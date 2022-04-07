Автосервисы готовятся к самостоятельному производству запчастей для иномарок

Как выяснила «Газета.Ru», компании, входящие в «Союз автосервисов» России, намерены договориться с правительством РФ о поддержке самостоятельного производства запчастей для иномарок без участия иностранцев. Кроме того, сервисмены хотят узаконить восстановление агрегатов с разобранных автомобилей. Для этого зарубежных автопроизводителей предлагается обязать делиться технической документацией с независимыми сервисами и производителями компонентов. Спрос на восстановленные запчасти в нынешних условиях увеличится, однако вместо производства «левых» запчастей логично найти крупных поставщиков, указывают эксперты.

«Союз автосервисов» подготовил обращение к экономической Комиссии ЕАЭС и Минпромторгу России (проект документа есть у «Газеты.Ru»), в котором призывает обязать иностранные автокомпании предоставить доступ российским автокомпонентным заводам и автосервисам допуск к технической информации о продаваемых в нашей стране автомобилях.

Сервисмены намерены наладить в нашей стране силами местных компаний выпуск альтернативных запчастей для иномарок, а также обеспечить углубленное восстановление (так называемый «ребилд») агрегатов, демонтированных с вышедших из строя автомобилей.

«Сегодня сложилась сложная ситуация в сфере поддержания автомобильного парка страны в работоспособном и безопасном состоянии, — подчеркивается в документе. —

Быстрые компенсирующие меры в виде обеспечения документацией существующих ремонтно-восстановительных производств, способных выпускать на рынок запасных частей вновь изготовленные и восстановленные компоненты автомототранспортных средств, сегодня крайне необходимы.

Собрать такие предприятия с их возможностями в одну программу возможно в короткие сроки».

В Союзе подчеркивают, что ребилдеры довольно распространены в Европе, в частности так называемые немецкие «автошроты», которые специализируются на продаже контрактных автозапчастей. Соответствующее требование к автопроизводителям, присутствующим на российском рынке, отраслевая организация предлагает внести в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

«В случае предоставления документации можно наладить здесь производство таких элементов – просто необходимо это простимулировать. Если бы это было сделано еще 15 лет назад, у нас было бы производство запасных частей, так же, как в Китае»,

— объясняет в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Иностранные компании размещали в РФ то, что им выгодно, только конечный цикл — сборку. Даже и более глубокое производство не сильно отличалось по технологии, поскольку было глубоко роботизированным и даже станки перенастраиваются из-за границы по интернету, добавляет он.

Из тех автодеталей, которые могут быть налажены силами российских компаний, в Союзе называют элементы подвески, в том числе пружины и амортизаторы, детали двигателя и трансмиссии, элементы тормозной системы, фильтры, детали системы охлаждения, перечислил Пахомов.

В других странах, включая Корею, ЮАР, Турцию, страны Европы и США, любой производитель, который приходит на рынок страны со своим товаром, обязан обеспечить локальных производителей запасных частей документацией для выпуска быстроизнашиваемых элементов, дополнительных устройств и диагностических приборов, подчеркивают в Союзе.

«Минпромторг, имея благую цель наполнить наш рынок товарами, ранее всюду давал зеленый свет производителям автомобилей и их официальным дилерам. Но сегодня ситуация поменялась»,

— аргументирует Пахомов.

«Газета.Ru» обратилась в Минпромторг с вопросами о возможных мерах поддержки производителей альтернативных запчастей в России и требованиях от автопроизводителей раскрыть для этого техническую информацию, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Процедура глубокого восстановления автомобильных агрегатов актуальна в рамках партнерства специализированных фирм с самими автопроизводителями, однако в случае с выпуском компонентов правильнее будет искать крупных поставщиков в странах, которые не ввели против России санкционных ограничений, отмечают эксперты.

«Вполне логично требовать получения от автопроизводителей технологий восстановительного ремонта. Во всем мире такая практика есть, но применительно к России таких обязательств почему-то прописано не было,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Игорь Моржаретто. – Что касается производства, здесь скорее нужно искать производителей, которые давно этим занимаются. Тем более, что целый ряд стран с нами не ругался».

Восстановленные детали уже производятся в России авторизованными партнерами автопроизводителей под их контролем – это касается в том числе выпуска деталей, которые сняты с производства, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если кто-то в России будет делать копию оригинала без согласования с автопроизводителем – это повод задуматься о том, что происходит присвоение интеллектуальной собственности,

— отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». – Если мы пойдем по официальному пути, это правильный цивилизованный подход, который гарантирует безопасность. Просто изготовление копий без согласования с производителем я не поддерживаю».

Цивилизованный ремонт во взаимодействии с автопроизводителем однозначно лучше «дикого», даже если он выполняется компаниями, в которых работают профессионалы, добавляет он.