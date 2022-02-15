Водители не смогут сохранить ОСАГО по старым тарифам

Законопроект Минфина предполагает безальтернативный пакет нововведений — расширение лимита компенсаций по вреду жизни и ремонту без учета износа запчастей. У водителей не будет возможности отказаться от этих «опций», выяснила «Газета.Ru». Безаварийным водителям возможность оплаты ОСАГО по действующим недорогим тарифам не предоставят.

Минфин отказался делать ОСАГО более доступным для водителей, соблюдающих ПДД и не попадающих в дорожно-транспортные происшествия, — тех, автомобилистов, которые имеют высокий коэффициент бонус-малус (КБМ). Скидка для таких водителей не содержится в грядущем законопроекте по ужесточению ОСАГО, выяснила «Газета.Ru».

Напомним, министерство предлагает для всех категорий полисов «автогражданки» повысить компенсацию по жизни и здоровью до 2 млн рублей, а также отказаться от учета износа деталей при расчете стоимости восстановительного ремонта после ДТП. В министерстве считают, что наличие выбора у страхователей — оплачивать ли им ОСАГО по новым или старым тарифам — приведет к тому, что граждане предпочтут покупать более дешевые полисы.

«Внедрение предложенного подхода в ОСАГО создаст довольно странную ситуацию: водитель, заключая договор, будет решать, какую выплату получит человек, пострадавший от его действий: то есть заплатят пострадавшему за ремонт всего автомобиля или только 50%, заплатят за травму 20 тыс. рублей или 80 тыс. рублей.

Скорее всего, большая часть водителей выберут наиболее дешевые полисы с учетом износа и меньшей страховой суммой.

Цель реформы — обеспечить достаточные выплаты при аварии вне зависимости от того, какой полис выбрал в свое время ее виновник», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина.

Схожей позиции придерживаются и в Центробанке, подчеркивая, что ОСАГО является страхованием ответственности водителя, а выплаты по нему получает не покупатель полиса, а пострадавший в аварии.

«Лимит по ущербу жизни и здоровью необходимо поднимать до 2 млн рублей для всех водителей, чтобы защитить всех граждан на дороге, вне зависимости от того, насколько социально ответственным оказался виновник аварии»,

— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Банка России.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк и страховщики уже подсчитали, на сколько может увеличиться стоимость полисов ОСАГО после увеличения лимита выплат по жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. рублей до 2 миллионов, а также отказа от учета амортизации деталей. Про прогнозу ЦБ РФ, эти изменения в сумме потребуют увеличения тарифов как минимум на 48%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что после введения новых правил стоимость ОСАГО в среднем может вырасти на 60%.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, для аварийных водителей полисы подорожают еще заметнее — до 80%.

Страховщики не позволят

Нежелание Минфина вводить новые правила определения размера компенсации без учета износа деталей в рамках опций к основному полису автогражданки дезавуирует идею об индивидуализации ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, предоставление водителю возможности выбора условий страхования, которые его устраивают, больше похоже на персональный подход, о котором заявляют в Минфине, ЦБ РФ и РСА.

«Это и есть та самая индивидуализация ОСАГО. Но в таком виде она страховыми компаниям не нужна.

При этом подходе не получится заставить больше платить за страховку абсолютно всех водителей, независимо от их аварийной истории», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Шапарин.

Механизм, при котором автомобилист самостоятельно выберет риски, которые хочет застраховать, и сами условия заключение договора, давно отработан страховыми компаниями на полисах КАСКО, подчеркнул эксперт. Адаптировать подобную схему под «автогражданку» не составит особого труда, уверен он.

По словам вице-президента НАС, если страховые компании умерят свои аппетиты, то повышение лимитов выплат и отказ от учета амортизации запчастей могут быть введены вообще без повышения тарифов на ОСАГО. В качестве примера он приводит Латвию, где средняя стоимость полиса обязательного страхования ответственности автомобилистов составляет около 80 евро (примерно 6,8 тыс. рублей по курсу).

При этом лимит выплат по ущербу имуществу в случае ДТП в этой стране – чуть больше миллиона евро, а по жизни и здоровью – более 5 млн евро.

По данным РСА, в прошлом году средняя стоимость полиса ОСАГО в России составила 5 581 рубль. Согласно ст.7 закона «Об ОСАГО», лимит выплат за поврежденное в аварии имущество составляет 400 тыс. рублей на каждого потерпевшего, а за вред жизни или здоровью он равен 500 тыс. рублей на каждого раненного в аварии.

Подавляющее большинство автомобилистов не станут переплачивать за гипотетические опции в виде большего лимита выплат и расчета суммы компенсации без учета износа деталей, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, в этом случае они выберут обычный полис ОСАГО.

«Многие водители годами ездят без ДТП, однако им фактически приходится платить за тех, кто водит машину неаккуратно и становится виновником аварии.

Обязательное введение повышенных лимитов, а также изменение правил определения размера компенсации за поврежденные детали заставит платить больше всех автомобилистов, без исключений», — заявил он «Газете.Ru».

Вариант с введением новых правил в качестве дополнительных опций Похмелкин считает более справедливым. Однако в этом случае страховщики лишатся значительной доли прибыли, и профильные ведомства, курирующие очередную реформу ОСАГО, на такой шаг не пойдут, уверен эксперт.