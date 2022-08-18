Производители пригрозили подорожанием аккумуляторов в России

Российские производители автомобильных аккумуляторов пожаловались на проблемы с ввозом в страну критически важных компонентов — сепараторов. Таможенная пошлина на сепараторы для АКБ, которые есть только за границей, возлагает на отечественные заводы дополнительную финансовую нагрузку в сложных экономических условиях, указывают представители отрасли. Из-за этого аккумуляторы могут подорожать.

Российские производители автомобильных аккумуляторов пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову на порядок начисления таможенных пошлин для компонентов аккумуляторных батарей, узнала «Газета.Ru».

Причиной обращения руководителей нескольких аккумуляторных заводов стала установка таможенной пошлины в 6,5% на сепараторы для аккумуляторов, которые производители получают из-за рубежа. В эти изделия из высокомолекулярного полиэтилена упаковываются пластины батарей перед установкой в корпус — они разделяют положительные и отрицательные электроды для избежания короткого замыкания.

Производители аккумуляторов жалуются на неправильную, по их мнению, классификацию компонентов для АКБ таможенными органами. В частности, спор о классификации сепараторов между «Елабужским аккумуляторным заводом» и Приволжской электронной таможней в арбитражных судах длится с 2020 года. Завод заявляет поступающие из-за рубежа заготовки в рулонах как сепараторы, которые пошлиной не облагаются, а таможенники раз за разом классифицируют их как «ленту пористую из прочих пластмасс», за ввоз которой положено уплачивать 6,5% пошлины.

В 17 делах, разбирательство по которым прошло в 2020 и 2021 году, арбитражные суды встали на сторону производителя аккумуляторов. Однако в апреле 2022 года арбитражный суд Волго-Вятского округа в аналогичной ситуации встал на сторону таможни. В преддверии рассмотрения этого дела в Верховном суде производитель аккумуляторов и обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

«Такой противоречивый и несправедливый подход неизбежно повлечет за собой возложение дополнительного необоснованного фискального бремени на всех отечественных производителей АКБ, вызовет удорожание отечественного конечного продукта»,

— отмечается в письме на имя Титова за подписью директора «Елабужского аккумуляторного завода» Марата Байкиева (копия есть у «Газеты.Ru»).

По сепараторам российская аккумуляторная отрасль в настоящее время полностью импортозависима, отечественная промышленность их не выпускает, говорится в письме.

«Это проблема для всей аккумуляторной отрасли. Все заводы в настоящее время эту сырьевую составляющую получают из-за рубежа. Многие заводы подают иски, опротестовывают это решение»,

– рассказал «Газете.Ru» Марат Байкиев. — Объяснений, почему классификация изменилась, у нас нет. Как производители получали их ранее по нулевой ставке, так и должны получать».

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Газете.Ru» уточнили, что обращения по поводу классификации этих компонентов таможенными органами подписали руководители нескольких аккумуляторных заводов – Елабужского, Курского, «Актех Энергия Трейд» из Иркутска, группы компаний «Аком» из Тольятти и ряда других, а в рамках всей отрасли дополнительные расходы заводов на уплату пошлин будут исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей.

В Минпромторге «Газете.Ru» сообщили, что на текущий момент производство сепараторов для стартерных и тяговых аккумуляторных батарей в России уже осуществляет АО «Тюменский аккумуляторный завод».

«Введение таможенной пошлины с одной стороны повышает конечную стоимость продукции, но также стимулирует производителей аккумуляторов углублять локализацию»,

— рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

В Минппромторге добавили, что в целях поддержки российских производителей введены пошлины на ввоз иностранных АКБ, также аккумуляторные заводы вправе претендовать на госсубсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и льготное заемное софинансирование в проектах, направленных на импортозамещение.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Федеральной таможенной службы с вопросами относительно особенностей классификации компонентов для АКБ, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Источник в отрасли рассказал, что импортные сепараторы — не единственная проблема. На стоимости АКБ также влияют цены основного сырья для их изготовления и выросшие расходы производителей из-за усложнившейся логистики.

«Помимо сепараторов, были еще комплектующие, которые закупались за границей, но доля их не так значительна, как собственно свинца, из которого батарея состоит на 70%», — объясняет собеседник «Газеты.Ru», — Необходимо также учитывать, что для всех импортируемых товаров повысилась стоимость логистики».

Аккумуляторы в ближайшее время могут подорожать из-за введения нового порядка их централизованной утилизации как опасных отходов, а также в случае снижения курса рубля, добавляет он.

На фоне общего роста цен на автозапчасти аккумуляторы подорожали не так существенно, но на рынке наблюдается перераспределение в пользу марок, которые ранее не пользовались спросом, отмечает маркетолог компании Auto3N (занимается продажей автозапчастей) Марина Белоглядова.

«Несмотря на увеличение цен, которое произошло на рынке автозапчастей, аккумуляторные бренды не готовы сдавать позиции.

В то же время на рынке спросом начали пользоваться ранее малоизвестные марки», — сказала Белоглядова в беседе с «Газетой.Ru».

Споры между компаниями и таможенными органами из-за классификации автокомпонентов происходят постоянно, и в случае с мелкими деталями суды чаще принимают сторону государства, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Пошлина в 6,5% относительно невелика, кроме того, такие компоненты, как сепараторы, вполне можно локализовать в России.

У того же «Сибура» и других химических холдингов компетенции для этого наверняка есть», — заключил эксперт.