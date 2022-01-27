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Автомобили

«КамАЗ» попытается сделать электромобиль для Европы

«КамАЗ» начнет покорение авторынка Евросоюза с Венгрии

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Российский электромобиль «Кама» будут разрабатывать и выпускать в Венгрии. В этом году там планируется открыть российский инженерный центр, а через три года уже производить 32 тыс. машин в год. В самой компании «Кама» объясняют решение приоритетом европейского рынка и кооперацией с поставщиками. Полностью спроектировать и запустить такую машину в России сложно, говорят эксперты.

Инженерный центр с 65 специалистами, которые займутся проектированием электромобиля, откроется в Венгрии уже в этом году, а через два года количество занятых в проекте специалистов должно удвоиться. Запуск производства с объемами в 32 тыс. машин в год произойдет не раньше 2025 года, говорится в сообщении Министерства инноваций и технологий Венгрии.

Пока партнерство оформлено соглашением о намерениях, которое подписали в понедельник министр инноваций и технологий Венгрии Ласло Палкович и глава АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

В компании «Кама» объясняют партнерство с Венгрией в области НИОКР и производства, включая разработку решений в электрике и электронике, важным приоритетом европейского рынка для самого проекта.

«Мы собираем международную инженерную команду для нашего стартапа, выстраиваем отношения с партнерами и поставщиками в Европе.

Венгрия является одной из быстрорастущих точек развития автопрома в ЕС, это понятно по располагающимся в ней производствам у Mercedes-Benz, Bosch и других компаний»,

— сообщили «Газете.Ru» в компании «Кама».

Проект уже проинвестировали «КамАЗ», один из крупнейших производителей электробусов в Европе, и бизнесмен Рубен Варданян, подчеркивают в АО «Кама». Электромобили «Кама» изначально планировали продавать в России, вопрос «Газеты.Ru» о производстве машины в нашей стране в компании оставили без ответа. Детальную информацию о планах «Кама» обещает раскрыть в первом квартале этого года.

В декабре 2020 года челнинский автозавод представил концепт электромобиля «Кама-1», созданный в партнерстве с Санкт-Петербургским Политехническим университетом. В 2021 году для развития электромобильного стартапа было создано отдельное юрлицо. Согласно актуальной выписке из ЕГРЮЛ,

АО «Кама» зарегистрировано в городе Набережные Челны, а его уставный капитал составляет 720 млн рублей.

В новый стартап примерно в равных долях (по 360 млн рублей) вложились Рубен Варданян и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, сообщало в начале декабря РИА «Новости» со ссылкой на Когогина.

При этом речь не идет о запуске в серийное производство ранее показанного концепта. По данным «Ведомостей», новый электромобиль будет крупнее (4,4 м в длину), его снаряженная масса составит 1,7 т, мощность двигателя – 150 л.с., а запас хода – до 450 км.

Препятствием к развитию проекта за рубежом может стать политическая обстановка. В частности, американский конгрессмен Джим Бэнкс внес на рассмотрение нижней палаты парламента США проект закона, предусматривающего введение санкций против ряда российских бизнесменов и госчиновников.

В документе упоминается и имя Рубена Варданяна.

Разработка электромобиля «Кама» в Венгрии может объясняться более удобной логистикой, а также облегчением проблем с сертификацией машины на европейском рынке, объясняют эксперты.

«Автомобили такого формата, как «Кама» было бы чрезвычайно правильно внедрять сначала в России в рамках концепции развития электротранспорта, разработанной Минэкономразвития.

В качестве пилотного проекта можно было бы «обкатать» разработки, производство, развитие локальный технологий и компонентной базы, а также, применение льгот,

— сказал «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — Однако в России сейчас полностью спроектировать автомобиль крайне сложно. Возможно, в Венгрии вопросы проектирования, тестирования и сертификации решаются быстрее».

Обозначенные сроки разработки и налаживания производства с технической точки зрения выполнимы – при достаточном объеме инвестиций за 2-2,5 года можно создать новую платформу и небольшое производство объемом 35-40 тыс. машин в год, добавляет эксперт.

«Очевидно, у компании есть расчет относительно европейских продаж. К тому же развивать проект с точки зрения логистики гораздо проще в Венгрии, чем в Набережных Челнах»,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, — Все-таки эта страна находится в географическом центре Европы».

Выполнение заявленного плана по выводу автомобиля на рынок и объемам производства сейчас зависит от множества факторов — ограничений из-за пандемии, дефицита автокомпонентов, роста цен на материалы. Нынешний бизнес-план вполне может быть скорректирован в будущем, полагает он.

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