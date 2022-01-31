Тест-драйв Lexus NX: сам решает за водителя, когда открывать дверь

Россия — третий в Европе рынок по продажам Lexus NX. Чем сможет привлечь покупателей кроссовер нового поколения и сможет ли он повторить успех своего предшественника, разбиралась «Газета.Ru».

Припарковавшись на оживленной улице Ростова-на-Дону, пытаюсь выйти из Lexus NX. В ответ на нажатие кнопки открытия двери (она заменила внутреннюю ручку открывания), машина женским голосом и всполохами светодиодов на панели приборов сообщает о приближающемся автомобиле. Электромеханический замок двери заблокирован.

Покинуть кроссовер удалось, лишь когда в потоке транспорта образовался небольшая брешь и менторская система дала «добро» на разблокировку дверей. Можно было бы ее обмануть, подержав нажатой кнопку дольше 3 сек, или воспользоваться утопленной в обшивке миниатюрной ручкой аварийного открывания дверей. Но ради эксперимента, захотелось проверить работу этой системы.

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По словам представителей Lexus, эта система помимо проезжающих мимо автомобилей распознает мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов (если идут со скоростью более 5 км/ч). Инженеры японской компании утверждает, что

эта технология способна предотвратить до 95% ДТП, связанных с неосмотрительным открыванием дверей водителем и пассажирами.

Впрочем, я не расстроился, что NX так долго не выпускал меня. Фактурный мягкий пластик передней панели, удобные кожаные сидения с подогревом и вентиляцией, светодиодная подсветка салона с 64 вариантами оттенков располагают к тому, чтобы подольше задержаться в автомобиле.

К созданию интерьера инженеры подошли с японской педантичностью. Например, перед выбором места размещения селектора трансмиссии и регуляторов управления климат-контролем они замерили длину рук у людей из разных стран мира.

В итоге эти органы управления расположили так, чтобы пользоваться ими было одинаково удобно и невысоким водителям из азиатских стран, и рослым длинноруким европейцам.

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Покупатели нового кроссовера могут вообще не прикасаться к регуляторам температуры, громкости аудиосистемы и ввода адреса навигации — некоторые версии NX оснащаются системой голосового управления. Пароль: «Хэй, Лексус!». Если, например, сказать: «Мне холодно», то климат-контроль увеличит температуру.

Анализируя информацию со встроенных микрофонов, система понимает, кто именно (водитель или передний пассажир) замерз, и поднимает пару градусов в той зоне салона.

Инженеры Lexus, наконец-то, услышали не лестные отзывы клиентов о работе селектора мультимедиа а-ля «компьютерная мышь», — ее больше нет. Теперь управлении второстепенным функциями автомобиля возложено на сенсорный монитор. Владелец по своему желанию может настроить функции машины, за которые будут отвечать сенсорные клавиши на спицах руля.

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По словам представителей компании, некоторые владельцы предыдущего поколения кроссовера жаловались на медлительность электропривода багажной двери.

Теперь она полностью открывается за четыре секунды вместо прежних восьми.

Как едет

Lexus NX второго поколения построен на модульной платформе GA-K, известной по кроссоверу Toyota RAV4. Автомобиль стал чуть шире и длиннее предшественника (на 20 мм). За счет использования более прочных сортов стали в силовых элементах кузова, его жесткость на кручение увеличилась примерно на треть. Для снижения веса машины капот и передние крылья машины штампуются не из стали, как прежде, а из алюминия.

По наследству от RAV4 новому Lexus NX достался и 2,5-литровый атмосферный мотор мощностью 199 лошадиных сил, который сочетается в 8-ступенчатым автоматом. Особых сюрпризов этот тандем не преподносит: мощности и тяги вполне хватает для спокойного движения по трассе и совершения обгонов.

Для динамичной езды версия NX 250 не особо подходит: коробка передач иногда «задумывается» при переключениях на пониженную ступень.

К тому же натужный звук мотора на высоких оборотах, несмотря на неплохую шумоизоляцию кроссовера, несколько надоедает. При этом, даже с учетом частых обгонов на загородных трассах и толкания в утренних пробках, средний расход горючего лишь слегка превысил 10 литров на «сотню».

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Другое дело — флагманская версия c новым 279-сильным турбированным мотором объемом 2,4 литра (Lexus NX стал первым автомобилем, на котором установлен этот двигатель). Гораздо чаще стали звучать предупреждения навигатора о превышении скорости. Трансмиссия здесь точно такая же, что на более слабой модификации, но ее настройки заметно отличаются: коробка передач заметно быстрее переключает скорости, гораздо меньше «думает» о выборе нужной степени при резком нажатии на педаль акселератора.

Турбомотор больше настроен на работу на высоких оборотах:

несмотря на малоинерционную турбину, в некоторых режимах движения ощущается эффект так называемой «трубоямы».

Полнота привода

Руль кроссовера не требует подруливаний, машина уверенно идет по заданной траектории даже при движении по неоднородному покрытию, когда левые колеса на мокром асфальте, а правые – на снегу. Во многом это обеспечено четкой работой системой стабилизации и постоянным полным приводом с так называемым «преднятагом»: на заднюю ось по умолчанию передается примерно 10% тяги. Несмотря на откровенные провокации в виде резкого добавления или сброса газа, машина понятна и стабильна.

Ради эксперимента попытался по диагонали заехать на заснеженный холм на берегу Азовского моря. Секунду-другую побуксовав передними колесами, компьютер кроссовера замкнул многодисковою муфту, перебросив половину тяги на заднюю ось. Раскидывая всеми четырьмя колесами комья снега вперемешку с жухлой травой, машина вползла по скользкому склону.

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Как и положено автомобилю премиум сегмента, новый Lexus NX оснащен адаптивным круиз-контролем, системой удержания автомобиля в полосе и другим ассистентами. Причем

электронные помощники продолжают работать даже в плохих погодных условиях, — когда идет мокрый снег и дорожная грязь летит на внешние приборы.

Практически весь 360-километровый маршрут тест-драйва автоматика выдерживала установленную дистанцию до впередиидущего автомобиля, удерживала автомобиль в своем ряду, даже подруливая в пологих поворотах. Спасовала она лишь на последних километрах, когда передок покрылся толстым ледяным панцирем.

Первое время у дилеров будут только версии NX 250 (199 л.с.) и NX 350 (278 л.с.). Самая доступная модификации со 150-сильным мотором появится позднее. Начальная цена за базовую версию NX 250 составляет 4 млн руб. Конкуренты пока дороже: за BMW X3 придется отдать не менее 4,5 млн руб., за Audi Q5 – 4,6 млн руб., а базовый Mercedes-Benz GLC обойдется почти в 5 млн руб. Даже корейский Genesis GV70 в начальной комплектации стоит от 4,3 млн руб.