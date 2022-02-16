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Автомобили

Дорожные камеры нацелят на автомобили иностранцев

ФТС усилит контроль за иностранными автомобилями

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Федеральная таможенная служба планирует усилить контроль за машинами, которые ввозят в Россию иностранцы. Автомобили, не покинувшие вовремя территорию РФ, будут отслеживаться с помощью дорожных камер. Большинство таких машин не ездят по дорогам, а разбираются на запчасти, и привлечь к ответственности тех, кто их ввозит, трудно из-за проблем межведомственного взаимодействия, говорят эксперты.

Федеральная таможенная служба (ФТС) разработала порядок отслеживания транспортных средств, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) иностранцами для личного пользования. Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Согласно проекту ведомственного приказа, с которым ознакомилась «Газета.Ru», проверять, не покинул ли иностранец ЕАЭС без машины, таможенники будут еженедельно. А в случае если срок временного ввоза автомобиля истек, машину могут объявить в розыск по линии МВД.

Искать автомобили во взаимодействии с МВД планируется в том числе с помощью систем видеоотслеживания перемещения транспортных средств, говорится в документе.

Но до этого таможенники попытаются разыскать человека, который декларировал автомобиль при ввозе – лично по электронной почте, а также посредством запросов в МВД и пограничную службу. Основания объявить автомобиль в розыск появятся через 60 дней после отправки последнего запроса.

Ввозимые в страну автомобили предлагается разделить при пересечении границы на три категории – разыскивать с помощью дорожных камер будут две из них.

К машинам высокой категории, контроль за которыми будет наиболее строгим, отнесут автомобили в возрасте до трех лет и стоимостью более 50 тыс. евро, а также машины старше пяти лет с двигателями рабочим объемом более 4 литров.

В среднюю категорию войдут машины стоимостью от 30 тыс. евро до 50 тыс. в возрасте до трех лет, машины старше трех лет с двигателем объемом более 4 л, а также микроавтобусы и автомобили, зарегистрированные не в той стране, что и водитель – либо если человек не является собственником машины. К низкой категории отнесут все остальные ТС.

«Документ позволит усилить контроль за временно ввезенными транспортными средствами для личного пользования и уменьшить количество невывезенных транспортных средств за счет в том числе установления критериев их категорирования», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФТС.

На вопрос «Газеты.Ru» о количестве временно ввезенных автомобилей, «застрявших» на территории РФ, в ФТС не ответили. «Газета.Ru» обратилась в МВД с вопросами о готовности выявлять нерастаможенные машины с помощью дорожных камер и действующей практики в отношении автомобилей с просроченным временным ввозом. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Согласно КоАП, за несвоевременный вывоз автомобиля предусмотрен штраф в размере 1,5-2,5 тыс. руб., также в этом случае возможна конфискация машины. Кроме того, автовладелец будет вынужден заплатить за автомобиль пошлину и налоги.

Проблема с временно ввезенными и оставшимися в России автомобилями касается в первую очередь некоторых приграничных регионов, а также случаев, когда машины ввозят в Россию для разбора на запчасти, говорят эксперты.

«Теоретически номера таких автомобилей можно внести в базу данных, чтобы камеры их видели, но непонятно, как эта система будет работать, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. – Та же ГИБДД до сих пор не может договориться с судебными приставами, чтобы отслеживать машины должников или находящиеся в залоге».

Автомобили с «просроченными» иностранными номерами проще выявлять на границе, когда водителю деваться некуда, однако в этом случае возникает еще одна проблема: машины по процедуре временного ввоза часто доставляют в Россию для того, чтобы разобрать на запчасти, и вывозить обратно не собираются,

добавляет юрист.

«Декларант, который ввез машину, обязан ее вывезти, но если он вернется на родину без автомобиля, пока временный ввоз еще действует, предъявить претензии к нему на границе не получится», — заключает Радько.

Проблема с нерастаможенными иностранными автомобилями характерна для Краснодарского края из-за близости к Абхазии, а также для крупных городов, где встречаются дорогие спортивные автомобили с европейским учетом, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Проблема эта в настоящее время носит эпизодический характер. Я не думаю, что привлечение МВД сильно изменит статистику, — говорит Шапарин «Газете.Ru». — Я не уверен, что здесь получится организовать эффективное межведомственное взаимодействие. И если не будет судебного решения, вероятность привлечь виновника к ответственности достаточно невелика».

Сейчас основной поток автомобилей с иностранными номерами в Россию идет из стран ЕАЭС, и это тоже проблема, потому что они эксплуатируются наравне с растаможенными, но при этом находятся вне правового поля, полагает Шапарин.

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