Исследование: Lada Largus оказался самым невыгодным коммерческим авто в классе

Эксплуатационные затраты на Lada Largus за три года владения вдвое превышают стоимость самого автомобиля, свидетельствуют данные исследования, сравнившего стоимость владения популярными коммерческими машинами. Кроме того, российский автомобиль проигрывает моделям Peugeot, Volkswagen, Opel и Fiat по топливной экономичности. При выборе коммерческого транспорта стоимость владения выходит на первый план по сравнению с ценой машины, объясняют эксперты.

При первоначальной цене фургона Lada Largus в 786 тыс. рублей стоимость владения этим автомобилем за три года превысит ее более чем в два раза при годовом пробеге в 85 тыс. км, свидетельствуют данные январского расчета Russian Automotive Market Research (НАПИ), предоставленного «Газете.Ru».

Эксперты проанализировали расходы на эксплуатацию и потерю стоимости популярных автомобилей из сегмента легкого коммерческого транспорта (LCV) для столичного региона.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксплуатационные расходы (см. инфографику «Газеты.Ru») на дизельный фургон Peugeot Partner (новый стоит от 1,3 млн рублей) в тот же период превышают стоимость машины в 1,5 раза, а бензинового Fiat Doblo (за 1,6 млн рублей) – в 1,3 раза. Самые выгодные в этом плане LCV — Opel Vivaro (2,1 млн рублей за новую машину) и Volkswagen Caddy (2,3 млн рублей), с учетом заправки, техобслуживания и ремонта, страхования (по ОСАГО и каско), покупки шин потребуют затратить столько же, сколько автомобили стоили изначально.

Утеря стоимости

Сильнее всего после трех лет эксплуатации подешевеет Volkswagen Caddy. Снижение остаточной стоимости такого автомобиля оценивается в 52%,

Peugeot Partner станет дешевле на 46%, Lada Largus – на 44%, а Fiat Doblo и Opel Vivaro – на 43% и 42% соответственно.

close 100% Lada

При относительно низкой стоимости километра пробега (6,64 рубля), автомобиль Lada показывает более высокие расходы на топливо на фоне иномарок – даже тех, которые обгоняют его по габаритам, вместимости и грузоподъемности.

Так, на заправку Largus за три года придется потратить более 1,1 млн рублей, для дизельного Opel Vivaro на топливо уйдет около 807 тыс. рублей, бензинового Volkswagen Caddy – 971 тыс. рублей, затраты на заправку Peugeot и Fiat едва превышают отметку в 1 млн рублей.

Цена автомобиля при выборе коммерческого транспорта далеко не всегда оказывается определяющим фактором – особенно для крупных перевозчиков, объясняют эксперты.

«Заплатив дешевле за автомобиль при покупке, владелец может потратить значительно большие средства при его эксплуатации,

— говорит «Газете.Ru» замдиректора департамента корпоративных продаж автомобильной группы «Авилон» Андрей Гусев. — В частности, это затраты на топливо, более частое техническое обслуживание, а при невысокой надежности автомобиля – и на его ремонт».

Крупные компании далеко не всегда ставят на первое место ценовой фактор, а вот средний и особенно малый бизнес зачастую начинают процесс выбора LCV именно с цены. При выборе автомобиля для коммерческого использования необходимо применять комплексную оценку, добавляет он.

Расчетная стоимость владения автомобилем заслуживает внимания при выборе коммерческого транспорта, но для формирования более объективной картины оценку необходимо проводить и исходя из реальной практики, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Для коммерческих клиентов совокупная стоимость владения автомобилем как фактор выбора гораздо более важна, чем цена в момент приобретения,

— объясняет Бургазлиев «Газете.Ru». — А вот для государственных компаний и ведомств, из-за особенностей системы закупок, самое важное – получить сразу же выгодную цену при покупке».

С точки зрения удобства при эксплуатации также важно, был ли автомобиль спроектирован как коммерческий изначально, либо адаптирован из легковой модели – это касается обзорности, удобства при погрузке и других факторов. По этому параметру Largus, созданный на основе легкового универсала Renault Logan, находится в невыгодном положении перед зарубежными конкурентами, отмечает он.

«Если смотреть на стоимость эксплуатации, ТО и другие факторы, которые можно контролировать, иномарка скорее всего будет смотреться более выигрышно из-за большего ресурса, меньшего количества непредвиденных поломок,

— говорит «Газете.Ru» гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, — В случае с Largus, который проигрывает по затратам на топливо, остро стоит вопрос отсутствия дизельного двигателя».

Одним из важных факторов также является сохранение рыночной стоимости подержанного автомобиля при перепродаже после завершения его эксплуатации. При выборе типа топлива — приходится учитывать и региональные особенности, включая климат и качество самого горючего на заправках, заключил Мигаль.