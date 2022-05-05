Какие новые китайские автомобили могут скоро появиться в России

Китайские автокомпании расширяют свое присутствие в России: показанный в Москве кроссовер Chery Omoda 5 планируется вывести на российский рынок уже этим летом. В России следует ожидать появления марок, лидирующих на внутреннем рынке Китая, говорят автодилеры. Об альтернативных моделях, которые могут прийти на смену ушедшим брендам — в материале «Газеты.Ru».

Кроссовер Chery Omoda 5 планируется вывести на российский рынок уже этим летом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в российском представительстве Chery. Ранее этот автомобиль был замечен в Москве, по данным портала «Китайские автомобили», в апреле его выставили на территории арт-центра «Хлебозавод» в рамках мероприятия по изучению спроса.

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Вслед за моделью Omoda 5 Chery планирует выпустить целую линейку автомобилей, адресованных молодежной аудитории. По габаритам Omoda 5 крупнее Hyundai Creta и Renault Kaptur, длина китайской новинки – 4400 мм. В салоне – широкий экран медиасистемы, объединенный с комбинацией приборов.

На домашнем рынке автомобиль предлагается с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и передним приводом, его стоимость в Китае – от 90 тыс. юаней (около 900 тыс. руб.). Подробностей о технических особенностях и комплектациях Omoda 5 для российского рынка в Chery пока не раскрывают.

Самая доступная на российском рынке модель Chery, кроссовер Tiggo 4 (он компактнее нового Omoda 5), предлагается по цене от 1,7 млн руб.

Более крупный Tiggo 7 Pro стоит от 2,5 млн рублей.

Ассортимент позволяет

В России представлена лишь небольшая часть модельного ряда китайских автокомпаний, в первую очередь к нам везут автомобили самых популярных сегментов. Однако номенклатура китайских авто в ближайшее время существенно расширится из-за прекращения поставок автомобилей европейских, японских и американских марок в РФ.

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Так, компания JAC готовится привезти в Россию под наименованием S6 кроссовер из своей премиальной модельной линейки, кроме него, сертифицировала компактный паркетник S4, который собирают в Казахстане. Для нашего рынка этот автомобиль поставят с двумя двигателями мощностью 109 и 136 сил, а по габаритам S4 близок к Chery Omoda.

В линейке GAC — еще одной китайской марки на российском рынке — нет среднеразмерного кроссовера. Зато в КНР автопроизводитель продает походящий по габаритам паркетник GS4, этот автомобиль, снабжен 1,6-литровым турбомотором и 6-ступенчатым «автоматом».

В Россию эта китайская марка пока что пришла лишь с полноразмерным кроссовером GS8 и люксовым минивэном GN8.

Более успешная в России Geely уже сертифицировала для российского рынка кроссовер Monjaro. Такое имя автомобиль, известный на домашнем рынке как KX11, получил для экспортных продаж.

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При этом в модельном ряду Geely на домашнем рынке есть и семиместный кроссовер Okavango. В его активе 190-сильный турбомотор, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система мониторинга слепых зон.

Марка Dongfeng (DFM) представлена в России единственным кроссовером, однако на домашнем рынке она входит в число лидеров продаж и выпускает в том числе популярные седаны. Представленная год назад модель Aeolus Yixuan построена на платформе Peugeot-Citroen и по габаритам близка к европейскому Volkswagen Passat. Похожая модель есть и в арсенале старейшей китайской марки FAW — лифтбэк Bestune B70.

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При этом в нынешних условиях китайские автопроизводители на российском рынке продают свою продукцию со значительной наценкой.

Собеседник «Газеты.Ru» в руководстве российского офиса одной из китайских автокомпаний рассказал на условиях анонимности, что сейчас на рынке действует неформальное правило взимания дополнительной «премии» автопроизводителя за «кризисный санкционный рынок».

Иными словами, в завышенных ценах отражаются потенциальные рыночные риски автокомпании, — чем выше риск, тем выше итоговая рекомендованная розничная цена (РРЦ).

В среднем такая наценка составляет 20-30%, в сравнении с РРЦ начала этого года.

Впрочем, дилеры надеются, что ситуация с ценами на китайские автомобили в обозримом будущем стабилизируется.

«После насыщения рынка в этом сегменте может возникнуть борьба среди китайских марок. В дальнейшем можно ожидать снижения цен на них, поскольку они в отличие от некоторых брендов поставляются»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Повышенным спросом в России будут пользоваться кроссоверы и бюджетные седаны, полагает замгендиректора автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков.

«В настоящее время мы ведем активную коммуникацию с китайскими автомобильными марками. В частности, уже начали сотрудничество с брендом Exeed», — говорит он.

Гендиректор компании «АвтоСпецЦентр на Дубровке» Вячеслав Садонов ожидает скорого появления в РФ марок, которые лидируют по продажам на китайском рынке, но у нас пока не присутствуют или представлены слабо.

«В числе первой десятки по объему продаж в Китае мы видим Changan, Wuling, Dongfeng. Очевидно, что это марки, которые в первую очередь заслуживают внимания.

С точки зрения сегментов рынка в первую очередь необходимо смотреть на те, которые высвобождаются из-за ухода основных игроков. Это седаны, автомобили класса «люкс» и коммерческий транспорт», — говорит «Газете.Ru» Садонов.

При этом в случае с автомобилями люксового сегмента предстоит преодолеть скептическое отношение потребителей к китайским брендам, которое наблюдалось и в момент выхода на рынок, например, корейской марки Genesis, заключает он.