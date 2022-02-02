Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Проценко оценил меры по коронавирусу в Москве 21:38
В Крыму оценили риск вторжения Украины на полуостров после... 21:37
В Лондоне раскрыли детали разговора Путина и Джонсона 21:33
Сборная России по хоккею вылетела в Пекин отдельным рейсом 21:32
В США подтвердили поиск альтернативы российским поставкам газа... 21:23
Путин назначил Поклонскую на новую должность 21:22
Прыгунья с трамплина Аввакумова высказалась против отдельного... 21:16
Путин примет решение, стоит ли продолжать диалог с США 21:14
Власти Черногории решили не отвечать на запрет въезда... 20:57
Путин обсудил с Джонсоном Украину и гарантии безопасности 20:56
Автомобили

Таксисты на четверть подняли цены за год

Исследование показало, что дороже всего ездить на такси в 2021-м было в Санкт-Петербурге

Слушать
Остановить
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
По итогам 2021 года средняя стоимость поездки на такси в России выросла почти на четверть, свидетельствуют данные исследования. Самый дорогой средний чек зафиксирован в Санкт-Петербурге. Рост цен не перекрывает возросшие расходы, предупреждают представители отрасли. Себестоимость перевозки сильнее всего зависит от цен на автомобили, которые значительно повысились в минувшем году, объясняют эксперты.

Средний чек за поездку на такси в России за 2021 год вырос на 23%, до 305 рублей по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», предоставленного «Газете.Ru».

В рамках исследования специалисты банка изучили все операции по картам, выданным «Русским стандартом» за 2021 и 2020 год в соответствующей категории транзакций.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего поездок на такси с оплатой банковскими картами было совершено в Челябинске, Екатеринбурге и Перми. Средний чек на поездку в этих городах составил 200, 192 и 180 рублей соответственно.

Самые дорогие поездки на такси (в среднем 669 рублей), согласно данным исследования, были совершены в Санкт-Петербурге.

В Москве средний чек на одну поездку составил 286 рублей.

Аномально высокие показатели Северной столицы авторы исследования объясняют высокой туристической активностью и посещением загородных достопримечательностей, включая Кронштадт, Гатчину и Петергоф.

На фоне роста цен на перевозки деятельностью агрегаторов такси заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет Forbes. По данным издания, ведомство направило четырем крупным агрегаторам такси письмо с просьбой объяснить повышение цен на такси в Москве и Казани, а также разъяснить, в связи с чем у поездок на одно и то же расстояние может быть разная цена на мобильных устройствах разного типа.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители агрегаторов такси не раскрывают среднюю стоимость поездки, ссылаясь на систему динамического ценообразования.

«Платформа ежесекундно анализирует баланс спроса и предложения во всех частях города и может применять повышающие коэффициенты к стоимости, чтобы привлечь больше водителей в районы с повышенным спросом,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Didi. — Как только спрос и предложение приходят к равновесию, что иногда происходит в течение нескольких минут, система перестает применять динамический коэффициент».

В «Яндекс.Go» на вопросы «Газеты.Ru» относительно среднего чека на поездку и динамики его роста не ответили.

Рост цен на поездки почти на четверть не перекрывает возросших расходов в связи с подорожанием бензина, автомобилей и запчастей, жалуются представители отрасли.

«Комиссия агрегаторов достаточно высокая, она достигает 30% и всегда была такой. Но за последние два года, с начала пандемии, подорожали автомобили, запчасти, бензин, себестоимость поездки увеличилась,

— говорит «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. — Цены на такси повысились, особенно перед Новым годом, потому что был высокий спрос, но на сегодняшний момент они немного понизились».

Повышение цен на такси не компенсировало выросших расходов перевозчиков и в настоящее время наблюдается снижение количества автомобилей такси из-за невыгодности этого бизнеса, подчеркивает представитель отрасли.

Цены на такси в 2021 году увеличились из-за выросшего спроса на поездки по сравнению с пандемийным 2020 годом, при этом водителей на линии становится все меньше, отмечает основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«Доходы водителей падают из-за низких цен и растущих затрат, в том числе на обслуживание автомобилей, сильно в цене выросли ОСАГО и бензин.

Хотя тарифы агрегаторов не менялись уже несколько лет, — говорит Максимов «Газете.Ru». — При этом в Москве подавляющее большинство водителей работает на арендных машинах. И если в начале прошлого года машину класса «эконом» можно было взять за 1300 руб. в сутки, то сейчас – не меньше, чем за 1700».

Рост цен на такси происходит по объективным показателям и перевозки неизбежно подорожают, если продолжится рост цен на автомобили, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«В себестоимости услуг легкового такси амортизация автомобиля занимает половину. Еще один немаловажный фактор – цена топлива, на которую приходится четверть.

Автомобили подорожали на 40%, бензин – на 10%, — объясняет Шкуматов «Газете.Ru», — Ну и таксист должен зарабатывать больше, хотя бы на уровень инфляции. Показатель в 23% статистически укладывается в общее подорожание средств производства».

В случае, если рост цен на автомобили продолжится, цены на услуги такси неизбежно пойдут вверх, однако эта услуга все же не сможет потерять статус общедоступной, заключает Шкуматов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+