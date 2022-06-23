«Он опрокинулся»: депутат Госдумы Журавлев упал с мотоцикла в Москве

Депутат Госдумы Алексей Журавлев упал с мотоцикла на Кутузовском проспекте в Москве. По словам его помощницы, причиной аварии могло стать отсутствие знаков, предупреждающих о снятии дорожного покрытия и ремонтных работах. Скорее всего депутат виноват сам, потому что двигался быстрее потока, уверен правозащитник Антон Шапарин.

Член фракции ЛДПР и лидер партии «Родина», 59-летний Алексей Журавлев, попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Парламентарий ехал на своем мотоцикле BMW и не справился с управлением, свалившись на асфальт. Из-за инцидента движение по двум полосам Кутузовского проспекта патрульные службы ДПС перекрыли на один час.

Журавлев упал с мотоцикла из-за отсутствия знаков, предупреждающих о снятии дорожного покрытия и ремонтных работах, рассказала «Газете.Ru» помощница парламентария Татьяна Калегина.

«Алексей Александрович попал в аварию на Кутузовском проспекте из-за отсутствия знаков, предупреждающих о неровностях и снятии покрытия, о ведущихся ремонтных работах.

Это опасность не только для мотоциклистов, но и для автомобилистов. Это чья-то халатность, вероятно. Или американские проделки (смеется — «Газета.Ru»)»,

— рассказала она «Газете.Ru».

Собеседница издания отметила, что ее патрон — опытный мотоциклист со стажем, он проехал «сотни тысяч километров по необъятной Родине и Казахстану, но в центре Москвы по чьей-то халатности он не то, что не справился с управлением, он опрокинулся».

Журавлев стал единственным участником ДТП. Упав с мотоцикла, он повредил ключицу, но врачи накладывать гипс не стали – в течение дня депутата планируют отпустить домой, отметила собеседница.

«Все в порядке у него. Не впервой такая травма», – добавила помощница депутата.

Коллега Журавлева по ЛДПР депутат Госдумы Ярослав Нилов пообещал выяснить ситуацию с отсутствием предупреждающих дорожных знаков на Кутузовском проспекте.

Впрочем, обвинение дорожных служащих со стороны помощницы депутата пока что выглядят неубедительно, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Прежде всего, ГИБДД нужно понять с каким скоростным режимом шел депутат Журавлев, судя по видео, он шел быстрее потока автомобилей.

Ему нужно было понять, что автомобили притормаживают и тоже сбавить скорость, но он этого не сделал,

— поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Шапарин. – В то же время нужно смотреть как дорожники обозначили в этом месте скоростные ограничения из-за дорожных работ. Если соответствующий знак есть, то депутат Журавлев исключительно сам виноват в своих злоключениях. Пока что я склоняюсь больше к тому, что виноват он сам».

Правозащитник подчеркивает, что громкие VIP-аварии, в том числе, с жертвами на Кутузовском проспекте регулярно попадают в новостные хроники, проблема в том, что на этой «вылетной» магистрали все еще действует старая советская система движения по разделительной полосе для спецтранспорта. Отсутствие разделительного отбойника в несколько раз повышает риски тяжелых лобовых столкновений на этом проспекте.

«Кутузовский проспект, как и любая другая магистраль, должен иметь разделительный отбойник. К сожалению, посередине этой дороги продолжается движение спецтранспорта,

и когда едешь в левом ряду и по разделительной полосе на тебя несется вот такой депутат Журавлев, то ты вынужден уворачиваться.

Такого в принципе быть не должно», – заключил Антон Шапарин.

Еще один VIP-байкер в больнице

Авария с Журавлевым – это второе за последние дни громкое происшествие с участием высокопоставленных мотоциклистов. Так, сегодня стало известно, что днем 19 июня на Рублевском шоссе (перед пересечением с улицей Маршала Тимошенко) при движении в сторону центра столкнулись каршеринговая Audi A3 и мотоцикл Harley-Davidson. По информации Telegram-канала Baza, мотоциклом управлял

первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

После ДТП врачи диагностировали у Горнина открытый оскольчатый перелом ноги. Женщина за рулем Audi не пострадала.

«Интересно, что из всех официальных документов чудесным образом пропали личные данные Горнина — в отчетах и протоколах об аварии он значится как «неустановленное лицо», а информация о мотоцикле имеет закрытый характер», – говорится в публикации Telegram-канала.

Отмечается, что после ДТП Горнина на «скорой» увезли в больницу Управления делами Президента. Сейчас он находится в лечебном заведении и работает оттуда.