Киргизский электрокар не может попасть в Россию из-за отсутствия документов

Автопроизводитель из Кыргызстана Kami Motors, обещавший начать производство электрических грузовиков в ноябре 2021 года, не смог выйти на производственные мощности из-за проволочек в сертификации автомобиля, выяснила «Газета.Ru». В компании ссылаются на погодные условия и карантин в Белоруссии, где проходит комплекс испытаний. Запуск производства и продаж сдвинут на 2022 год.

Родоначальник киргизского национального автопрома, компания Kami Motors из Бишкека не может завершить процесс сертификации электрического грузовика Kami Nimble, несмотря на первоначальные планы начать продажи товарных экземпляров в ноябре 2021 года. Из-за отсутствия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на машину старт ее продаж невозможен на внешних рынках, в том числе в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Kami Motors.

«Машина сейчас находится на аттестации на получение одобрения типа транспортного средства в Белоруссии. Когда завершится процесс, пока не могу сказать, там же каждая деталь испытывается», — рассказал представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.

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По его словам, процесс сертификации начался в прошлом году и затянулся в том числе из-за пандемийных ограничений и наступления зимнего сезона, не позволяющего проводить тесты тормозной системы. На вопросы о возможных технических сложностях в процессе испытаний и мерах по их устранению представитель компании ответить затруднился.

На данный момент грузовик произведен в нескольких экземплярах для сертификационных испытаний, уточнил он.

Ранее Kami Motors планировала собрать первые 100 экземпляров Nimble уже в ноябре 2021 года, говорил «Газете.Ru» в августе представитель компании. Сейчас в качестве крайнего срока, в который фирма обещает передать 100 машин заказчикам, на официальном сайте Kami Motors указано 31 декабря 2022 года.

Kami Motors планировала осенью прошлого года начать продажи Nimble в двух городах Киргизии – Бишкеке и Оше, а затем выйти на рынки Казахстана и России. Эти планы также пока не осуществлены.

«Пока ОТТС не получен, производить машину нельзя – то же самое и с дилерскими центрами. Я могу с уверенностью сказать, что в этом году мы начнем производство»,

— заключил Аскаров.

Компания Kami Motors была основана в Бишкеке весной 2020 года. Электрический развозной грузовик Kami Nimble – ее первый продукт. Согласно техническим характеристикам модели, на Nimble установлен электрический двигатель Shinegle китайского производства с максимальной мощностью 15 кВт (менее 20 л.с.), который питается от литий-железо-фосфатной батареи. Запас хода электрокара составляет 110 км, а заряжается он от бытовой электросети напряжением 220 В.

Среди основных достоинств своего электромобиля создатели называют широкую унификацию с моделями Lada — по словам разработчиков, 95% его деталей взаимозаменяемы с машинами «АвтоВАЗа»

В случае успешного завершения сертификации в Белоруссии и получения ОТТС, Nimble можно будет продавать на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

При этом формально Nimble относится не к автомобилям, а к квадрициклам категории L7 – такие транспортные средства можно эксплуатировать на дорогах общего пользования, регистрировать в ГИБДД и управлять ими с водительским удостоверением категории B1 (легкие грузовики массой до 3,5 т) – в отличие от квадроциклов с органами управления мотоциклетного типа, которые регистрируются в Гостехнадзоре.

Сертификационные требования к таким машинам гораздо менее жесткие, чем к автомобилям – в частности, на них не требуется устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для оповещения экстренных служб в случае ДТП.

С инженерной точки зрения в создании такого транспортного средства нет ничего сложного, однако его рыночная востребованность остается под вопросом, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Процесс сертификации квадрициклов гораздо проще, чем у автомобилей или легких коммерческих грузовиков, поэтому ссылки на затянувшийся процесс сертификации из-за карантина или зимы выглядят как отговорки, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». — Такое транспортное средство, как Kami Nimble, имеет право на существование. Неплохо, если этот проект все же окажется успешным».

Основа для такого транспортного средства стоит в Китае вместе с аккумулятором $3,5-4 тыс.,

добавляет эксперт, изготовить для него пространственный кузов из труб прямоугольного сечения и обшивку из композитных или пластиковых панелей также несложно.

«Вопрос, в каком качестве Nimble может быть востребован на рынке. В качестве развозного транспортного средства для крупных складских комплексов определенный шанс есть, однако на дорогах общего пользования — это, как говорится, до первого ДТП», — подытоживает Бургазлиев.

Пространство для подобных стартапов на рынке в настоящее время есть, полагает руководитель департамента эксплуатации транспорта и развития транспортной инфраструктуры «Почты России» Евгений Антоник.

«В контексте сегодняшней «зеленой» повестки использование электрокаров и других аналогичных технологий востребовано многими компаниями,

— говорит Антоник «Газете.Ru». — На сегодняшний день производство коммерческих электромобилей в России только набирает обороты, и мы с интересом изучаем рынок и открыты к сотрудничеству, как с российскими производителями, так и с компаниями из стран ЕАЭС».