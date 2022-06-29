Подрезают, подставляют бампер: как новый «СтопХам» воюет с «обочечниками»

В Московской области группа активистов ведет борьбу с водителями, объезжающими пробки по обочине. Блокируя и подрезая нарушителей, они сами игнорируют ПДД, конфликтуют и подставляют свои машины под удар. Правозащитники негативно относятся к объезду пробок по обочинам, но и деятельность самопровозглашенных инспекторов считают противозаконной.

В Подмосковье группа автомобилистов провела 26 июня рейд по борьбе с водителями, стремящимися объехать заторы на дорогах по обочине. Судя по кадрам видео, опубликованного в Youtube-канале Denis 12RUS, несколько легковых автомобилей общественников, а также фура координировали свои действия по рации.

Пытаясь не пустить «обочечника» с обочины на проезжую часть, они двигались рядом с ним общей колонной. Некоторые из них сами съезжали на обочину, обгоняли транспортный поток и резко тормозили. Водитель длиннобазной Lada Niva в итоге резко вырулил на обочину из-за фуры и тем самым спровоцировал столкновение с кроссовером Mazda CX-5.

Защите обочин от нарушителей ПДД посвящены несколько Youtube-каналов, которые ведут сами участники неформального сообщества. Они регулярно проводят импровизированные рейды и снимают конфликты с другими водителями на видео. Судя по комментариям участников, они, возможно, даже заинтересованы в определенном дорожном «экшене», трансформирующемся затем в просмотры в соцсетях.

«Рейд проходит как всегда прикольно — первая авария есть», — прокомментировал ДТП автор ролика, шофер фуры.

Под каждым таким роликом активисты оставляют аккаунты платежных систем для спонсирования каналов и номера банковских карт для переводов пожертвований.

Убил дракона и сам стал драконом

Выезд на обочину для того, чтобы объехать пробку, негативно отражается и на безопасности дорожного движения, и на пропускной способности дорог, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

«Езда по обочине — элемент бытового хамства. Таким же образом человек может вести себя на улице или в коридоре. С точки зрения движения транспортного потока это в первую очередь опасно, потому что за счет этого создается точка турбулентности, которая не берется ни из чего другого, кроме как человеческой глупости», — говорит Блинкин «Газете.Ru».

Подобные «точки турбулентности» в равномерно движущемся транспортном потоке часто оборачиваются авариями. Также они негативно влияют на пропускную способность дороги, снижая скорость движения транспорта: если без пытающихся встроиться в полосу «обочечников» автомобили медленно, но движутся, то при наличии таковых движение вынужденно останавливается, добавляет он.

Однако проявления самоуправства в борьбе с нарушителями недопустимы с точки зрения закона и неэффективны для цели нейтрализации самого явления, уверен адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Тем более, что в процессе своих действий сами доброхоты неоднократно нарушают ПДД и провоцируют аварии.

«Я уверен, что такое явление вредно, и пример тому — движение «СтопХам», которое наконец-то доигралось до уголовного дела.

Такие действия являются не задержанием виновных, не наказанием их, а просто провокацией конфликта, чтобы «хайпануть» на такой горячей теме»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

Парадокс в том, что защитники обочин в итоге сами ездят по обочинам едва ли не чаще своих визави, и

за это активистов вполне можно привлечь к административной ответственности по каждому такому эпизоду, указывает юрист.

Ознакомившись с роликами активистов, среди их нарушений он также указывает на внезапные смены полосы движения без поворотников, выдавливание водителей из полосы, что нарушает право преимущественного проезда транспорта и, конечно же, провоцирование аварийных ситуаций.

Бороться с негативными явлениями следует прежде всего исключением условий для их возникновения: зачастую по обочине ездят в тех местах, где дорожное движение организовано таким образом, что без пробок невозможно проехать практически в любое время суток, отмечает он.

«Почему-то в таких местах, где практикуется движение по обочине, очень мало камер. Зато они стоят и фиксируют скорость там, где ее можно превысить безопасно и некритично для движения», — указывает Радько на решение проблемы.

Подобное самоуправство всегда возникало в достаточно смутные времена, и бороться с хамством на дорогах посредством еще большего хамства неправильно,

считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Если у людей есть время и силы, почему бы не направить их на какие-то правильные вещи? А борьбой с «обочечниками» должны заниматься камеры видеофиксации и сотрудники ДПС, ибо они представители закона, — говорит Хайцеэр «Газете.Ru». — Те граждане, которые занимаются борьбой с «обочечниками», при этом сами нарушают ПДД, подставляются, создают аварийные ситуации».

Объезд пробок по обочине — крайне неприятное возмутительное явление, особенно летом, когда из-за этого автомобили покрываются слоем пыли. Но при этом бывает, что такое поведение водителей обусловлено крайними обстоятельствами, например, необходимостью доставить в больницу человека, которому стало плохо, добавляет собеседник.

Нужно понимать, что важная цель самодеятельных борцов с «обочечниками» — спровоцировать конфликт, чтобы снять красивый эпатажный видеоролик и получить определенные отклики от подписчиков.

«Тем, кто попадется таким активистам (скорее всего, по делу), можно посоветовать использовать видеорегистратор, вернуться в поток, не вступать в конфликт, ну и в крайнем случае — вызывать сотрудников полиции.

В любом случае я не оправдываю действия ни тех, не других»,

— подчеркивает Хайцеэр.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-центр МВД с вопросами о законности действий борцов с «обочечниками», на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Без ответа осталось и письмо, направленное авторам Youtube-канала с просьбой объяснить их мотивацию.