Какие уловки гаишники используют для обмана водителей

Каждый третий водитель из Подмосковья сталкивался с проявлением коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последний год, сообщили «Газете.Ru» в МВД. Автоюристы и эксперты рассказали, к каким методам прибегают недобросовестные сотрудники ГИБДД и как водителям защититься от их уловок.

За последний год 36% водителей сталкивались со взяточничеством со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Об этом говорится в итоговых данных опроса ГУ МВД России по Московской области (предоставлен «Газете.Ru»). В опросе приняли участие 600 человек.

Каждый третий респондент заявил, что инспекторы ГИБДД открыто просили взятку либо намекали на нее.

По мнению председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, в ближайшем будущем проблема коррупции в рядах инспекторов ГИБДД станет острее.

«В связи с распространением видеофиксации доходы сотрудников Госавтоинспекции сильно упали.

У тех, кто выходит на патрулирование, стимул к взяточничеству стал еще сильнее.

Зарплата у автоинспекторов серьезно не выросла, жизнь лучше не стала, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. Уровень коррупции вырос и будет расти и дальше – доходы падают, а жить хочется», – говорит Похмелкин.

Как «разводят»

Коррупционные действия автоинспекторов можно разделить на два вида с долями 70% и 30%, продолжает Похмелкин. В первом случае гаишник готов за взятку закрыть глаза на настоящее правонарушение. Второй случай — когда нарушения не было либо водителю вменяется вымышленный проступок. Чтобы избежать риска, многие водители пытаются откупиться, поскольку понимают, что доказать свою невиновность будет тяжело.

Один из самых популярных провокационных приемов сотрудников ГИБДД — когда искусственно создаются условия, при которых водитель совершает обгон в запрещенном месте на протяженном участке трассы.

«Вся трасса патрулируется дорожными полицейскими. На нее выпускают медленно идущее транспортное средство – какой-нибудь старый автобус, дряхлый грузовик.

В конце концов у водителей не выдерживают нервы, они начинают обгонять, их останавливают. Дальше деваться некуда – либо идешь в суд, либо откупаешься на месте», – рассказывает Похмелкин.

Чаще всего сотрудники ГИБДД дежурят там, где недавно появилась новая камера видеофиксации — в низинах, на сложном перекрестке или в местах, где короткая полоса для обгона до начала сплошной линии.

«Основной сбор взяток происходит на трассах, потому что в городе сложнее найти нарушителя, который рискует лишением водительских прав», – отмечает собеседник.

Способы подстегнуть водителя к даче взятки становятся все более изощренными в зависимости от изменений в законодательстве, к примеру, когда управление в состоянии алкогольного опьянение стало уголовно наказуемым, а штраф за нетрезвое вождение увеличился, отмечает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин.

По одному из сценариев автоинспекторы останавливают водителя и предлагают пройти тест на «дешевом китайском алкотестере», продолжает Травин. Водитель может потребовать принести сертифицированный алкотестер, который должен выдавать распечатку с результатами, присутствия двух понятых и видеосъемку процесса освидетельствования.

«Сотрудник ГИБДД предупреждает водителя, что если настоящий прибор покажет превышение допустимой концентрации алкоголя, то придется составлять протокол. И вновь предлагает использовать «китайский» алкотестер.

Понятное дело, что в ловких руках инспектора ДПС этот прибор обязательно что-нибудь да покажет.

Испуганный водитель задумывается, могла ли стать причиной выпитая вчера бутылка пива, и соглашается дать взятку», – описывает метод президент КПЗА.

Некоторые автоинспекторы пытаются ввести водителей в заблуждение, используя неактуальные приборы контроля скорости, указывает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«В прошлом году в Смоленске мне пытались вменить превышение скорости более чем на 60 км/ч в населенном пункте с использованием переносного радара, известного в народе как «фен». Он давно не используется, поскольку позволяет легко искажать результаты.

Я лишь посмеялся, дескать, из какого музея этот «фен» достали», – вспоминает Шапарин.

Другой коррупционный метод связан с изменениями в конструкции автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции грозятся запретить эксплуатацию автомобиля, утверждая, что он был незаконно модернизирован.

«Возьмем, например, Maserati Quattroporte. Кто из автоинспекторов знает конструкцию модели, у которой может и не быть сертификата одобрения типа транспортного средства? Как они могут определить, штатные ли стоят колеса и турбонаддув? Сотрудники пытаются останавливать такие машины и разводить водителей на деньги», – знает Шапарин.

Что делать водителям

Способы давления в общении с водителями со стороны сотрудников ГИБДД не претерпели серьезных изменений, объясняет президент КПЗА Травин.

«Фантазия включается редко, потому что встреча сотрудников ГИБДД с водителем – это всегда стресс для последнего. Автомобилист становится управляемым кроликом, на которого смотрит удав. Водители становятся настолько податливыми, послушными и зависимыми, поэтому изобретать новые изощренные способы нет необходимости», – говорит собеседник.

Председатель «Движения автомобилистов России» Похмелкин советует вести все разговоры с инспектором ГИБДД под запись и не соглашаться на предложение пройти в патрульную машину. А если полицейский намекает на взятку, следует делать вид, что вы не понимаете его.

«Чаще всего, если водитель так себя ведет, то гаишник отступает. Ему ведь нужно возиться с протоколом, да и если нет реальных доказательств... Он лучше найдет более покладистого водителя», – отмечает правозащитник.

В свою очередь вице-президент (НАС) Шапарин рекомендует водителям, которые сталкиваются с гаишниками-коррупционерами, иметь в телефоне контакты адвоката или квалифицированного юриста, а также изучить законодательство, например, выяснить, как проходит процедура освидетельствования на состояние опьянения.

Иногда сами сотрудники ГИБДД заблуждаются, считая действие водителя нарушением, добавляет Травин. Случается, когда автоинспектор намекает на взятку и грозится составить протокол по ст. 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, например, если водитель отказывается пересесть в патрульную машину и дать проверить смартфон.

Чтобы избежать таких ситуаций, самим водителям нужно поднимать уровень юридической грамотности, заключает он.