«Надо разогнать дороги»: в России хотят разрешить ездить со скоростью до 150 км/ч

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о необходимости увеличить скоростной режим на отдельных участках дорог до 150 км/ч. Он также рассказал, что Россия постепенно переходит от бумажных водительских прав и свидетельств регистрации транспортного средства к электронным.

Увеличение скоростных режимов

Михаил Черников рассказал, что в этом году ГИБДД совместно с владельцами дорог перераспределили транспортные потоки. При этом «основной упор» они делали на сети федеральных дорог. Именно по этим трассам сегодня автомобилисты могут путешествовать наиболее «комфортно». Глава ГИБДД России предложил повысить скорость на дорогах до 150 км/час На отдельных участках российских автодорог необходимо увеличить разрешенную скорость до 150 км/час... 30 июня 16:11

«Удалось по платным участкам дорог разогнать транспортные средства до 130 километров в час. При этом водители чувствуют себя комфортно и безопасно», — сказал Черников на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что в ГИБДД намерены «еще увеличить скоростные режимы на отдельных участках платных дорог».

«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать <…> У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские <…> Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — пояснил глава ГИБДД.

Он отметил, что при увеличении максимально допустимой скорости до 130 км/ч «аварийность не выросла», а «пропускная способность дорог увеличилась». Кроме того, по его словам, «снижается агрессивность водителей».

Электронные документы вместо бумажных

Черников подчеркнул, что при разработке нововведений в приоритете ГИБДД – комфорт водителей. Он отметил, что только по первому месяцу скачивания электронных СТС — свидетельств регистрации транспортного средства – стало понятно, что эта услуга востребована. Ей воспользовались 1,2 млн человек. Глава ГИБДД Черников назвал сроки введения электронных водительских прав Госавтоинспекция России планирует до конца этого года вместе с Минцифры запустить электронное... 30 июня 16:11

«В этом году, надеюсь, мы доработаем этот вопрос с Минцифрой. И у нас будет электронное водительское удостоверение, которым воспользуются большинство участников дорожного движения. Мы также планируем туда догрузить договор купли-продажи транспортного средства. Также подгрузить и электронный вид ОСАГО. Чтобы в одном телефоне был весь пакет документов», — рассказал он.

Он отметил, что при этом не будут отменяться СТС в бумажном виде. Но возможность оформлять документы электронно упростит жизнь автомобилистам. Например, не нужно будет записываться и ехать куда-то, чтобы оформить договор купли-продажи.

«Можно будет не ездить в госавтоинспекцию, а перерегистрировать транспортное средство электронно. Меняя или не меняя знак», — пояснил Черников.

Кроме того, можно будет электронно оформлять доверенность на другого водителя. Для этого нужно будет поделиться с другим человеком QR-кодом, что уже подтверждает факт «доверия владельца другому человеку».

Черников уверен, что в дальнейшем электронными услугами воспользуются миллионы граждан. А в ПДД внесут соответствующие поправки, благодаря которым возить с собой бумажные документы будет не обязательно.

«Такие скоростные средства надо убирать»

Глава ГИБДД отметил, что скорости самокатов и других средств индивидуальной мобильности прогрессируют. Если раньше они ездили не быстрее 15 километров в час, то теперь некоторые из них могут разгоняться до 100. ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на состояние наркотического опьянения Российская ГИБДД разработает систему тестирования автомобилистов на состояние наркотического опьянения... 30 июня 16:11

«Надо было сразу реагировать на поступление таких средств индивидуальной мобильности в нашу страну. <…> Такие агрессивные средства индивидуальной мобильности вообще нельзя было в Россию ввозить. <…> Такие скоростные средства надо убирать. Или переводить их в категорию мопедов и мотоциклов, или вообще их изымать. Они опасны для всех участников дорожного движения <…> Больше 25 км в час самокат вообще не должен развивать», — сказал Черников.

По его словам, к концу 2022 года в России должны появиться новые меры по контролю таких транспортных средств на дорогах. Уже сейчас скорость самокатов, доступных гражданам в городе, искусственно ограничили: они могут ездить не более 25 км/час, а в отдельных людных зонах действует ограничение в 15 км/час.

Черников уточнил, что сейчас Госавтоинспекция совместно с Минтрансом разрабатывает положения, которые будут регулировать использование таких средств в России.

«До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их», — сказал глава ГИБДД.

Он подчеркнул, что такие скоростные средства крайне опасны для всех участников движения. Вместе с тем за ними сложно следить при помощи средств фото- и видеофиксации, а в регионах зачастую нет необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасного движения на таких устройствах.

Черников добавил, что ГИБДД разработает систему тестирования автомобилистов на состояние наркотического опьянения, а не только на содержание алкоголя в организме.