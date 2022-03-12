«Через два-три года останется половина машин такси»

На фоне проблем с доступностью автомобилей и запчастей в России службы такси остались без возможности обновления автопарка. В нынешнем виде рынок не сохранится и начнет кардинально меняться уже через несколько месяцев, говорят представители отрасли.

Из-за возросшей стоимости запчастей и приостановки производства автомобилей многими заводами в России перевозчики, работающие на рынке такси, столкнулись со значительными трудностями.

«Цены на автомобили и запчасти выросли вдвое, в результате рентабельность такси приближается к нолю, — рассказал «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков. —

Если такая ситуация с тарифами агрегаторов и расценками дилеров на машины сохранится, то мы, может быть, еще два-три месяца продержимся. Нужно срочно принимать меры».

По словам представителя отрасли, на фоне падения курса рубля существенно сократился заработок таксистов, в том числе из-за снижения количества заказов: еще в начале года шофер зарабатывал в среднем до 5 тыс. рублей за смену, сейчас его доход уменьшился до 3 тыс. рублей.

Помимо проблем с запчастями и стоимостью обслуживания важной проблемой для таксистов стал рост процентов по кредитам и лизинговых платежей, объяснил Попков.

«У всех же кредиты и лизинг, а банки тут же пересмотрели ставки – чуть ли не до 30% подняли»,

— пожаловался он.

Некоторые агрегаторы такси уже рассматривают возможность повышения тарифов для пассажиров, но готовы удерживать на низком уровне комиссию для водителей.

«Понимаем сложности у наших партнеров-перевозчиков. В некоторых городах комиссия в «Максиме» сейчас от 5%. Планируем снижение и в других городах. Фактически это уровень рентабельности сервиса, ниже некуда, — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». —

В дальнейшем поддерживать рентабельность перевозчиков можно будет только корректировкой базовых тарифов».

В «Максиме» ожидают притока на рынок труда новых водителей и отмечают, что спрос на их услуги пока остается на обычном для этого времени года уровне.

Представители других крупных агрегаторов такси, работающих в России, на вопросы «Газеты.Ru» о нынешнем состоянии рынка перевозок и возможности пересмотра комиссии для водителей и тарифов для пассажиров не ответили.

По итогам 2021 года рынок таксомоторных перевозок демонстрировал существенный рост. В частности, согласно годовому отчету «Яндекса», общая валовая стоимость поездок на такси в «Яндекс Go» достигла 574 млрд рублей (плюс 75% в сравнении с результатами 2020-го), выручка самого агрегатора в этом сегменте составила 131,6 млрд рублей (+94%).

При сохранении проблем с запчастями и покупкой новых автомобилей парк такси может сократиться в два раза в течение ближайших двух-трех лет, полагает председатель «Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов.

«Из тех автомобилей, которые сейчас работают, 20% уйдут через год-полтора, еще через 2-2,5 года — еще 30% уйдет. Года через два-три останется порядка 50% от существующего парка – и это в лучшем случае», — говорит Кодолов «Газете.Ru». — Расходы на содержание и обслуживание машин выросли на 30-100%.

Подорожали запчасти, услуги, и самое плохое в этом, что некоторые запчасти просто довольно сложно достать».

Годовой пробег автомобиля такси достигает 100-120 тыс. км за год, а предельный, после которого перевозчики предпочитают избавиться от выработавшей ресурс машины, — 200 тыс. км для автомобилей бизнес-класса, 400-450 тыс. км для «Комфорт плюс» и 500-600 тыс. км – для «эконома», уточняет он.

«Уже начали поднимать арендную плату за автомобили – где-то на 300, где-то на 500 рублей за смену. Деньги в принципе ощутимые, учитывая, что бензин за последние полгода тоже подорожал», — резюмирует Кодолов.

На нынешнем ресурсе рынок таксомоторных перевозок сможет продержаться не более двух лет, рассчитал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Машины такси в основном меняют каждые три года.

Средний возраст автомобиля такси уже в прошлом году, когда начались проблемы с доступностью машин, превысил два года,

— объясняет Шкуматов «Газете.Ru». – Получается, что два года осталось легковому такси в том виде, как оно есть – если ничего не изменится».

Повышение тарифов в такой ситуации грозит агрегаторам снижением объема перевозок, добавляет он, поскольку такси не входит в число услуг первой необходимости. В дальнейшем пассажиры будут чаще пользоваться общественным транспортом или сокращать длину поездки. Эффективной мерой поддержки со стороны государства для отрасли могла бы стать выдача целевых кредитов самозанятым со сниженной процентной ставкой на покупку машины именно для работы в такси, предлагает он.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин надеется, что без запчастей и обновления автопарка перевозчики все же не останутся.

«В подавляющем большинстве случаев перевозки в такси осуществляются на машинах корейского, российского производства и собираемых в нашей стране Renault. Эти компании не собираются уходить с российского рынка, плюс для самых ходовых моделей есть большое количество запчастей-аналогов, — говорит Шапарин «Газете.Ru». – Так что без запчастей отрасль не остается, за исключением премиум-сегмента, где работают в том числе на немецкой технике».

Тарифы на услуги такси пересматриваться не будут, поскольку государство очень пристально за этим следит и не даст крупным операторам этого сделать, уверен Шапарин. Однако агрегаторы, в свою очередь, очень опасаются роста «серого» сегмента перевозок и для этого есть серьезные основания, полагает он.