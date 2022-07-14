Электрический УАЗ встал на паузу из-за санкций

Еще в начале 2022 года чешская компания MW Motors объявила о своих планах по выпуску в продажу в странах ЕС электрического внедорожника, построенного совместно с «УАЗом». Однако на данный момент этот проект остановлен в связи с политической обстановкой и санкциями, сообщили «Газете.Ru» в группе Sollers (владеет УАЗом).
«Из-за санкций и, мягко говоря, сложных отношений с Чехией, проект Spartan поставлен на паузу»,
— рассказали «Газете.Ru» официальный представитель Sollers.
Представитель завода не уточнил, сколько электрических УАЗов удалось выпустить в пилотном режиме и планирует ли реализовать идею электрификации ульяновских внедорожников завод самостоятельно. Ранее пилотную партию электромобилей планировалось выпустить на УАЗе в феврале 2022 года. В сентябре прошлого года «Газета.Ru» была в числе первых изданий, которым удалось протестировать предсерийный автомобиль.
Электромобиль «УАЗ Хантер»Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»
Тогда внедорожник MWM Spartan был официально представлен. Изначально уазовский электромобиль был разработан в качестве прототипа чешским производителем мелкосерийных внедорожников MW Motors по заказу горнодобывающей компании из Великобритании. Специалисты компании Sollers принимали участие в сертификации машины, а также оказывали помощь специалистам чешской компании в решении технических вопросов.
В октябре главный конструктор УАЗа Олег Крупин говорил «Газете.Ru», что компания планирует доработать проект и локализовать в России комплект для переоборудования внедорожников УАЗ в электромобили.
Опыт постройки электрического «Хантера» на УАЗе собирались распространить на весь модельный ряд УАЗ, в том числе внедорожник Patriot и семейство коммерческих автомобилей «Профи».
Электромобиль «УАЗ Хантер»Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»
В январе MW Motors объявила о начале продаж электровнедорожника по всей Европе. Электрокар с запасом хода в 262 км чехи намеревались реализовывать по цене от 40 тыс. евро.
«Газета.Ru» обратилась в MW Motors c вопросом о количестве произведенных и проданных электровнедорожников Spartan, возможном возобновлении проекта и поиске аналогов для замены шасси УАЗа, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.
С технической точки зрения превращение «УАЗ Хантер» в электрокар свелось к замене бензинового двигателя ЗМЗ электромотором мощностью 120 кВт и установке трех тяговых аккумуляторов. Два из них смонтировали на месте штатных бензобаков «Хантера», еще один разместили в багажном отсеке. Пятиступенчатая трансмиссия при этом осталась на месте, как и элементы шасси.
Электромобиль «УАЗ Хантер»Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»
Самостоятельный выпуск электрических внедорожников был бы интересен УАЗу только в случае получения субсидий в рамках государственной программы развития электротранспорта, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«Если бы УАЗ мог вписаться в программу развития электромобилей, анонсированную Минэкономразвития, и получить субсидии в размере 925 тыс. рублей при цене машины до 3 млн рублей, он был бы рад в ней поучаствовать, — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». –
Но, видимо, самостоятельно они сделать электрокар не смогут».
Для УАЗа была бы логичной покупка наработок чешской компании по этому проекту, полагает собеседник. При этом оправдано было бы электрифицировать развозные грузовики, а не внедорожники, успешное применение которых по назначению с электроприводом и тяжелыми батареями на пересеченной местности вызывает вопросы.
Электромобиль «УАЗ Хантер»Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»
Электрические внедорожники успешно выпускают в США, однако стоит учитывать, что автомобили этого класса не так часто съезжают с дорог с твердым покрытием, указывает эксперт.
Развитие производства электромобилей — интересная и перспективная тема, однако идея построить электромобиль на основе УАЗ «Хантер» изначально выглядела странной, полагает обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.
«Конструкция этой машины выглядела тупиковой.
Взять модель на устаревшей платформе и пытаться интегрировать туда электропривод — довольно неоднозначное решение. Что касается перспективы продаж этой машины в России, она равнялась нулю», — рассуждает Моржаретто в разговоре «Газете.Ru».
Электромобиль дает конструкторам широкие возможности с точки зрения архитектуры машины, и на этом фоне пытаться электрифицировать конструкцию 50-летней давности нецелесообразно, полагает он. При этом новые проекты электрических автомобилей в России непременно появятся, ожидает эксперт.
Впрочем, такая машина актуальна для российских потребителей, особенно в контексте государственных планов по развитию производства электротранспорта, настаивает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.
«Не уверен, что УАЗ может разработать такую машину самостоятельно, но в кооперации с другими российскими игроками, мне кажется, это вполне реально, — говорит Бабанский «Газете.Ru».
Рыночные перспективы у подобных автомобилей есть в сегменте В2В, потому что он в России на текущем этапе лучше готов к освоению электротранспорта, считает он.