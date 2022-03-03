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Автомобили

«Можно заказать в Китае или Турции». Как обойтись без автозапчастей из Европы

Дистрибьюторы сообщили, что 90% поставщиков автозапчастей из ЕС остановили поставки в РФ

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»
Большинство производителей и поставщиков запчастей для автомобилей из Евросоюза приостановили импорт комплектующих в Россию, выяснила «Газета.Ru». В первую очередь это вызвано колебаниями курса валют, считают эксперты. Поставки восстановятся, но по новым ценам — за последнюю неделю детали подорожали на 30-50%, отмечают участники рынка.

Примерно 90% европейских поставщиков автозапчастей временно заморозили отгрузку деталей российским потребителям. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) Алексей Певхенен. Такое решение связано с ростом курса евро, подчеркнул он.

«У производителей и поставщиков запчастей пока нет понимания, как будет развиваться ситуация. Поэтому они приняли решение о временной приостановке поставок деталей.

Централизовано никто не запрещал ввоз в Россию автозапчастей», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в прежнем режиме сохранились поставки в РФ комплектующих Febi (детали подвески и рулевого управления), Schaeffler (компоненты двигателей, трансмиссии, шасси), Philips (светотехника, лампы) и некоторых других брендов.

Накануне ряд СМИ распространили информацию, что Bosch прекратил поставки в Россию автокомпонентов для заводов и запчастей. В компании эти данные опровергли, не исключая, что ситуация может измениться.

«Bosch продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров. Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств.

Речи о закрытии заводов и остановке производства на данный момент нет», — сообщила «Газете.Ru» директор по связям с госструктурами и общественными организациями Bosch Group (Россия и СНГ) Анна Авраменко.

Временно приостановил поставки своей продукции российским покупателям один из крупнейших производителей подшипников, шведская компания SKF, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

В прежнем режиме осуществляются поставки запчастей Valeo (детали трансмиссии, двигателя, тормозной системы, шасси) и Bilstein (запчасти подвески), рассказала маркетолог компании Auto3N (продажа запчастей) Марина Белоглядова. Она также считает, что приостановка поставок связана с ситуацией на валютном рынке, а не политическими аспектами.

«На данный момент бренды, которые приостановили импорт, заняли выжидательную позицию.

Из-за этого за последнюю неделю цены на запчасти по разным позициям выросли минимум на 33%», — сообщила Белоглядова «Газете.Ru».

По ее словам, при отгрузке запчастей в магазины и автосервисы оптовые продавцы просят произвести оплату заказа в тот же день. В противном случае они не гарантируют первоначальную стоимость заказанных деталей. Запасов автокомплектующих у дистрибьютеров хватит на 2-3 месяца, отметила эксперт. Если за это время ситуация с поставками запчастей не изменится, то

на рынке увеличится доля контрафакта, ожидает собеседница.

В меньшей степени от волатильности рубля пострадали компании, у которых в России есть производства и склады, считает Белоглядова. Наибольшие трудности сейчас испытывают производители из премиального сегмента запчастей: Brembo (элементы тормозной системы), Mann Filter (фильтры), Castrol, Mobil1 (технические жидкости и смазочные материалы).

Она подчеркнула, что перебои с поставками наблюдается прежде всего из стран ЕС. Объем и график отгрузок комплектующих от азиатских производителей практически не изменился. Китайцы уведомили российских партнеров о сохранении договоренностей по заключенным контрактам и отсутствии у них проблем с производством и логистикой деталей.

Турецкие, корейские и китайские производители запчастей не приостанавливали поставки в нашу страну, подтверждает источник «Газеты.Ru» в одной из дистрибьюторских компаний. Основные проблемы возникли с импортом из европейских стран, добавил он.

Изменение цен на запчасти происходит независимо от страны-производителя, отмечает автоэксперт Роман Гуляева. «В последнее время по некоторым премиальным брендам мы видим увлечение цен на 50%.

Опасаясь дальнейшего роста цен часть клиентов стала покупать некоторые расходники впрок»,

— заявил он «Газете.Ru».

У азиатских производителей очень большой ассортимент продукции, поэтому особых трудностей с альтернативой запчастям из Европы не возникнет, уверен мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. Подобрать фильтры, свечи, и другие расходные материалы не составит труда практически на любую модель автомобиля, уверен он. По его словам, некоторые сложности могут возникнуть в первую очередь с поиском оригинальных деталей.

«Если их не окажется на складе у российского дистрибьютера, то можно будет заказать в Китае, Турции или какой-то другой стране. В этом случае срок ожидания по некоторым позициям увеличится до недели», — отметил Шабунин.

В среду стало известно, что Минпромторг решил поддержать производителей автокомпонентов субсидиями на погашение кредитов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на официальном интернет-портала правовой информации.

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