В Россию пришла китайская автокомпания Omoda. Что она предлагает

В октябре в России появится новый автомобильный бренд Omoda, созданный китайской компанией Chery. Первой моделью новой марки на отечественном рынке будет купе-кроссовер C5. О том, как появился этот бренд, и какие автомобили будут предложены россиянам, – в материале «Газеты.Ru».

Старт продаж кроссовера Omoda C5 в России запланирован на начало IV квартала 2022 года, объявила в пятницу 15 июля пресс-служба российского представительства Chery. В мае этот автомобиль был замечен в ходе закрытой презентации в Москве, а его продажи в Китае начались на этой неделе.

Не перепутайте названия

На китайском рынке ожидаемая новинка известна под именем Chery Omoda 5, под этим же названием он появится и в других странах. Однако в России для нее создан отдельный бренд, как это ранее произошло с автомобилями модельной линейки Exeed, в которую выделили кроссоверы, относящиеся на китайском рынке к премиум-классу.

close 100% Chery

Если кроссоверы линейки Exeed на начальном этапе продавались у нас под названием Cheryexeed для того, чтобы упрочить ассоциации с «головной» маркой, то Omoda выйдет на российский рынок сразу уже под отдельным брендом.

Для нее набирается собственный пул дилерской сети из 100 автосалонов – соглашения с дилерами планируется заключить до конца лета.

Интернациональный дизайн

Дизайн Omoda создан под руководством Стива Юма, который до прихода в Chery работал в General Motors, Hyundai, а также в китайских и корейских подразделениях марки Buick, принадлежащей GM.

close 100% Chery

Под маркой Omoda планируется продавать автомобили, основной акцент в которых сделан на футуристичный дизайн с обилием криволинейных поверхностей и современные технологии.

В частности, на Omoda C5 появится 24-дюймовый экран, объединяющий комбинацию приборов и медиасистему. Также для Omoda доступна подсветка салона из 64 цветов. В основу концепции дизайна автомобилей Omoda положено авангардное искусство.

Есть отличия

Российская спецификация Omoda C5 пока не раскрыта, однако ожидается, что европейская версия кроссовера будет отличаться от китайской по дизайну интерьера. По информации портала «Китайские автомобили», центральный тоннель европейской версии получил матовую поверхность вместо глянцевой и изогнут вверх в передней части, а не плоский.

Также изменено расположение подстаканников, кнопок вокруг селектора трансмиссии и внедрена панель, в которой угадывается площадка для беспроводной зарядки смартфонов. Сама передняя панель автомобиля более объемна, чем у китайской версии.

Что появится

На китайском рынке Chery Omoda 5 предлагается с двумя силовыми установками. В паре с бензиновым турбомотором в 1.5 литра мощностью 156 лошадиных сил работает вариатор. Тот же двигатель устанавливается на продающихся в России кроссоверах Tiggo8 и Exeed LX.

Более мощному 1,6-литровому турбомотору (197 л.с.) полагается 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод у кроссовера только передний.

В Китае Omoda 5 стоит от 93 до 129 тыс. юаней (от 800 тыс. до 1,1 млн руб.).

Omoda C5 базируется на новой платформе Chery, позволяющую применить различные типы привода, включая электрический. Вслед за бензиновыми версиями ожидается появление «мягкого гибрида» с 48-вольтовым стартер-генератором, а также подзаряжаемой гибридной версии и электромобиля. Модельный ряд нового суббренда (или отдельной марки в случае с Россией) также планируется расширить.

Брать будут

В России Omoda C5 выглядит вполне перспективной моделью, которой предстоит конкурировать с Haval Jolion и Geely Coolray, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Я думаю, что Omoda C5 может стоить в России как компактные кроссоверы других китайских марок, такие как Haval Jolion и Geely Coolray – в диапазоне от 2,2 до 2,5 млн рублей, — отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». – В этом сегменте у модели шансы неплохие».

Создание отдельного бренда также выглядит логичным решением, поскольку Exeed компания также старается дистанцировать от Chery за счет отдельной дилерской сети и своей менеджерской команды, добавляет эксперт. Созданием новых марок китайские компании стремятся расширить присутствие в большем количестве сегментов рынка,

«застолбить» за собой как можно больше ниш,

полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Популярность Omoda C5 будет зависеть от соотношения цены, качества и размера предложенного автомобиля. Позиционироваться на рынке Omoda будет выше Chery и ниже Exeed», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

С созданием отдельной марки для «молодежного» кроссовера Chery переносит в Россию маркетинговый подход, практикуемый в самом Китае. И если в дальнейшем кто-то из китайских автопроизводителей выведет на наш рынок электромобили, то весьма вероятно, что для них также будут создавать отдельную марку, прогнозирует он.