.

В салоне – огромный 17-дюймовый экран медиасистемы, а в задний борт встроена откидная ступенька, облегчающая возможность забраться в кузов.

В задней стенке кабины предусмотрен люк для перевозки длинномерных грузов. На одной зарядке электропикап может преодолеть до 645 км. Минимальная цена машины – около $40 тыс. (более 3 млн руб.), версия RST First Edition, с которой и начнется производство, обойдется в $105 тыс. (более 8 млн руб.).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+