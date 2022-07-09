Какие выгоды и риски при покупке автомобиля из Армении

В России активизировался ввоз машин из Армении, входящей в единое таможенное пространство. Посреднические фирмы обещают выгодные цены на машины из США и ОАЭ и оформление документов «под ключ». Однако при таком ввозе возникают очень серьезные риски, подробнее о них, в материале «Газеты.Ru».

Из объявлений на сайтах классифайдов видно, что импортируют из Армении в Россию преимущественно недорогие либо среднеценовые машин из США. Такие, как популярные седаны бизнес-класса Toyota Camry и Hyundai Sonata, а также премиальные внедорожники, поставки которых в Россию остановлены, говорят сами продавцы.

К примеру, цены на Toyota Camry в Армении начинаются от $12 тыс. (650 тыс. руб. по текущему курсу) за автомобиль 2011 года выпуска с заявленным пробегом 150 тыс. км. Цена более свежих экземпляров выпуска достигает $44 тыс. (2,4 млн руб.), — к примеру, за автомобиль 2021 года с мотором 3.5 и пробегом 12 тыс. км.

В России стоимость аналогичного по характеристикам экземпляра варьируется в пределах от 3,7 до 5,9 млн руб. Доставка такого автомобиля автовозом из Еревана в Москву обойдется в сумму порядка 35 тыс. руб.

«Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu, Kia Optima выгодно привозить с точки зрения хорошей сборки для рынка США.

По цене вы выиграете 100-200 тыс. руб. в зависимости от автомобиля,

— объясняет «Газете.Ru» начальник отдела продаж компании Auto Hayk из Еревана Юрий Кравченко. – По автомобилям более высокого класса есть живой пример: Toyota Highlander 2019 года в максимальной комплектации обошлась клиенту на 1,5 млн руб. дешевле, чем в России».

По словам продавца, доставка автомобиля «под ключ» с аукциона в США с таможенным оформлением и получением всех необходимых документов занимает около 4 месяцев с учетом необходимого ремонта, если автомобиль куплен в Америке после ДТП.

В случае, если машина уже находится на территории Армении и приобретается на внутреннем рынке, на получение реэкспортных документов уходит порядка двух дней, еще день уходит на получение заключения лаборатории для оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Электронный ПТС выпускается за 21 рабочий день.

В целом комплект документов для постановки на российский учет авто обойдется в 115 тыс. руб., включая оплату утилизационного сбора.

Доставка автомобиля во Владикавказ обойдется в $450, до Москвы — $850.

«За 1,5-1,6 млн рублей в Армении можно купить хорошую Toyota Camry. Например, недавно привозил машину 2019 года с мотором 2.5, она стоила $25 тыс. в Армении без учета доставки, — рассказывает «Газете.Ru» специализирующийся на таких услугах предприниматель из Армении, представившийся Романом. – Если подбором и оформлением будем заниматься мы, это будет стоить 150 тыс. рублей».

Сверх этой суммы придется заплатить порядка 35 тыс. руб. за «ЭРА-ГЛОНАСС», за оформление СБКТС (25 тыс. руб.), утилизационный сбор (около 3 тыс. руб.), услуги таможенного брокера (10 тыс. руб.), перечисляет продавец.

«Везде уже узнали, что машины можно из Армении привозить.

Хочу открыть в Москве не автосалон, но офис, чтобы привозить машины под заказ», — делится планами Роман.

Импорт новых автомобилей ниже, чем в случае с подержанными, признают продавцы: в основном привозят из Дубая модели, не представленные на российском рынке, или те варианты, поставки которых прекращены, в том числе, Toyota Land Cruiser, FJ Cruiser, Mitsubishi Pajero.

Какие проблемы

Эксперты признают схему выгодной покупки автомобиля в Армении рабочей и достаточно массовой, однако предупреждают о серьезных рисках использования такого альтернативного канала поставок.

«Весь феномен армянского ввоза состоял в льготной растаможке. Схема очень простая: из Америки или Европы привозится машина в Армению на местного жителя, а россиянин ее растамаживает также льготно на себя», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Перспективной такую схему он считает в случае именно с подержанными автомобилями, а не новыми.

При ввозе автомобиля в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на него нужно оформлять свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС), однако в сопредельных государствах в этом документе часто завышают экологический класс машины, что может привести к аннулированию учета в РФ, предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«По поддельным заключениям лаборатории выдают СБКТС, где машину класса «Евро-0» спокойно превращают в «Евро-4», «Евро-5», как захочется.

Это основной риск, поскольку он грозит аннулированием учета в ГИБДД,

— говорит Хайцеэр «Газете.Ru». – Российские предприниматели оформляют машины как положено, потому что у нас это не пройдет никогда, но в то же время существуют проявления недобросовестной конкуренции со стороны Армении и Казахстана».

С точки зрения продажи автомобилей ОАЭ являются хабом, распространяющим машины в странах Персидского залива и Африки,

и лишь небольшая часть автомобилей, предлагаемых там, отвечает высоким экологическим требованиям,

добавляет он.

«С подержанными машинами происходят точно такие же метаморфозы с экологией и подлогами в этой области. Это фундаментальные риски, и если у вас аннулируют учет, вы его никогда не восстановите», — заключил вице-президент НАС.