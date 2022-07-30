Как сотрудники ГИБДД испытывают терпение водителей

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции намеренно вводили нарушителей ПДД в стресс, показывая им на планшете последствия реальных ДТП. Подобные меры незаконны и могут негативно сказаться на психике, считают правозащитники и психологи.

В Красноярском крае во время масштабного рейда сотрудники Госавтоинспекции наказывали нарушителей, демонстрируя на планшете «шок-контент» с реальными ДТП. О необычном воспитательном мероприятии отчиталось краевое управление МВД.

«Сотрудники Госавтоинспекции желали погрузить участников в стрессовую ситуацию и дать возможность осознать, что с ними может произойти аналогичная трагедия в случае, если они не поменяют свое отношение правилам дорожной безопасности», – сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Отмечается, что инициативу Госавтоинспекции с демонстрацией водителям шок-контента поддержали собственники автодорог.

В соцсетях регулярно появляются рассказы пострадавших от различных действий дорожных полицейских, не предусмотренных правилами и регламентами. Так, этим летом в Нижнем Новгороде сотрудник ГИБДД

потребовал от водителя дышать в кнопочный телефон, чтобы якобы проверить мужчину на алкоголь,

и обратил внимание на показания на экране импровизированного «алкотестера».

«Я сначала сам не понял, думал, какие-то новые технологии, без трубочки, так все показывают. А потом пересмотрел регистратор и увидел это. Кстати, докопались до меня сегодня конкретно, проверили на все, даже заставили на освидетельствование ехать», — посетовал водитель.

Другой недавний случай произошел с водителем мопеда, которого остановили сотрудники ДПС в Северо-Западном административном округе Москвы. Автоинспекторы потребовали предъявить документы на двухколесное транспортное средство, которое из-за малой мощности мотора не нуждается в регистрации в ГИБДД, и не хотели отпускать водителя.

«Давайте так — рапорт напишем, на экспертизу направим. Вам нужны эти проблемы лишние?»

— сказал сотрудник ГИБДД в разговоре с водителем мопеда, который снял происходящее на видео и опубликовал на YouTube.

За гранью закона

Дорожные полицейские в подобных случаях демонстрируют пренебрежение к закону, неуважение к участникам дорожного движения и безграмотность, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Эти действия просто находятся за гранью. Ничего подобного закон не предусматривает – ни заставлять просматривать шокирующие ролики, ни дуть в телефоны.

Это все попахивает превышением полномочий»,

– объясняет Радько «Газете.Ru».

Что касается ситуации со скутером, сотрудник ГИБДД не имеет права требовать документы на двухколесное транспортное средство с объемом двигателя до 50 куб. см. Водитель мопеда должен иметь с собой только водительские права и шлем, говорит юрист.

«Кадры с полной «расчлененкой» могут негативно сказаться на психике даже самого здорового человека»,

– отмечает в беседе с «Газетой.Ru» психолог Владислав Подоляко.

Действия одних сотрудников ГИБДД в подобных ситуациях можно объяснить попытками вымогательства, другим хочется показать свою власть, третьи заблуждаются и плохо знают законы, уверен президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Если они сами говорят, что пытаются погрузить в стрессовую ситуацию, то такому сотруднику просто нечего делать в органах внутренних дел, — говорит правозащитник «Газете.Ru». —

Погружать в стрессовую ситуацию водителя – это провоцировать его на неадекватное поведение, что за рулем весьма чревато».

«Не надо «быковать»

По мнению адвоката Сергея Радько, даже если водитель считает, что автоинспектор превышает полномочия, с ним следует общаться вежливо.

«Нужно записать фамилии, номера автомобилей и нагрудных знаков, а также место их дежурства. А затем — позвонить в дежурную часть подразделения и доложить, что сотрудники занимаются как минимум самоуправством», – советует Радько.

Следует сразу прервать диалог с автоинспектором,

выдвигающим незаконные требования, рекомендует Виктор Травин.

«Законом не предусмотрено вводить человека в стрессовое состояние. Кто вступает в диалог, тех автоинспектор будет вести до конца – пока водитель не раскошелится или не сойдет с ума от стресса», – подчеркивает он.

Готовясь к общению с сотрудником ГИБДД, участникам дорожного движения нужно придерживаться следующей установки: автоинспектор не враг и призван следить за порядком, поэтому бояться его не следует, советует в беседе с «Газетой.Ru» конфликтолог и кандидат социологических наук Любовь Цой.

Автоинспектор может решить не связываться с водителем, если в беседе с ним продемонстрировать уверенность в себе, добавляет психолог Владислав Подоляко.

«Сотрудник полиции обладает полномочиями, а на него «быкуют».

– вот он и хочет поставить человека не место. Если человек уверен, держит эмоции при себе и ведет себя не вызывающе, то скорее всего конфликта удастся избежать», – подытожил эксперт.