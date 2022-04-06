От «Запорожца» до «Ё-мобиля». Какой автопарк был у Жириновского

В среду 6-го апреля скончался бессменный предводитель партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. «Газета.Ru» вспоминает, на каких автомобилях ездил главный думский либерал-демократ России.

За долгую жизнь Владимир Жириновский, безусловно, поездил на многих, в том числе, дорогих автомобилях, но его первым четырехколесным приобретением был советский ЗАЗ-695 – он же «Горбатый Запорожец». В относительно недавнем интервью телеканалу «Вести» покойный с ностальгией отзывался об этом приобретении.

В частности Жириновский говорил о том, что он до сих пор переживает об украденных сорок лет назад дворниках ветрового стекла. А также о своем первом автомобильном путешествии на «Запорожце» по маршруту, включавшему Москву, Харьков, Анапу, Сухуми, Кутаиси, Тбилиси. В общей сложности тогда молодой Жириновский преодолел на малолитражке свыше 3 тыс. км.

close 100% Владимир Жириновский выходит из автомобиля «Запорожец» ЗАЗ 965, 2010 год Александр Вильф/РИА «Новости»

«В Грузии какого-то поросенка ударил, он вскочил и пошел дальше. Как остановить машину, если они, поросята, бегут через дорогу? Дорога, всякие такие приключения. Только приехал в Тбилиси, ночью поставил машину, утром дворники уже украли. До сих пор помню, не могу успокоиться», – иронизировал Владимир Вольфович.

В целом у политика довольно обширный гараж, в котором большую часть занимают советские ретромобили.

Так, настоящий раритет в автопарке политика – мото-коляска «Кинешма» с двигателем от американской газонокосилки, которую компания «Автоагрегат» выпустила тиражом в 350 экземпляров.

Впрочем, самое первое воспоминание об автомобиле, по признаниям Жириновского, – это 401-ый «Москвич» соседа.

«Этот автомобиль приезжал за судмедэкспертом, который жил по соседству.

Я тогда спускался и садился там, где водитель, и он мне разрешал нажимать на стартер, мне было семь-восемь лет»,

– рассказывал в интервью на радиостанции «Серебряный дождь» глава ЛДПР.

close 100% Депутат Госдумы Владимир Жириновский и бизнесмен Михаил Прохоров (слева направо) у автомобиля «Ё-мобиль», 2014 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В конце 2014 года в автопарке Владимира Вольфовича прописался экспериментальный электрический «Ё-мобиль» комбинированного сине-черного цвета. Машину политику подарил лично миллиардер Михаил Прохоров, выступавший в качестве идейного вдохновителя и главного инвестора проекта.

Для лидера ЛДПР презент оказался полной неожиданностью, но он был благодарен бизнесмену и пообещал ездить на машине на дачу. Подаренный автомобиль представлял собой кроссовер с электрической силовой установкой. Правда долго попользоваться экологически чистым транспортом политику, к сожалению, не довелось.

В январе 2017 года Жириновский пожаловался на проблемы с машиной. У «Ё-мобиля» вышла из строя тяговая батарея, которая была разработана специально для этой машины. Именно поэтому установить на ее место другую или найти аналогичную оказалось делом затруднительным.

Особой гордостью автопарка Владимира Жириновского была гражданская версия бронеавтомобиля «Тигр».

Эту машину повышенной проходимости специально собрали для партийного активиста на Горьковском автозаводе в 2006 году.

close 100% Владимир Жириновский осматривает автомобиль ГАЗ - 2975 «Тигр», 2006 год Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Грозный автомобиль окрасили в темно-синие цвет партии, а по бокам разместили партийную символику. Броневик был выполнен в VIP-комплектации, которая отличалась черным кожаным салоном и кондиционером. Мощность двигателя составляла 215 лошадиных сил.

Лидер ЛДПР остался доволен автомобилем, о чем рассказал представителям ГАЗа и даже планировал поехать на нем в путешествие по России. Но судьба «Тигра» Жириновского оказалась иной.

В 2014 году политик передал бронеавтомобиль в подарок народному ополчению Луганска. На церемонии присутствовал сам Владимир Жириновский, который похвалил машину, пояснив, что «Тигр» предназначен для спецопераций, проходит через любые болота и оснащен мощнейшими приборами.

close 100% Владимир Жириновский, 2017 год Сергей Фадеичев/ТАСС

Помимо этих машин в гараже политика также находится 21-ая «Волга», которую Нижегородский автозавод подарили Жириновскому на 60-летие.

Всего к своим коллекционным автомобилям усопший относил 13 машин, включая «Москвич», «Победу», «Чайку» и советский партийный лимузин «ЗИЛ».

В разное время СМИ также приписывали политику владение современными роскошными автомобилями типа Rolls-Royce Phantom, Mercedes-AMG S 65, Maybach, Cadillac Escalade и многими другими.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.