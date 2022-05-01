Skoda Octavia с пробегом под 200 тыс. км. Какие доработки и проблемы

Модель Skoda Octavia – одна из самых распространенных на вторичном рынке в России. Владелец такого лифтбэка с пробегом рассказал «Газете.Ru», как потратил сотни тысяч рублей на улучшение и ремонт автомобиля, а также о том, какие агрегаты могут дать сбой.

Осенью 2020 года врач Николай из Казани решил расстаться со своим кроссовером Skoda Yeti, устав от жесткой подвески компактного паркетника. Для покупки нового автомобиля и параллельной продажи старого автомобилист отправился в Москву.

Изначально собеседник «Газеты.Ru» планировал приобрести Audi A3 в кузове 8V, но стоящих вариантов в столице и области почти не было. Одним из главных требований к машине была новая модульная платформа MQB, на которой построено множество моделей концерна Volkswagen Group, в том числе Skoda Octavia.

Подержанная Skoda Octavia 2014 года выпуска обошлась в 780 тыс. рублей.

Пробег лифтбэка на тот момент составлял 138 тыс. километров, при этом кузов оказался в отличном состоянии, а салон был достаточно ухожен. Продать Yeti удалось на следующий же день после покупки нового автомобиля за 710 тыс. рублей.

Лифтбэк Octavia достался в комплектации Elegance с турбированным двигателем 1.8 TSI, который сочетается с 7-диапазонной коробкой DSG с сухим сцеплением (DQ200). В список оснащения входили салон из комбинированной кожи, адаптивная ксеноновая оптика, подогрев заднего дивана, розетка на 220В, задний дворник и бесключевой доступ.

«Самое главное в платформе MQB, ведь она очень легко поддается доработке.

Это Lego для взрослых: можно устанавливать всяческие ассистенты и дополнительные опции, которые поддерживает платформа Volkswagen, но их нет на Octavia. Что я впоследствии и сделал», – рассказывает Николай

Доработки

Сразу после покупки автовладелец отправился изучать, чем машину можно дооборудовать. Сперва он решил установить на Octavia ассистент движения по полосе, вместе с которым потребовалось заменить старое лобовое стекло на специальное от Skoda. Комплект камеры с проводкой обошелся в 10 тыс. рублей, а стекло – в 18 тыс. рублей. Следующая доработка – ксеноновые линзы заменили на светодиодные Aozoom A3 Plus.

В 2017 году Skoda выпустила обновленную Octavia с новой мультимедиа и 8-дюймовым экраном, поддержкой Apple Carplay и улучшенным звучанием. Николай решил установить в свой автомобиль такую же магнитолу.

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«Полный комплект нашел в продаже в Нижнем Новгороде. Вместе с новой магнитолой я решил установить камеру заднего вида. К Octavia подходит любая камера, которая когда-либо ставилась на платформу MQB. Я взял камеру от Skoda Kodiaq», – рассказывает житель Казани.

Камера заднего вида с омывателем от Skoda Kodiaq оказалась гораздо дешевле, чем от Volkswagen Tiguan и Octavia, а техническая составляющая у них одинаковая.

Провода для камеры приобретались на AliExpress.

Все точки подключения камеры в машине уже были предусмотрены, оставалось лишь протянуть по салону провода.

Был один нюанс, – чтобы установить камеру, пришлось расширить отверстие в крышке багажника под кнопку большего размера: выштамповка крышки не подразумевала для машин 2014 модельного года установку камеры в тандеме с кнопкой. После этого осталось записать нужный файл в память камеры и откалибровать ее.

«Через полгода после покупки автомобиля я подумал: «Вроде все есть, но хочется установить чего-то необычного», – вспоминает владелец. –

Выбрал адаптивный круиз-контроль с функцией торможения до полной остановки».

Николай приобрел блок ABS с поддержкой адаптивного круиз-контроля с функцией «Follow to Stop» за 6 тыс. рублей, проводку и радар. Для их установки и активации системы сервисменам пришлось провести ряд манипуляций, вроде записи определенных SWAP-кодов в радар. Автомобиль получил функции автоматического торможения и научился следовать за впередиидущим транспортом до полной остановки.

«Замена блока ABS открыла невероятные возможности по доработке машины», – отмечает владелец.

Одной из последних операций стала покупка виртуальной приборной панели. Теперь владелец считает, что на данном этапе улучшений достаточно. Последнее, что он хотел бы установить – ассистент контроля слепых зон.

Общая сумма, потраченная на модификации автомобиля, превысила 160 тыс. рублей.

Проблемы Octavia

Спустя 10 тыс. километров пробега после покупки возникла первая неприятность – правая половина салона перестала обогреваться. Ни в одном сервисе не могли понять, что именно сломалось, и предлагали сомнительные варианты решения проблемы.

«Я сам разобрал половину панели и обнаружил, что заслонка отопителя в порядке. Когда мы с товарищем сняли радиаторы печки, в ней оказались полупрозрачные мягкие кристаллы», – рассказывает Николай.

close 100% Владелец Skoda Octavia Николай

Выяснилось, что в бачке антифриза порвался патрон с силикагелем (он располагается в моторах 1.8/2.0 TSI семейства EA888 третьего поколения). В дальнейшем гель курсировал по системе и большая его часть осела в печке. Чтобы избавиться от кристаллов, пришлось несколько раз промывать печку. После этого автовладелец начал заливать антифриз, который не требует особых добавок.

Последствия прорыва пакета с «силикатом» вновь дали о себе знать через несколько месяцев с появлением в эмульсии в антифризе. Прикипевшие остатки минерального вещества не давали должным образом охлаждаться маслу в теплообменнике. В итоге пришлось менять прокладку теплообменника.

Помимо стандартного обновления моторного масла (каждые 7,5 тыс. км), технических жидкостей и фильтров владелец уже заменил стандартную цепь ГРМ на более надежную.

«Есть три цепи – ГРМ, балансиров и маслонасоса.

Последние две на пробеге до 150 тыс. км владельцы не меняют, цепи растягиваются гораздо медленнее благодаря более слабой нагрузке.

Также мы почистили впуск и сделали раскоксовку мотора (процедура очищения поршня, поршневых колец и камеры сгорания от нагара, кокса и лаковых отложений). Сейчас двигатель работает отлично», – объясняет врач из Нижнего Новгорода.

Самой серьезной проблемой Skoda Octavia стала поломка преселективной коробки передач DSG7 DQ200.

«На трассе я остановился на заправке купить воды, глушить автомобиль не стал, на улице было около +30°C. Вернулся в машину, переключил рычаг в Drive и почувствовал сильный удар в коробке передач. На панели приборов выскочила целая гирлянда ошибок, на педаль газа машина не реагировала», – вспоминает Николай.

Со второй попытки автомобиль с рывками тронулся с места, но у него пропали задняя и все четные передачи. На следующий день машина сообщила о переходе коробки в аварийный режиме и ее перегреве (хоть и простояла ночь на улице), а потом и вовсе перестала запускаться из-за блокировки стартера.

close 100% Владелец Skoda Octavia Николай

Специалисты автосервиса демонтировали мехатроник (блок управления всей трансмиссией) и выяснили, что из строя вышла плата. На поиск детали для замены пришлось бы потратить несколько недель, но расставаться с машиной на такой срок Николай не мог. Альтернативой могла стать покупка мехатроника за 30 тыс. рублей либо другой коробки передач.

«Коробка нанесла существенный удар по моему бюджету», – вспоминает владелец Octavia. Почему сломалась коробка DQ200 В автосервисе предположили, что причиной выхода платы из строя стал забитый фильтр, который находится в блоке управления трансмиссией. Оказалось, что его нужно менять как минимум раз в 80 тыс. км. Читать дальше

Вскоре владельцу Octavia попалось объявление о продаже коробки передач DSG7 DQ200 2019 года с пробегом 6 тыс. км по цене 40 тыс. рублей. Она оснащалась мехатроником третьего поколения.

«Мне повезло – владелец другой Octavia решил сменить коробку на мокрую DSG DQ381 и продавал старую по цене подержанного или восстановленного мехатроника. Утром коробку привезли в сервис из Москвы, а вечером того же дня автомобиль своим ходом покинул мастерскую», – рассказывает собеседник.

Более 150 тыс. рублей владелец Skoda Octavia потратил на ремонт

и обслуживание автомобиля за неполные два года. Из них 125 тыс. рублей ушли на поиск и решение проблем после поломки коробки передач. Сейчас пробег автомобиля составляет 180 тыс. км.

«Мне очень нравится свой автомобиль, это королева C-класса. Проблемы с коробкой передач, замену цепей и прочее не считаю недостатками. Это скорее мелкие неприятности, которые меня особо не волнуют», – утверждает владелец.

Если он и решится поменять свою Octavia на другую машину, то она обязательно опять должна быть на платформе MQB. Заменой могли бы послужить обновленная Octavia поколения A7, Volkswagen Passat (B8), Skoda Superb или Tiguan второго поколения.