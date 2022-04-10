Время перемен: стоит ли сейчас открывать свой автобизнес

С падением рубля в России резко увеличился спрос на автомобильные услуги, выяснила «Газета.Ru». Эксперты и представители бизнеса видят потенциал для начинающих предпринимателей в различных автомобильных сферах бизнеса. Подробнее о возможностях и рисках — в материале «Газеты.Ru».

По итогам I квартала 2022 года количество объявлений от специалистов, которые оказывают услуги в сфере автотранспорта и перевозок, возросло на 19%. Спрос со стороны заказчиков за этот же период увеличился на 20%, говорится в исследовании «Авито Услуг», подготовленного по запросу «Газеты.Ru».

Активная динамика роста количества объявлений от частных специалистов и компаний встречается чаще в крупных регионах России: в Москве (+37%), Калининграде (+27%), Нижнем Новгороде (+21%) и Санкт-Петербурге (+20%), рассказывает руководитель категории услуг «Авито Транспорт и перевозки» Александр Семочкин.

«Чаще всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свои услуги по стране предлагали специалисты по организации переездов (+37%), по коммерческим перевозкам (+32%), а также грузчики (+16%). За ними следуют услуги мастеров по автосервису (+15%) и по работе со спецтехникой (+12%)», — объясняет Семочкин в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается изменения количества предложений от автомастерских, по данным «Авито Работы», в марте 2022 года по сравнению с январем количество вакансий в группе профессий «Автомобильный бизнес» увеличилось на 4%, а в феврале к январю — на 13%.

Ремонтник

Нынешние события в экономике и снижение уровня потребления привели к тому, что автовладельцы все чаще пользуются услугами гаражного ремонта, объясняет председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов. Если предприниматель хочет заняться ремонтным автобизнесом, но инвестиций на покупку или создание крупного производства нет, ему следует начать с небольшого гаражного дела, советует он.

Одним из самых удачных вариантов ведения своего дела в автобизнесе сейчас – это восстановление запчастей.

Услугами таких гаражных механиков могут воспользоваться автосервисы для закупки восстановленных деталей, говорит Пахомов.

«Можно специализироваться на ремонте сайлентблоков, амортизаторов, генераторов, стартеров, электронных блоков управления двигателем, муфт, приводных валов. Другие варианты: промывка радиаторов и бензобаков, стайлинг экстерьера, перетяжка обивки сидений и руля, удаление царапин с кузова, выпуск домотканых ковриков для салона», – рассказал Пахомов «Газете.Ru».

К примеру, для ремонта блоков управления двигателем точно потребуется паяльная станция, в оборудование придется вложить около 100 тыс. рублей. Для ремонта амортизаторов нужен токарный станок, который можно найти за 200-300 тыс. рублей.

Для открытия такой мастерской потребуется минимум 2 млн рублей инвестиций,

оценивает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Владельцу такого сервиса потребуется автомобильный подъемник, оборудование для диагностики автомобиля, множество инструментов, запчасти и расходники. При благоприятном развитии событий проект окупится за 1,5 года – все зависит от потока клиентов и уровня сложности работ.

«Независимый ремонт по низким ценам, жестяные работы и услуги по восстановлению деталей будут востребованы сильнее, количество авторазборок увеличится. Дилеры могут серьезно пострадать со своими большими наценками по причине дорогого содержания бизнеса», – прогнозирует он.

Удобнее всего открыть и содержать мастерскую жителям частных загородных домов.

В условиях больших городов с высокой ценой на аренду помещений и налогами такой небольшой бизнес едва ли сможет существовать, считает Хайцеэр.

«Каждая марка автомобиля требует своего подхода. Чтобы бизнес приносил доход, он должен быть конвейерным. Кроме того, автобизнесом не может заниматься один человек. Возникают и другие вопросы: сколь вынослив мастер, как интенсивно он может работать», – отмечает собеседник.

Шинная сфера в нынешних условиях денег не принесет,

поскольку оборот таких мастерских снизится пропорционально пробегу автомобилей.

«Вспомните 2020 год, когда общий пробег снизился на 20%. Спрос на шинников упадет. Их и сейчас достаточно много, останутся на рынке самые сильные», – уверен Александр Пахомов.

Продавец

Те предприниматели, кто не готов посвятить себя ремонту машин, могут заняться продажей автомобильных запчастей и комплектующих.

«Продажа запчастей всегда актуальна, бизнес будет расти. Автомобильный парк стареет, продажи новых машин упали,

– отмечает маркетолог компании Auto3N Марина Белоглядова.

В классическом формате магазин по продаже запчастей теперь может существовать только в связке с автосервисом, поскольку последние все чаще не хотят принимать клиентов со своими деталями. Владельцы таких магазинов уже столкнулись со сложностями поставок, высокой наценкой, а также растущими расходами на персонал и аренду торговых площадей. Сейчас в этот бизнес очень сложно войти с нуля, говорит Белоглядова.

Другое дело – интернет-магазин запчастей.

Чтобы открыть свой собственный бизнес, потребуется налаживать все процессы – от логистики до разработки сайта и заключения договоров с поставщиками.

Франшизный вариант гораздо проще, и именно он подходит молодым индивидуальным предпринимателям,

считает Белоглядова. В этом случае бизнесмен уже будет обеспечен налаженными поставками, программным обеспечением и маркетинговой поддержкой.

К примеру, чтобы открыть свой магазин запчастей по франшизе от компании «Детализавтра», потребуется от 400 тыс. до 1 млн рублей инвестиций, согласно порталу franchiza.ru. Примерно в такую же сумму обойдется открытие магазина комплектующих amx24, а собственный автосервис по франшизе Fit Service будет стоить от 2,5 млн до 12 млн рублей.

Нехватка кадров

Острая проблема в автобизнесе кроется в педагогической сфере. По словам Яна Хайцеэра, в России не хватает квалифицированных механиков, электриков, программистов и слесарей, а количество автомобильных колледжей снизилось.

Вопрос нехватки квалифицированных кадров в автобизнесе стоит острее, чем проблема запчастей,

согласен Александр Пахомов. Снижение количества достойных специалистов привело к перегреву рынка и неадекватно высоким зарплатам, заявил он.

«Единственным потребителем высококвалифицированных кадров в автомобильной сфере остались автосервисы и крупные автохозяйства, которые сами ремонтируют свои автомобили. Хорошо, если сегодня всем вдруг захочется учиться на автомеханика. Но, не имея даже школьных знаний, учиться ремонту современных автомобилей очень сложно», – заключил председатель правления «Союза автосервисов».