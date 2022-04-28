Какие автомобили самые беспроблемные на российском рынке

Самые надежные подержанные автомобили российского рынка в возрасте до 15 лет — кроссоверы корейских марок Kia, Hyundai и SsangYong, выяснили эксперты «Авто.ру». Среди машин постарше лидируют два японца и тольяттинская Chevrolet Niva. В антитопе оказались сразу несколько автомобилей китайского производства — в их числе Geely MK, Chery Bonus и Lifan Solano.

Среди подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 10 лет наиболее часто в хорошем состоянии предлагаются к продаже популярные кроссоверы классов B и C, свидетельствуют данные совместного исследования классифайда «Авто.ру» и сервиса «ПроАвто». Аналитики исследовали информацию о техническом состоянии автомобилей, пробеге, количестве владельцев, наличии в истории ДТП и других параметров.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Аутсайдерами в этой возрастной категории оказались китайские Geely MK, Chery Bonus или Lifan Solano – в хорошем состоянии на рынке всего 15-20% таких машин.

Проблемными себя показали также внедорожник Great Wall Hover H5 (всего 20% предложений с высоким рейтингом) и Volkswagen Passat CC (22%).

Лидеры же в этой возрастной группе — Hyundai Creta и Renault Kaptur – 9 из 10 выставленных на продажу в 2022 году автомобилей были с высокими оценками (от 81%) по техническому состоянию. Также высокие баллы получили Nissan Terrano (84% «беспроблемных» машин), Datsun mi-DO (81%) и Mercedes-Benz GLC (79%).

Достойным предложением среди машин в возрасте от 6 до 10 лет исследователи называют также Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, Toyota RAV4.

Они остались за пределами первой десятки, но также демонстрируют преимущественно хорошее состояние, 7 из 10 выставленных на продажу автомобилей этих моделей имеют высокие оценки в «ПроАвто». Среди машин более старшего возраста на первый план по надежности выходят внедорожники и полноразмерные кроссоверы. Лидером в сегменте от 10 до 15 лет стал корейский SsangYong Actyon, а от 16 и старше – Nissan Murano и отечественная Chevrolet Niva.

Достаточно редки в этом возрасте достойные предложения у немецких премиум-марок, эксперты «Авто.ру» не советуют делать ставку на Audi A8, BMW 5 Series, 7 Series, Mercedes-Benz E-Class и S-Class, а также BMW X5.

На их фоне куда более выгодно смотрятся кроссоверы Infiniti FX, Lexus RX и Volvo XC90, следует из исследования.

При этом шансы нарваться на проблемную машину моложе пяти лет минимальны, утверждают авторы отчета: от 99 до 100% предложений из первой десятки в этой возрастной категории имеют высокий рейтинг.

Данные о надежности и техническом состоянии автомобиля можно учитывать при изучении предложений на вторичном рынке, однако при реальном выборе каждый экземпляр приходится оценивать индивидуально, указывают эксперты.

«Важно, как автомобиль эксплуатировался и обслуживался. Возрастные машины, в отличие от новых, гораздо тяжелее сравнивать таким образом»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Выбирая подержанный автомобиль, необходимо прежде всего проверить его юридическую чистоту, состояние идентификационной маркировки, а также сам кузов на предмет серьезных, и самое главное, некачественных ремонтов, обращает внимание собеседник.

При подборе конкретного экземпляра следует оценивать состояние силовых элементов кузова, которое напрямую влияет на безопасность, также необходимо проконтролировать, не скручен ли у автомобиля пробег, добавляет он.

Недостоверные сведения о пробеге приводят к тому, что новый владелец обслуживает машину не по реальному графику и может пропустить важные этапы ТО — например, замену ремня ГРМ, обрыв которого грозит двигателю серьезной поломкой, или замену тормозной жидкости, несвоевременное обновление которой может привести к снижению эффективности тормозов.

Присутствие в рейтинге большого количества популярных кроссоверов в возрасте от 6 лет можно объяснить возросшей популярностью этого типа машин, а также их преимуществами в повседневной эксплуатации, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«За последние годы в самых распространенных классах (B+ и C) кроссоверов стало ощутимо больше.

Кроме того, увеличенный дорожный просвет и функциональность кроссовера влияет на снижение количества получаемых автомобилем повреждений из-за наезда на бордюры или ямы на дорогах, — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

А относительно низкий рейтинг немецких премиальных машин он объясняет так: чем больше в автомобиле сложных систем — тем выше вероятность поломки.