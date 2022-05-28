28 мая 2022, 13:21 Автомобили Тест: Что вы знаете о «Москвичах» Готовимся к возвращению советской классики Матвей Крылов Слушать Остановить

close 100% Автомобиль «Москвич-2140 «Люкс», 1980 год Анатолий Морковкин/ТАСС

Уже в 2022 году на бывшем заводе компании Renault планируется возрождение бренда «Москвич» и старт производства автомобилей. Сможете ли вы вспомнить прошлое одного из крупнейших автопроизводителей СССР? Проверить свои знания можно в тесте «Газеты.Ru».