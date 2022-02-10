Нарушитель ПДД назвал гаишнику адрес друзей. Приставы забрали у них телевизор

Судебные приставы изъяли из дома в Улан-Удэ бытовую технику из-за долгов по штрафам ГИБДД нарушителя, назвавшего для протокола чужой адрес в качестве своего. Суд признал их действия незаконными. При составлении протоколов на дороге инспекторы ДПС часто указывают адрес нарушителя с его слов, необходимость устанавливать его по документам не регламентирована, объясняют эксперты, а если адрес должника установить не удается, логичнее всего прекратить взыскание.

О ситуации, произошедшей с жительницами столицы Бурятии Надеждой и Валерией Травкиными, сообщило в четверг местное издание «Номер один». По его данным, житель Улан-Удэ Юрий Латыпов в 2021 году получил от местного ГИБДД штраф в размере 30 тыс. рублей и не оплатил его вовремя.

Давая показания в ГИБДД, водитель, не имеющий собственной квартиры, указал в качестве своего адреса дом Надежды и Валерии Травкиных, где он действительно находился недолгое время «на правах гостя».

В июне 2021 года против Латыпова было возбуждено исполнительное производство, но взыскать с него деньги не удалось. В результате в сентябре 2021 года по адресу Травкиных на улице Совхозной в Улан-Удэ прибыла группа сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изъяли два телевизора, пылесос и микроволновую печь, принадлежащие жильцам дома, а не должнику.

Действия судебных приставов были обжалованы, судом они признаны незаконными. Октябрьский районный суд Улан-Удэ выявил в действиях приставов множество нарушений – помимо факта изъятия вещей, не принадлежащих должнику.

«Изъятие произведено в отсутствие собственника, истицы не являются сторонами исполнительного производства, понятые были привлечены только после того, как изъятые вещи были помещены в машину.

Акт изъятия оформлен от имени судебного пристава-исполнителя, которая фактически при совершении исполнительного действия не присутствовала», — подчеркивается в решении по делу, размещенном на сайте Октябрьского райсуда города Улан-Удэ.

Сам должник Юрий Латыпов, который был привлечен к участию в процессе в качестве заинтересованного лица, в суд не явился, однако долг по штрафу оплатил, говорится в решении суда. Имущество было возвращено владельцам.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу ФССП с вопросами о причинах произошедшего и действующей процедуре установления адреса должников, на момент публикации ответ в редакцию не поступил. Без ответа остались и вопросы, направленные в пресс-центр МВД относительно законности указания в протоколе адреса нарушителя ПДД с его слов, а не на основании документов.

Сотрудники ГИБДД, остановившие водителя, на практике часто указывают в протоколе адрес нарушителя, названный им самим, однако в рамках исполнительного производства личные данные должны проверяться более тщательно, говорят эксперты. В случае ошибки гражданину остается только жаловаться в суд и прокуратуру.

«Водитель предъявляет сотруднику ДПС при остановке документы на машину и водительское удостоверение, в котором не указан адрес регистрации,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, — Если человек управляет не своим автомобилем, адрес как правило записывают со слов, хотя сотрудник полиции вполне может его проверить».

На практике такой проверки как правило не проводится, а суд полагается на запись в протоколе, и указание неверного адреса становится проблемой должника – он не получает копии повесток и судебных решений, добавляет Радько. Необходимость для сотрудников полиции проверять эти данные законом не регламентирована.

«Если приставов не убедит заявление, что разыскиваемый ими человек не проживает по указанному адресу, они действительно могут изъять имущество, и уже в дальнейшем жильцам придется обжаловать это решение в суде, предъявив выписку из домовой книги или свидетельство о собственности», — заключает он.

То, что инспекторы ДПС вносят в протокол место жительства со слов водителя, может быть оправданным в ситуациях, когда он проживает не по месту регистрации, однако в рамках исполнительных производств проверять данные должников следует более тщательно, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Судебные приставы должны устанавливать адрес проживания конкретного человека не из протокола, а с помощью собственных информационных баз и тех возможностей, которые у них есть, — говорит Шкуматов «Газете.Ru», —

Если адрес установить невозможно или человек нигде не прописан, следует прекращать исполнительное производство из-за невозможности взыскания».

Если судебные приставы все же пришли не по адресу, следует жаловаться их руководству или в прокуратуру, при этом полезно обратиться к профессиональному юристу, советует он.

«Эта ситуация фантасмагорична. Получается, что так судебные приставы могут прийти к любому», — заключил Шкуматов.