Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В AT предположили, что решение Байдена направить РСЗО HIMARS... 08:25
Нападающий Ничушкин заявил, что ему нравится играть в первом... 08:24
Названа главная жертва «квазидефолта» России 08:23
«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за перенесшего... 08:15
В Петербурге трехлетний мальчик упал в ванну с кипятком 08:12
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений текущим летом 07:52
Токаев считает, что референдум в Казахстане позволит не повторить... 07:49
Форвард «Колорадо» Ничушкин признан первой звездой матча... 07:43
Экс-игрок «Спартака» Мостовой считает, что отъезд... 07:36
В Австрии заявили, что НАТО совершило ошибку, задержав поставки... 07:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Автомобили

Тест: Угадайте автомобиль Toyota по фотографии салона

Как хорошо вы разбираетесь в автомобилях Toyota

close
100%
Toyota
В начале июня компания Toyota обновила свою самую популярную модель — Corolla — для европейского и североамериканского рынка. Многие считают, что все Toyota скучные и одинаковые. Это далеко не так, «Газета.Ru» предлагает вам пройти тест и проверить — сможете ли вы угадать название модели Toyota, имея перед глазами только фото салона.

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+