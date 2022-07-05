Минпромторг пообещал снижение цен на новые автомобили. Пока подешевели только Lada

Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал стабилизацию цен на новые автомобили в России. Пока более доступными стали только некоторые подержанные автомобили, а также «ободранные» модели Lada, у которых нет систем безопасности и некоторых базовых опций: подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов, стеклоподъемников, а двигатели не соответствуют ранее принятому страной экологическому классу «Евро-5».

Проблемы с резким ростом цен пройдены, каких-либо причин для новых скачков не предвидится, более того, стоимость автомобилей плавно и немного будет снижаться в этом году. Об этом в разговоре с агентством РИА «Новости» рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок», – цитирует агентство главу Минпромторга.

Министр напомнил, что курс рубля в феврале этого года отличался далеко не в лучшую сторону — «практически в два раза выше» — от нынешних котировок национальной валюты. Чиновник убежден, что компании, которые еще занимаются реализацией автомобилей в России, будут опускать цены на свои стоки,

но снижение затянется на несколько месяцев и будет плавным. В целом это положительно скажется на автомобильном рынке.

«Я считаю, что да. Потому что, можно, конечно, держать высокие цены «до последнего», но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса», – объяснил Мантуров.

Резкое удешевление автомобилей невозможно по причине того, что автопроизводителям нужно адаптироваться к сложившейся ситуации, сказал министр.

В июне глава Минпромторга сообщал, что цены на новые машины в стране с начала 2022 года поднялись на 25-30%. Речь шла и об автомобилях, произведенных в РФ, и об импортированных.

Что сейчас происходит с ценами

В России заметно снижаются цены на легковые подержанные автомобили. Так, по данным «Дром.ру», этот тип транспорта дешевел два месяца подряд. По словам пресс-секретаря классифайда Марии Погребец,

в апреле 2022 года машины с пробегом снизились в цене на 16% к показателям марта, в мае этот тренд сохранился.

Средняя по стране стоимость автомобилей на продажу, согласно опубликованным объявлениям классифайда, в мае откатилась на 12% относительно уровня апреля и составила 851 тыс. рублей.

«При этом предложение выросло на 7%, а спрос практически не изменился», — говорила Погребец.

Если же говорить о новых автомобилях, то цены снижаются только на отечественную продукцию. В апреле правительство РФ из-за влияния санкций на производственный потенциал российских автозаводов разрешило им выпускать автомобили с упрощенными требованиями по экологическому классу и безопасности.

В частности, правительство России выпустило постановление, которое временно разрешает выпуск упрощенных моделей с более низкими нормами по экологии и безопасности.

Согласно документу, допускается выпуск в обращении машин любого экологического класса вплоть до «Евро-0».

Кроме того, автокомпаниям разрешили не устанавливать на свои модели антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности, систему курсовой стабилизации (ESP). Обязательные прежде модули «ЭРА-ГЛОНАСС» (система экстренного реагирования на ДТП) из-за отсутствия чипов не поставляются на заводы, соответственно, их установка также отложена.

В дилерском сообществе, а также среде автомобилистов такие антикризисные модели получили наименование «ободранные» и «упрощенные».

Первым о начале продаж таких машин заявил российский автогигант «АвтоВАЗ».

Так, лишенная всех вышеприведенных технологий упрощенная Lada Granta Classic с середины июня поступила в продажу по цене 678 тыс. рублей. От нормального варианта аналогичной машины со всеми опциями безопасности и комфорта

модификацию Classic разделяют свыше 120 тыс. рублей ценовой разницы.

Ранее «Газете.Ru» сообщала, что Ульяновский автомобильный завод начнет выпуск упрощенных машин с середины этого года. В компании УАЗ изданию сообщили, что у завода ранее были контракты о поставках на линию сборки системы ABS от немецкого концерна Bosch, в апреле немецкая компания заявила о приостановке работы в России.