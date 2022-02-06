Гаишники рассказали, как правильно докладывать на лихачей

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В ГИБДД призывали снимать на видео нарушителей ПДД

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Depositphotos
ГИБДД разъяснила гражданам, как правильно фиксировать нарушения ПДД на фото и видео, чтобы водителя можно было найти и привлечь к ответственности. Жалобы от добровольных помощников в ведомстве обещают тщательно расследовать. Сигналы от граждан будут приняты во внимание только в случае серьезных инцидентов, а доказывать вину нарушителя в этом случае сложно, говорят эксперты.

ГИБДД призывает граждан передавать полиции фотографии и видеозаписи с фактами нарушений правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на видеорегистраторы, мобильные телефоны и фотоаппараты. Обращение размещено на сайте Госавтоинспекции России.

«Не оставайтесь равнодушными, ведь нарушения могут уверить нарушителей в безнаказанности, а их противоправное поведение может привести к непоправимым последствиям», – призывает граждан ГИБДД.

Для того чтобы присланные материалы можно было использовать в качестве доказательства в расследовании, ГИБДД перечисляет ряд необходимых требований. Так, на видеозаписи должен быть зафиксирован сам факт нарушения ПДД, а в заявлении должны быть указаны дата, место и время его совершения, а также подробные сведения о транспортном средстве.

«Регистрационный номер автомобиля должен четко опознаваться»,

— подчеркивают в Госавтоинспекции.

Заявление о замеченном нарушении ПДД можно подать лично, по почте или посредством электронного обращения на сайте ГИБДД России или регионального подразделения МВД. Помимо описания нарушения, полицейские просят изложить показания свидетелей и сообщить их контактные данные.

По обращениям граждан обещают проводить стандартную процедуру расследования в течение 30 дней –

установить и опросить владельца машины, выявить водителя, установить факт нарушения и наказать виновника по соответствующей статье КоАП.

Помимо приема жалоб от населения в стандартном порядке и электронных сервисов в ряде регионов, позволяющих пожаловаться на неправильно припаркованные машины, уже в 2022 году возможность сообщить властям о нарушителях ПДД планируется включить в функционал портала «Госуслуги».

Согласно опросу классифайда Drom.ru, многие россияне согласны жаловаться на сограждан, нарушающих ПДД, если такая функция появится в этом сервисе.

Из 11 тыс. опрошенных из разных регионов России 67% выразили такую готовность. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга их число доходит до 80%.

Меньше всего потенциальных добровольных помощников полиции обнаружилось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области.

Если нарушение ПДД не зафиксировано инспектором ДПС или автоматической камерой, привлечь виновника к ответственности трудно, а у полиции нет ресурсов для тщательного расследования мелких нарушений. Однако в случае громких инцидентов такой подход может сработать, говорят эксперты.

«Эта мера малоэффективна, потому что на основании одного только сообщения привлечь нарушителя к ответственности невозможно,

— объясняет «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, — Даже если на присланной видеозаписи будет номер машины, в этом случае необходимо выявлять и наказывать именно водителя, который был за рулем».

Такая запись – лишь повод вызвать номинального собственника автомобиля, который может указать на того, кто сидел за рулем. Но этот человек, в свою очередь, может заявить, что к этой машине отношения не имеет, добавляет адвокат.

«У Госавтоинспекции не хватит сил и средств все это расследовать, если будет много обращений. Собственника машины можно вызвать, но если он не придет, то дальше делать нечего и наказать его невозможно», — заключает Радько.

Видеоматериалы от очевидцев и показания свидетелей могут помочь в случае с расследованием громких ДТП, но не мелких дорожных нарушений, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Как правило, граждане заявляют в ГИБДД о серьезных инцидентах – управлении машиной в состоянии опьянения или если водитель скрылся с места аварии. В этой ситуации ГИБДД работает довольно эффективно,

— говорит Шкуматов «Газете.Ru». – Но если туда пожалуются, что водитель просто пересек сплошную линию разметки, на это вряд ли среагируют оперативно».

Мелкие нарушения ПДД сейчас являются прерогативой камер фото- и видеофиксации, а в случае, если гражданин заявляет властям о пьяном водителе, то он скорее всего видел, кто садился за руль, и сможет указать на виновника в ходе процедуры опознания, уточняет Шкуматов.

«В целом такая процедура действительно работает», — заключает он.

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