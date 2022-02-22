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Автомобили

Mercedes-Benz и Jeep: названы худшие автокомпании 2022 года

Mazda проиграла Subaru звание лучшего автобренда

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Mazda/Jeep/Mercedes-Benz/BMW
Марки Jeep, Land Rover, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Tesla заняли нижние строчки рейтинга автокомпаний 2022 года, составленного Consumer Reports. В десятке лучших доминируют японские автопроизводители — это Subaru, Mazda, Toyota и Lexus. Японцы используют проверенные (и не всегда самые новые) технические решения и стараются устанавливать меньше электроники, поэтому более сложные в плане инжиниринга автомобили европейских марок проигрывают им по надежности, отмечают эксперты.

Американский некоммерческий журнал Consumer Reports (CR), занимающийся исследованиями потребительских качеств товаров в США, подвел итоги ежегодного рейтинга лучших автомобильных компаний. Всего для оценки того или иного бренда использовались четыре критерия, за каждый из которых автокомпаниям начислялись баллы: дорожные испытания, надежность, удовлетворенность владельцев (на основе реальных отзывов) и безопасность в краш-тестах.

Так, самое нижнее 32-ое место в рейтинге заняла американская автокомпания Jeep, которая в 2022 году опустилась на эту позицию с 29 места.

Далее в числе автомобильных аутсайдеров по версии Consumer Reports следуют бренды GMC, Mitsubishi, Land Rover, Alfa Romeo, Jaguar, Lincoln, Mercedes-Benz, Chevrolet и Tesla.

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Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz

Лидеры падения – автомобильная компания Илона Маска, откатившаяся сразу на 7 позиций вниз, GMC (на 5 ступенек) и Mercedes-Benz (минус 4 строчки).

«Jeep, у которого были проблемы с надежностью пикапа Gladiator, занял нижнюю позицию, ее в прошлом году занимала Alfa Romeo, — объясняют эксперты CR итоги рейтинга. –

Tesla опустилась на семь позиций из-за проблем с усилителем рулевого колеса, который автопроизводитель установил на свои автомобили Model S и Model X,

что повлияло на результаты их дорожных испытаний».

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Самые надежные автомобильные марки 2022 года
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Победителем рейтинга (см. инфографику) признана японская марка Subaru, сместившая прошлогоднего лидера – Mazda — на вторую строчку. Третье место у BMW, на четвертой ступеньке Honda, замыкает пятерку Lexus. Далее в десятке самых лучших автокомпаний этого года следуют Audi, Porsche, Mini, Toyota и Infiniti. Исследователи журнала выделяют успех Audi, поднявшейся в этом году сразу на 5 строчек, а также своего рода неудачу Porsche, – ранее доминировавшая премиальная марка, опустилась на 7-е место (минус 3 строчки).

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BMW 5-Series

BMW 5-Series

BMW

Представленные в России автопроизводители Hyundai (14 место), Nissan (15), Volkswagen (17), Kia (18), Genesis (19), Volvo (20) и Cadillac (21) показали средний результат.

«Этот рейтинг может быть полезным руководством к действию при покупке нового автомобиля, но важно знать, что

у каждой марки разный диапазон характеристик среди автомобилей.

Покупатели всегда должны изучать конкретные модели, чтобы убедиться, что они найдут ожидаемую производительность и качество», — отмечается в исследовании.

В рейтинг не вошли такие бренды, как Fiat, Maserati, Polestar и Ram, поскольку для участия необходимо по крайней мере две машины в модельной линейке на североамериканском рынке.

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Mazda CX-5

Mazda CX-5

Mazda

Эксперты советуют потребителям с осторожностью относиться к такого рода исследованиям, но соглашаются, что территориальный фактор происхождения автокомпании все еще связан с надежностью автомобилей.

Если говорить о японских автокомпаниях, то в целом действительно правдоподобно, что они стоят на первых позициях в плане надежности, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В тоже время собеседник подчеркивает, что достигают этого японцы за счет использования старых комплектующих, узлов и агрегатов.

Такие детали прошли проверку временем, их дефекты устранены на ранних этапах, что позволяет достичь приемлемого качества. Обратная сторона надежности – морально устаревшие технические решения. К примеру, Mercedes-Benz, уже не отличающийся надежностью, предлагает своему клиенту высокий технологический уровень автомобиля, которого все еще не могут достичь японские премиальные производители, уверен эксперт.

«Конструктивно «японец», да и «кореец», отстают лет этак на десять, к примеру, от немецких марок.

И ничто не может сдвинуть с места традиционное мышление потребителя – даже если Mercedes-Benz или Land Rover не находятся на первых местах этого рейтинга, это по-прежнему престижные марки.

Не только качество и надежность формируют для конечного потребителя оценку машины, но и уровень комфорта, технического прогресса и многое другое», — замечает Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

С ним соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, который полагает, что потребительским поведением руководят отнюдь не рейтинги, а устоявшиеся мифы и «сарафанное» радио.

«Если мы говорим о России, то, к примеру, бренд Toyota будет традиционно ассоциироваться у российских автомобилистов с надежностью. Это устоявшийся стереотип,

но если мы посмотрим, к примеру, на Mazda, Honda, Suzuki, Skoda, то для этих автокомпаний надежность как ключевой критерий выбора клиента будет играть меньшую роль.

Хотя продукция этих автокомпаний как минимум не проигрывает Toyota по качеству, а по некоторым моделям ее превосходит», — уверен Бургазлиев.

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