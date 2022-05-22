Пять советов, которые помогут продлить срок службы машины

В условиях дефицита и дороговизны новых автомобилей вопрос сохранения машины в достойном техническом состоянии стоит как никогда остро. О том, какие меры можно принять, чтобы не допустить преждевременного выхода из строя деталей автомобиля, – в материале «Газеты.Ru».

Кузов

В процессе эксплуатации автомобиля лакокрасочное покрытие может быть повреждено различными посторонними предметами – камнями, шипами, вылетающими из зимних шин других автомобилей, и прочими предметами. Негативно влияют на кузов грязь и песок из-под колес. Наносят повреждения краске и пассажиры при посадке и выходе.

Для защиты кузова автомобиля от мелких повреждений широко применяются пленки (в том числе прозрачные), а также различные покрытия, которые наносятся на кузов в жидком виде. Стоимость защитной оклейки автомобиля в специализированных детейлинговых центрах, в зависимости от параметров материала и размеров автомобиля, начинается от 80 тыс. рублей. За эту сумму можно покрыть виниловой защитной пленкой компактный городской автомобиль (класса A и B).

Для полноразмерного внедорожника или седана представительского класса стоимость той же процедуры составит порядка 150-200 тыс. рублей, в зависимости от применяемого материала.

Если полная оклейка слишком дорога или нецелесообразна, защитить можно только некоторые части машины: пространство под дверными ручками (300 рублей за каждую) переднюю часть автомобиля (от 15 тыс. рублей) или пороги (от 7 тыс. рублей за каждый). Причем пороги автомобиля оклеивают как с внешней стороны, страдающей от летящего песка и грязи, так и с внутренней, которую пассажиры задевают ногами при посадке и высадке.

Наносимые на кузов керамические покрытия не так эффективны для защиты от механических повреждений, но они обладают водоотталкивающими свойствами, способны маскировать уже появившиеся на кузове дефекты и потертости, а также противостоять химическому воздействию различных загрязнений. В зависимости от числа слоев, защита таким способом, скажем, компактного кроссовера (класса Hyundai Creta) варьируется в пределах от 25 до 90 тыс. рублей.

Шины

Помимо своевременной сезонной смены шин важно следить за давлением в них. Пониженное давление ведет к повышенному износу и повреждению внутреннего герметизирующего слоя покрышек. При его повреждении давление в шине будет снижаться быстрее. Также важно следить за исправностью подвески.

Сбитые углы установки колес или изношенные сайлентблоки приведут к интенсивному и неравномерному износу резины:

покрышка может «полысеть» только по внешнему или внутреннему краю, и использовать ее в дальнейшем не получится, даже если привести подвеску в порядок.

Процедура проверки и регулировки развала и схождения колес предусмотрена регламентными работами на ТО. Если во время движения чувствуется увод автомобиля в сторону или не получается эффективно снижать скорость перед ямами, то имеет смысл проверить развал и схождение вне очереди.

Дворники

Щеткам стеклоочистителя можно продлить жизнь. Для того, чтобы предохранить рабочие элементы дворников от пересыхания, полезно обрабатывать их силиконовой смазкой или специальными составами для защиты резины. Кроме того, не следует пользоваться стеклоочистителем на сухом стекле –

пыль, выступающая в качестве абразива, портит и щетки, и поверхность стекла.

Глушитель

Элементы выпускного тракта автомобиля работают в очень агрессивной среде. Перепады температур, воздействие раскаленных отработавших газов, внешние повреждения и образующийся внутри глушителя конденсат ведут к быстрой коррозии этого элемента. Однако ряд защитных мер может помочь. Например,

для удаления конденсата имеет смысл проехать небольшое расстояние с повышенными оборотами двигателя.

При техобслуживании автомобиля стоит проверить эластичность резиновых элементов, на которых подвешена магистраль выпускного тракта. Эти резинки помогают эффективно гасить вибрации выхлопной трубы. При этом небольшие прогоревшие отверстия в глушителе, как правило, поддаются ремонту без необходимости их замены.

Аккумулятор

Аккумуляторы современных автомобилей считаются необслуживаемыми, и автовладельцы обращают внимание на их состояние только в том случае, когда автомобиль отказывается заводиться.

Ресурс батареи снижается при длительном простое автомобиля.

Поэтому, оставляя автомобиль на долгое время, следует полностью зарядить аккумуляторную батарею. Подобную процедуру также имеет смысл проводить, если машина используется для поездок на короткие расстояния в городских условиях. Важно следить и за состоянием клемм АКБ, удалять образовавшиеся окислы и покрывать клеммы защитной смазкой.

Сам корпус батареи нужно содержать в чистоте: грязь на поверхности может образовать токопроводящий слой, который способствует снижению заряда. Кроме того, аккумулятор должен быть надежно закреплен: повышенная вибрация способствует снижению его ресурса.