Подержанный автомобиль из Южной Кореи. Что выгодно брать

Из Южной Кореи можно привезти не только автомобили местных марок Hyundai и Kia, но и дефицитные в России Toyota и Lexus. О том, как выглядит механизм такой покупки, – в материале «Газеты.Ru».

На сайтах классифайдов предложения о продаже и поставке в Россию под заказ автомобилей с внутреннего рынка Южной Кореи исчисляются тысячами. В основном в нашу страну завозят кроссоверы, минивэны и седаны марок Hyundai и Kia, которые по оснащению в лучшую сторону отличаются от аналогичных моделей для российского рынка, уверяют опрошенные «Газетой.Ru» продавцы.

«Из Кореи выгодно везти три модели – Kia Carnival, Sorento и Grand Starex,

– говорит «Газете.Ru» предприниматель из Краснодарского края по имени Дмитрий, специализирующийся на таких поставках. – Например, новый Carnival начали продавать в России только с 2021 года, и в достаточном количестве таких машин просто нет».

А вот более компактный Kia Sportage, по его словам, не слишком выгодно ввозить из Южной Кореи — цены на эту модель в России ниже. Важным фактором в пользу выбора автомобиля, произведенного для азиатского рынка, продавец называет более высокое качество сборки и отделочных материалов.

«Качество машин там значительно выше, чем у тех, что продаются в России, – начиная от металла и заканчивая отделкой.

Кожа для обивки качественнее, больше опций», — уверяет Дмитрий.

Тщательность сборки и более богатые комплектации для корейского рынка упоминают среди основных преимуществ и другие посредники, специализирующиеся на ввозе автомобилей из Кореи.

«Например, на Toyota Camry V70 для корейского рынка устанавливают те же моторы, что и на Lexus ES 250, и 8-ступенчатую автоматическую коробку, когда для России коробки на ней остались 6-ступенчатыми,

— приводит пример в беседе с «Газетой.Ru» предприниматель из Калининградской области по имени Вячеслав, который занимается подбором и поставками автомобилей из Кореи. – Модели при этом в Россию оттуда привозят разные – Cerato, Optima, K5».

По его словам, поставки сейчас осуществляются в основном под заказ и в последнее время спрос на такие машины снизился, несмотря на низкую плату за сопровождение сделки. Предприниматель ведет этот бизнес вместе с живущим в Корее другом.

За подбор и сопровождение сделки они берут с клиентов порядка 20-30 тысяч рублей, при этом все счета они оплачивают самостоятельно.

Наряду с поставками «под клиента» практикуется и ввоз автомобилей на продажу: сейчас житель Калининграда пытается реализовать электромобиль Nissan Leaf и седан Kia K5 с заводским газобаллонным оборудованием.

«В основном заказывают микроавтобусы и минивэны – тот же Kia Carnival. Но если в конце февраля и в марте наблюдался всплеск, потому что люди стремились куда-то вложить деньги, то сейчас в целом затишье», — заключает он.

В компании «КорАвто-Питер», специализирующейся на поставках корейской техники, «Газете.Ru» сообщили, что наряду с кроссоверами Hyundai Palisade и минивэнами Starex в последнее время наблюдался стабильный спрос на корейские электрокары.

«В последнее время мы занимались электромобилями – например, завозили Hyundai Kona, и спрос на них был достаточно большой, — говорит «Газете.Ru» представитель компании, представившийся Денисом. — Технически возможность привезти автомобиль есть, таможня работает, логистика тоже, но спрос, к сожалению, сейчас минимальный, и уже ввезенные машины стоят.

Оживлению этого бизнеса очень помогло бы расширение возможностей с точки зрения таможенного законодательства, считает собеседник. Корейские автомобили везут из-за более «богатых» в сравнении с российскими комплектациями, кроме того, выигрывают местные машины и по качеству сборки, говорит Денис.

«Эти машины покупают те, кто уже сравнил, какой Palisade предлагают наши дилеры — и какой корейцы делают для себя.

Например, у них лучше отделочные материалы, колесные диски, которые недоступны в России, шире функционал. Если привезенный из Кореи автомобиль и окажется дешевле, то незначительно», — заключил представитель «КорАвто-Питер».