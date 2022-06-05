05 июня 2022, 08:06 Автомобили Тест: Угадайте автомобиль Toyota по фотографии салона Как хорошо вы разбираетесь в автомобилях Toyota Матвей Крылов

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В начале июня компания Toyota обновила свою самую популярную модель — Corolla — для европейского и североамериканского рынка. Многие считают, что все Toyota скучные и одинаковые. Это далеко не так, «Газета.Ru» предлагает вам пройти тест и проверить — сможете ли вы угадать название модели Toyota, имея перед глазами только фото салона.