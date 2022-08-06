10 необычных автотоваров с китайских сайтов

Китайские маркетплейсы предлагают российским автомобилистам самые разнообразные гаджеты и аксессуары — за относительно небольшие деньги. Десять товаров, среди которых есть не только необычные, но и полезные предложения, – в материале «Газеты.Ru».

Обеденный стол

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Тем, кто предпочитает есть за рулем, может пригодиться универсальный столик. Пластмассовая пластина (40 см в длину и 30 см в ширину) крепится к рулевому колесу, имеет выемки под стакан и смартфон, чтобы даже обедать, просматривая видео. Превратить автомобиль в столовую можно примерно за 1 тыс. руб.

Как утверждает продавец, столик можно прикрепить к рулю большинства автомобилей. Впрочем, в комментариях к объявлению многие клиенты пожаловались, что потратили деньги зря и не могут прикрепить девайс к рулю из-за его толщины.

Владелец Lada Vesta, наоборот, написал, что к его рулю дощечка подходит идеально.

Другие отметили, что аксессуар «сделан из самого дешевого пластика и полый внутри».

Держатель для соуса

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Многие автомобилисты крепят к воздуховодам в салоне автомобиля держатели для смартфона или навигатора. Китайские производители пошли дальше и придумали туда крепить контейнер для соусов и порции картошки фри.

Продавец отмечает, что аксессуары надежно крепятся к дефлекторам, предполагая, что любители соусов будут им пользоваться даже во время движения. Одна такая соусница оценивается примерно в 100 руб., а пластиковая емкость для пакетика с жареной картошкой – около 200 руб.

Монитор в козырьке

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Для тех, кому не хватает дисплеев в автомобиле, производители из КНР подготовили солнцезащитные козырьки с 7-дюймовыми TFT-экранами. Пластмассовые козырьки работают от 12-вольтовых источников тока и имеют два видеовыхода:

для отображения видео с другого устройства и вывода изображения с парковочных камер.

К каждому полагаются пульты для дистанционного управления, а в числе языков экранного меню присутствует русский. Один козырек стоит свыше 3 тыс. руб.

Солнцезащитный экран

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Летом многие автомобилисты для защиты салонного пластика от солнца и перегрева используют мягкие экраны с зеркальным слоем, отражающим солнечные лучи. Обычные и скучные защитные экраны изобретатели из КНР решили разнообразить различными рисунками.

Чтобы повеселить прохожих, под лобовое стекло можно положить защитную панель с изображением семейства собак Сиба-ину, компании пенсионерок, актеров Голливуда и много кого еще. Цена вопроса – около 700 руб.

Указатель водителям

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На рынке уже многие годы предлагаются дисплеи, на которые можно выводить различные текстовые сообщения, адресованные другим водителям. Китайские производители упростили концепцию и вместо текста предложили общаться с соседями по потоку другим способом.

Новое устройство представляет собой светодиодный дисплей на присоске (цена — около 2 тыс. руб.), который подключается в USB-разъем автомобиля и работает в связке со смартфоном. Через приложение можно показывать как различные знаки, информируя о парковке или переходящем дорогу пешеходе, так и жесты –

чтобы, к примеру, поблагодарить другого водителя или, наоборот, выказать недовольство за грубое вождение.

Органайзер

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Весьма популярный автомобильный аксессуар для путешествий у россиян – органайзеры, которые крепятся на спинки передних кресел, но в этом случае китайцы пошли дальше, создав фактически сзади сидений мини-секретеры.

В тканевом органайзере имеется множество самых разнообразных карманов для бутылок, игрушек, телефонов, книг, планшетов и зонтов, а также специальный отсек для мусора. Аксессуар обойдется примерно в 1,5 тыс. руб. Правда, некоторые покупатели жалуются на неприятный запах от изделия, низкое качество ткани и отрывающиеся карманы.

Набор «Барби»

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Любопытное предложение для романтичных натур – розовый набор аксессуаров для украшения интерьера.

В комплект входят оплетка руля с бабочкой, кружевные чехлы для козырьков, ремней безопасности дверных ручек и подлокотника, а также подушки для кресел, насадка на рычаг переключения передач с медведем в шляпке и многое другое. Таким образом достигается ощущение спальни куклы «Барби».

Розовый набор для водителя оценили примерно в 5 тыс. руб.

Наклейка с волками

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Для тех, кто не видит потребности в заднем стекле автомобиля во время вождения, продавцы из КНР подготовили наклейки с волками. Последние изображены воющими на луну, ауф.

Отмечается, что рисунок на наклейке под длительным воздействием солнечного света совсем не выцветает. По словам продавца, наклейка привлечет внимание других водителей, заявленная цена — около 500 руб.

Желающим добавить к волку многозначительную цитату придется искать ее и наклеивать самостоятельно.

Мини-спойлер

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Антикрылья на автомобилях служат для увеличения силы сцепления с дорожным покрытием на высоких скоростях и популярны у любителей тюнинга. Эти же антикрылья можно крепить на машину без риска последующего визита в ГИБДД для записи внесений изменений в конструкцию автомобиля.

За 75 руб. предлагается приобрести пластмассовый мини-спойлер, который можно наклеить на любое место на кузове машины. Его длина составляет всего 17 сантиметров, едва ли он как-то повлияет на аэродинамику автомобиля. Продавец мини-антикрыльев предупреждает, что если не мыть автомобиль в течение трех дней после установки аксессуара,

он сможет держаться на кузове даже на скорости выше 120 км/ч.

«Обманщик» рулевого колеса

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Современные автомобили с продвинутыми системами безопасности требуют от водителя не снимать руки с руля во время движения. Определить положение рук система способна с помощью встроенных датчиков, которые измеряют силу воздействия на руль.

Для водителей, которые хотят обмануть систему, умельцы из Китая подготовили особые «усилители» за 1,5-2 тыс. руб. Гаджет достаточно просто обернуть вокруг руля. Продавец подчеркивает, что аксессуар особенно пригодится водителям электрокаров Tesla с системой «автопилот». Впрочем, на YouTube уже давно нашли более простой способ — бутылку с водой.