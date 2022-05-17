Renault вышел, Volkswagen следом

Компания Volkswagen может в ближайшие дни объявить об уходе из России, но сборка автомобилей сохранится, как минимум, на площадке в Нижнем Новгороде, выяснила «Газета.Ru». Из-за такого решения больше всего пострадают потребители и рабочие завода в Калуге, говорят эксперты.

О том, что Volkswagen в ближайшее время объявит о своем окончательном уходе из России, сообщил автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов со ссылкой на собственные источники.

«Знаете, кто будет следующим, после Renault? Это будет Volkswagen. Ожидается, что концерн объявит о своем окончательном уходе из России 26-27 мая. Я знаю, что решение принято», — написал он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что правительство области пока не располагает такой информацией о решении немецкого партнера.

«Мы регулярно встречаемся с руководством российского подразделения Volkswagen, они совсем недавно продлили простой и планируют реорганизовать цепочку поставок компонентов таким образом, чтобы продолжить свою работу»,

— сказал Шапша.

В случае, если Volkswagen все же примет решение об уходе из России, руководство области обещает обеспечить занятость сотрудников завода. «Мы найдем решение, которое позволит сохранить людям работу», — подчеркнул Шапша.

Впрочем, источники «Газеты.Ru» в «Фольксваген Груп Рус» (российская «дочка» концерна) отмечают, что производственный план завода в Калуге составлен как минимум до осени. При этом режим простоя для рабочих пока продлен до конца мая.

«Сейчас производственная программа составлена таким образом, что выпуск автомобилей планируется в сентябре. Но она также может поменяться», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Нейтральная площадка

Вторая сборочная площадка Volkswagen расположена в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ, собеседник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, отмечает, что ее планируется вывести из сферы контроля и каких-либо юридических связей как с подпавшей под санкции «Группой ГАЗ», так и с непосредственно Volkswagen.

При этом выпуск машин там сохранится.

В российском представительстве Volkswagen Group «Газете.Ru» сообщили, что выпуск машин на российских площадках остановлен на неопределенный срок.

«Мы постоянно следим за развитием ситуации. В связи с высоким уровнем неопределенности текущей ситуации мы не можем спрогнозировать дату возобновления производства в России. Сотрудники производства находятся в простое, зарплата выплачивается в соответствии с законодательством РФ», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

Информацию о возможном уходе Volkswagen с российского рынка в компании оставили без комментариев. Отказались прокомментировать ситуацию со сборочным производством в Нижнем Новгороде и в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Все говорит о том, что Volkswagen объявит об уходе с российского рынка в ближайшее время, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Хотя, по его мнению, немецкий концерн сделает это также как и Renault, решивший сохранить сборку популярных моделей под брендом «Москвич».

«Я думаю, что в каком-то виде концерн Volkswagen в России все же останется. Если речь идет о ГАЗе, возможна контрактная сборка без логотипа Volkswagen, например, под маркой ГАЗ,

— рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». – На основной калужский завод они могут найти покупателя либо продать в формате опциона с возможностью выкупа в течение нескольких лет».

Завод Volkswagen в Калуге в настоящее время может стоить $350-400 млн, а поиск потенциальных покупателей для Volkswagen логично вести среди китайских партнеров немецкого концерна, с которыми у марки действуют совместные производства в самом Китае, полагает эксперт.

«Маловероятно, что сама марка Volkswagen останется в России. Теоретически они могут пойти по китайской схеме, где, например, существует самостоятельный бренд Jetta», — подытожил Бургазлиев.

Корпорация Volkswagen инвестировала в Россию более 1 млрд евро, и будет обидно, если решение об уходе из нашей страны все же будет принято, отмечает обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

«Изначально автопроизводители, в том числе Volkswagen, объявили, что просто замораживают производство и продажи.

Поскольку ситуация не изменилась, очевидно, что компания не имеет возможности и дальше платить зарплату рабочим и иные платежи»,

— заметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Уход Volkswagen станет ударом по потребителям, которые любили его автомобили, а также понизит доходы Калужской области, где расположен основной завод компании в России, заключил Моржаретто.