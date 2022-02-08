Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Лукашенко не исключил подготовки провокаций с целью подставить... 13:11
СВР заявила о готовящихся акциях против российских военных... 13:07
В Кремле отреагировали на планы Эрдогана провести переговоры... 13:06
В Кремле объяснили высказывание Путина «нравится не... 13:05
Варшавер озвучил зарплату Поргиной в «Ленкоме» 13:04
Российский биатлонист остановился в шаге от медали... 13:03
Латыши направили в ЕСПЧ более 300 исков из-за ущемления... 13:03
В США не осталось новых СПГ-проектов 12:55
В профсоюзе «Учитель» не видят смысла в посте... 12:50
Гинцбург заявил, что сроки испытаний назальной вакцины «Спутник... 12:50
Автомобили

Приподнятые переходы и технологии «Формулы-1»: как в РФ предлагают спасать пешеходов

К 2023 году в России могут принять первый ГОСТ по безопасности пешеходов

Слушать
Остановить
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В России разработали единый стандарт требований к безопасности пешеходов, это первый такой ГОСТ. Он может быть принят до 2023 года. Эксперты РосдорНИИ предлагают, во-первых, замедлить автомобили в жилых кварталах с помощью приподнятых над проезжей частью перекрестков и ограничением скорости до 20-40 км/ч. Кроме того, предлагаются скоростные лимиты на подъездах к «зебрам» и приподнятые переходы возле школ и детсадов.

Эксперты Российского дорожного НИИ (РосдорНИИ) Минтранса разработали третью редакцию единого госстандарта требований к безопасности пешеходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В настоящий момент ГОСТ в этой сфере в России отсутствует. Первая версия документа была представлена еще в 2020 году. Ввести в действие стандарт планируют в 2022-2023 годах, его могут включить в перечень обязательных стандартов в области безопасности движения. Решение по этому вопросу будут принимать Минтранс и ГИБДД.

Эксперты предлагают «успокоить движение автомобилей» в жилых районах. Среди прочего, в стандарте значатся приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки и ограничение скорости движения до 20–40 км/ч.

Кроме того, предлагается сокращать число полос на дорогах или уменьшать их ширину; использовать направляющие островки для организации зигзагообразного движения машин – с помощью извивающейся чередой поворотов, так называемых «шикан», как в «Формуле-1».

В ГИБДД при этом уже раскритиковали идею «шикан».

close
100%
«Формула-1». Гран-при Монако

«Формула-1». Гран-при Монако

Reuters

«Для внедрения таких предложений необходимы должные основания — мнение специалистов в области организации движения, научного сообщества, результаты экспериментальной эксплуатации. Спонтанное закрепление в документах по стандартизации подобных решений может привести к росту аварийности», — убеждены в госавтоинспекции.

Эксперты РосдорНИИ также предложили установить нормативы скоростных лимитов перед нерегулируемыми «зебрами» — 20 км/ч в пределах микрорайонов, 30 км/ч – на улицах местного значения – 40 км/ч, а на загородных шоссе сбросить скорость перед пешеходным переходом нужно будет до 70.

Еще одна мера – приподнимать над уровнем земли на 7-15 см пешеходные переходы возле детских садов и школ.

Проект ГОСТа также вводит новые термины для существующих инструментов безопасности. «Дивертором» предлагается называть препятствие сквозному проезду на перекрестке, а «рефюжем» — защитный элемент перед островком безопасности.

Глава Союза пешеходов Владимир Соколов подверг критике одну из норм стандарта, также призванную повысить безопасность пешеходов – разрешение обустраивать парковки с частичным использованием тротуара.

«Отнимать у пешеходов часть тротуара для стоянки автотранспорта, причем без ограждений, означает создавать для них затруднения при движении по тротуару, подвергать их опасности», — говорится в его заключении на проект ГОСТа.

Напомним, в России за 2020 год (за 2021 статистика недоступна) на дорогах погибло 15788 человек. Смертность снизилась на 11% по сравнению с 2019 годом. В 2015 году за год в ДТП погибло 25,5 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что численность погибших в автокатастрофах и происшествиях сравнима с потерями во время войны. Позволить себе этого Россия не может, говорил глава государства.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+