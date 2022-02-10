В профсоюзе «АвтоВАЗа» пожаловались на звонки силовиков после текста о рабочих Казахстана

Профсоюзные активисты «АвтоВАЗа» жалуются на звонки представителей силовых органов и вызовы в уголовный розыск. Они связывают это с деятельностью сообщества «Рабочие АвтоВАЗа» в соцсети и заявлением о событиях в Казахстане, опубликованном в январе независимым профсоюзом «АвтоВАЗа» «Единство». Юридические последствия от неявки могут наступить только в случае, если такая повестка вручена надлежащим образом, но перед визитом в полицию в любом случае гражданам следует обращаться за юридической помощью, говорит адвокат.

О телефонных звонках от силовиков «Газете.Ru» рассказали бывший председатель независимого профсоюза работников «АвтоВАЗа» «Единство», член профкома Анна Перова и рабочий штамповочного производства «АвтоВАЗа», профсоюзный активист Максим Напаскин. Жене последнего через мессенджер прислали повестку в уголовный розыск УМВД по Тольятти на четверг, 10 февраля.

«Когда в Казахстане начались события, в группе «Рабочие «АвтоВАЗа» была размещена статья в поддержку рабочих Казахстана. Мне позвонил человек, со смехом представившийся «сотрудником КГБ», — рассказала Анна Перова «Газете.Ru».

– Сказал, что эта статья провокационная и хотелось бы встретиться с вами. Я сказала, что никакой провокации там нет, мы поддерживаем не только рабочих Казахстана, но и всех рабочих во всем мире. И если вы так хотите меня видеть, присылайте повестку. Но ничего так и не было».

В своем обращении активисты выступили в поддержку рабочих Казахстана, которые принимали участие в протестах в январе 2022 года. Они призвали не называть вышедших на улицы «террористами» и «мародерами».

По словам Перовой, этот разговор состоялся в середине января. Она находилась в это время не в Тольятти и предложила перезвонить в конце месяца. Далее никаких звонков и вызовов в силовые структуры ей не поступало.

«В декабре еще звонили из полиции, пытались выяснить, как моя фамилия попала в паблик «Рабочие «АвтоВАЗа», кто его ведет, кто ответственный», — добавила Перова.

Рабочему прессового производства «АвтоВАЗа» Максиму Напаскину позвонили из полиции в понедельник, 7 февраля. Его жене Олесе Напаскиной через мессенджер Viber прислали повестку к старшему оперуполномоченному уголовного розыска УМВД Тольятти на 10 февраля (копия документа есть у «Газеты.Ru»). В качестве формулировки причины вызова в ней сказано «по касающемуся Вас вопросу».

«Меня побеспокоили через жену. Звонит человек, представляется сотрудником уголовного розыска и приглашает на беседу. Говорит, что если вы хотите – скажите, где вы, мы подъедем и повестку вам вручим,

— рассказывает Напаскин «Газете.Ru». – Это происходило при мне, я взял трубку и спросил, что это за давление, что за угрозы?»

По словам Напаскина, первоначально звонок поступил его несовершеннолетней дочери, после перезвонили жене.

«Разговор был по поводу паблика «Рабочие АвтоВАЗа», кто за ним стоит, потому что есть вопросы, касающиеся тех материалов, которые там время от времени публикуются», — продолжает Напаскин, — возможно, что у силовиков есть жесткий сценарий. Я не считаю себя каким-то опасным, но считаю опасными их».

По словам Напаскина, в настоящее время он отошел от активной профсоюзной деятельности, в том числе из-за состояния здоровья и не противостоит администрации завода.

Ранее в качестве активиста профсоюза МПРА он многократно участвовал в кампаниях по улучшению условий труда.

В частности, летом 2018 года он обратился с письмом к тогдашнему президенту «АвтоВАЗа» Иву Каракатзанису об улучшении условий труда из-за высокой температуры и плохой вентиляции в штамповочном цехе, писала газета РБК.

Сообщество «Рабочие «АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонтакте» насчитывает около 29 тыс. подписчиков. Там регулярно публикуются сообщения о производственном процессе «АвтоВАЗа», условиях труда и проблемах, связанных с работой завода.

В частности, в конце января там появились сообщения об очередях из нескольких сотен человек с симптомами ОРВИ в медсанчасти, прикрепленной к «АвтоВАЗу». Об этой ситуации подробно писала «Газета.Ru».

«Газета.Ru» обратилась на «АвтоВАЗ» и в пресс-службу ГУ МВД по Самарской области с вопросами о причинах такого внимания к профсоюзным активистам и деятельности сообщества «Рабочие «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» отказался от комментариев, ответ из областного управления МВД на момент публикации материала не поступил.

В случае, если на опрос или допрос в полицию гражданина вызывают ненадлежащим образом – по телефону или через мессенджер, неявка не грозит ему юридическими последствиями, однако в такой ситуации прежде всего следует обратиться за профессиональной юридической помощью, советует адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Владислав Жук.

«Уведомление о вызове на допрос или опрос считается врученным, только если оно направлено человеку обычной почтой на его адрес регистрации. В этом случае, если человек не явился, сотрудники полиции имеют право оформить его привод,

— объясняет Жук «Газете.Ru». – Если же человека просят явиться на какое-либо следственное действие по телефону – этот вопрос остается на его усмотрение, никаких законодательных санкций в этом случае не предусмотрено».

На практике, для ускорения расследования, полицейские часто вызывают граждан по телефону, либо приезжают сами. Однако в данном случае непонятно, что полицейские расследуют и как вызываемое лицо может поспособствовать расследованию дела, добавляет Жук, однако в любом случае прежде всего стоит обратиться к адвокату и к сотрудникам полиции идти уже с ним. Также не следует забывать о 51-й статье Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких, напоминает он.

«В этой ситуации виден политический подтекст, и если будет установка довести это дело до конца, и изобличить, кто ведет этот паблик, то в дальнейшем полицейскими будут приняты и другие меры – сотрудники полиции направят повестку, оформят привод, если это необходимо», — полагает Жук.