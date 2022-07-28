Концерн Renault нашел лазейку для возвращения на российский рынок

Белорусское представительство Renault объявило старт продаж обновленных кроссоверов Koleos. Автомобили смогут приобрести и россияне, заявили «Газете.Ru» в компании. Машины идут в Белоруссию обходными путями, минуя европейскую таможенную блокаду. Новая схема сможет открыть окно для продаж автомобилей россиянам и других «санкционных» брендов, полагают эксперты.

Автомобили Renault Koleos доставляются в Белоруссию из Южной Кореи с местного завода франко-корейского завода Renault Samsung Motors. Таким образом западные санкции не распространяются на поставку из более нейтральной по отношению к России, нежели ЕС, Южной Кореи. В ближайшую партию войдет 50 автомобилей Koleos, далее планируется ввозить в страну от 30 до 50 кроссоверов этой модели ежемесячно, рассказали «Газете.Ru» в белорусском представительстве Renault.

«Обе страны входят в таможенный союз ЕАЭС. Все документы для постановки автомобилей на учет мы выдаем, также на автомобили установлен блок ЭРА-ГЛОНАСС», – рассказали «Газете.Ru» в белорусском представительстве Renault. Более того,

приобрести автомобили Renault в Белоруссии можно не выезжая из России.

Достаточно оплатить и дистанционно заключить договор купли-продажи. Впрочем, приехать за машиной покупателю придется самостоятельно – доставка одного автомобиля на автовозе обойдется недешево, объясняет представитель компании.

«Мы можем доставить, но таких запросов не было. Если говорить про физлица или юрлица – они сами заинтересованы осмотреть и забрать автомобиль. Обычно автовозы идут полные, шесть-семь машин, везти одну нерационально», – говорит официальный представитель Renault в Белоруссии.

Для покупки за российские рубли доступен весь модельный ряд французской марки.

В него входят легкие коммерческие автомобили Master, которые ранее импортировались из Франции, и остатки машин бывшего российского производства – Duster, Arkana, Kaptur и Logan. В белорусском Renault уверяют, что последние находятся на складе «в достаточном количестве».

Какие-либо ограничения по времени на покупку автомобилей в российских рублях с полным пакетом регистрационных документов не установлены.

«Мы не делим покупателей на белорусов и россиян. Интерес последних в связи с дефицитом автомобилей увеличивается в геометрической прогрессии», – говорят в компании.

Обслуживать автомобили, купленные в Белоруссии, сможет бывшая дилерская сеть Renault в России,

о чем рассказали представители бренда и подтвердили в минском дилерском центре. Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 тыс. километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

«Российская дилерская сеть и раньше брала машины на гарантии. В случае спорных моментов мы, как импортер в Белоруссии, готовы обслужить их у себя. Но прежде таких прецедентов в России не возникало», – уточнили в «Renault Беларусь».

Купленный в союзном государстве автомобиль будет на временных номерах, в России останется поставить машину на учет и оплатить утилизационный сбор, уточнил собеседник из дилерского центра Минска.

Окно в Европу

Если на продажу россиянам в Белоруссии автомобилей никак не отреагируют в штаб-квартире Renault, то

через какое-то время схожая схема реализации машин может появиться и у других брендов,

уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Компания прямо и открыто заявляет о начале продаж с ценой в рублях и полным пакетом документов. Получается, у нас открывается такое окно в Европу через Белоруссию», – говорит Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Белорусский рынок всегда был более «европеизированным», чем российский — там предлагались модели, которых не было в РФ, отмечает эксперт. Сейчас эта разница между рынками может усиливаться,

В России будет спрос на автомобили Renault из Белоруссии, учитывая общий дефицит, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Не понимаю этой схемы: из России ушли, а в Белоруссии остались?

Вопрос, как это будет воспринято французами политически», – говорит эксперт.

Что дают и почем

В одном из официальных дилерских центров Renault в Минске корреспонденту «Газеты.Ru» продавец-консультант предложил приобрести кроссовер Koleos за 3,6 млн рублей.

Автомобили продаются без дополнительного оборудования и в полной комплектации, рассказал менеджер автосалона.

«В комплектацию входят сиденья с памятью, вентиляцией и массажем, электропривод открытия багажника, системы слежения за слепыми зонами, датчики удержания полосы, двухзонный климат-контроль, автозапуск, светодиодная оптика и 18-дюймовые литые диски», – объяснил представитель дилера.

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Также в список оборудования входят камера заднего вида с датчиками парковки, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, акустика Bose с восемью динамиками и шесть подушек безопасности.

Кроссовер оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем (171 л.с.), вариатором и системой полного привода. По габаритам Koleos схож с кроссовером Nissan X-Trail – обе модели построены на платформе CMF-C/D французского альянса.

Поставки Renault Koleos в России завершились в начале 2020 года, и на тот момент это была единственная модель марки, которая импортировалась в РФ из-за рубежа.

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Говоря о текущем спросе на Koleos в России, главред «За рулем» Кадаков отметил, что модель и раньше не пользовалась особой популярностью, но стоила в два раза дешевле, чем сейчас.

«Впрочем, в нынешней ситуации 3,6 млн рублей за такой крупный автомобиль уже не кажутся безумными деньгами. С другой стороны новый Nissan X-Trail в Японии продается примерно за 30 тыс. евро (около 1,8 млн руб.),

что гораздо дешевле», – рассказал эксперт.

Найти сейчас новый некитайский кроссовер за 3,6 млн рублей достаточно проблематично, некоторые россияне придерживаются мнения, что за эту сумму лучше взять автомобиль Renault, чем машину из КНР, заключил Кадаков.