Новинки автопрома: Красивый Bentley, фейковый Jeep и страшный Suzuki

Несмотря на непростую ситуацию в мировом автопроме, иностранные производители выкатили к концу лета новые модели. В их числе как машины в разы дешевле «упрощенной» Lada Granta без подушек безопасности, так и уникальные суперкары за миллионы долларов. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Страшный Suzuki

Индийское подразделение Maruti Suzuki выпустило обновленную версию бюджетной малолитражки для местного рынка под названием Alto K10. Автомобиль отличается непритязательным дизайном. Цена машины начинается с 399 тыс. индийских рупий, что составляет примерно 300 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ РФ.

Это почти в два с половиной раза дешевле, чем «упрощенная» Lada Granta без ABS и подушек безопасности.

При этом на индийской машине эти опции есть уже в базовой комплектации.

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Более дорогие версии оборудованы кондиционером и усилителем руля, мультимедиа с 7-дюймовым экраном. В максимальной комплектации малолитражка обойдется в 433 тыс. руб. в пересчете на российскую валюту.

Габариты Suzuki Alto K10 сравнимы с Daewoo Matiz и Kia Picanto. Под капотом стоит литровый двигатель мощностью 67 л.с. (89 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или «роботом».

Фейковый Wrangler

Индийская корпорация Mahindra & Mahindra начала дорожные тесты новой версии рамного внедорожника Thar, который в местной прессе прозвали «фейковым Jeep Wrangler» из-за сходства с американской машиной — столь явного, что у концерна Stellentis возникли претензии к индийцам.

Новинка отличается от стандартной модели Thar (на фото ниже) увеличенной колесной базой и наличием второй секции дверей, благодаря чему пространства для пассажиров станет больше, увеличится и объем багажного отделения.

close 100% Mahindra Thar Mahindra Group

Длина трехдверного Thar второго поколения, который продается в Индии с 2020 года и пользуется высоким спросом на местном рынке, составляет почти 4 метра.

Производитель рассчитывает, что длинная модель вызовет интерес у автомобилистов с большими семьями. Ожидается, что внедорожник появится в продаже на местном рынке в 2023 году.

Самый аэродинамичный минивэн

Китайский Zeekr – премиальный суббренд компании Geely – анонсировал крупный электрический минивэн с индексом 009. В длину машина на 8 сантиметров длиннее, чем Kia Carnival (5155 мм). Одной из главных особенностей Zeekr 009, по заявлению производителя, стал лучший в сегменте MPV показатель аэродинамики.

Коэффициент лобового сопротивления (Cx) составляет 0,27 – как у спорткаров.

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Ради улучшения обтекаемости кузова конструкторам пришлось внести серьезные коррективы в дизайн автомобиля, зато это дало результат — только за счет снижения коэффициента Cx запас хода вырос на 58 километров.

Как сообщают китайские журналисты, на одном заряде батареи минивэн сможет преодолеть до 700 километров (по европейской измерительной методике NEDC). Суммарная мощность силовой установки превысила 500 сил. Премьера новинки состоится в последние дни августа.

Молодежный кроссовер за 1 млн рублей

Принадлежащая корпорации Chery компания Jetour выводит на рынок КНР кроссовер Dasheng. Это первая модель из новой линейки для молодого поколения потребителей.

Стоимость Jetour Dasheng находится в диапазоне от 100 тыс. до 132 тыс. юаней (от 870 тыс. до 1,16 млн руб.).

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Размеры китайской новинки сопоставимы с Hyundai Tucson, а дизайн передней части «паркетника» с узкой оптикой и массивными воздухозаборниками напоминает Lamborghini Urus. Модель выпустят как с бензиновой, так и гибридной силовыми установками. В первом случае под капотом разместится турбодвигатель 1,6-литра, мощностью 197 л.с. (290 Нм), а во втором – турбоагрегат 1.5 с электродвигателем на каждой оси и отдачей в 326 сил (565 Нм).

В салоне Dasheng практически отсутствуют физические кнопки управления функциями машины, их заменяют сенсоры 16-дюймового экрана и система распознавания голосовых команд. Кроссовер оборудовали цифровой «приборкой», проекционным дисплеем, функциями помощи, включая адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе.

Красивый Bentley

Британская марка Bentley объявила о выходе лимитированной серии купе Mulliner Batur, будет выпущено всего 18 экземпляров, на производство каждого затратят несколько месяцев ручной работы. За основу взято купе Continental GT, но здесь разработан полностью оригинальный дизайн кузова.

Над его обликом работал новый директор по дизайну британской марки Андреас Миндт, который больше 25 лет служит в концерне Volkswagen, в его портфеле такие модели, как новейший Audi Q8 и электрокроссовер e-tron GE.

close 100% Bentley Mulliner Batur Bentley Motors

Mulliner Batur стал самым мощным серийным автомобилем марки Bentley в истории – купе оснастили шестилитровым мотором W12 с двойным турбонаддувом,

который форсирован до 740 л.с. 1000 Нм крутящего момента.

Производство Batur начнется в 2023 году, а цена на суперкар стартует с отметки в $2 млн. Все экземпляры уже распроданы.

Компания Ford представила ретро-версии внедорожников Bronco и Bronco Sport в стиле классических машин 1960-х годов. Всего будет выпущено по 1966 штук в каждом типе кузова, что совпадает с годом дебюта первого поколения этой модели.

close 100% Ford Bronco Heritage Ford Motor Company

Автомобили из серии Bronco Heritage отличаются двухцветным кузовом, крыша и решетка радиатора выполнены в белом цвете, который контрастирует с красным логотипом марки. Стоимость спецверсий кроссовера Bronco Sport составляет от $36 тыс., внедорожник Bronco — от $46 тыс.

Самый мощный седан из США

Американцы из компании Lucid Motors объявили о выпуске новой модификации электрического седана Air, которая получила имя Sapphire. Создатели автомобиля нарекли его «самым мощным седаном», который когда-либо выпускался серийно.

Производительность силовой установки Lucid Air Sapphire составляет внушительные 1200 л.с.

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Один электромотор установлен на передней оси, а еще два – на задней. Такая компоновка позволила реализовать функцию мгновенной передачи крутящего момента на колеса. Для улучшения маневренности автомобиля в поворотах полноприводная трансмиссия задействует рекуперативное торможение на внутреннем колесе и подает больше тяги на внешнее.

Время разгона Air Sapphire с места до 160 км/ч занимает менее 4 секунд, а дистанцию для «драг-рейсинга» в четверть мили (402 метра) он проходит менее чем за 9 секунд. Серийное производство машины начнется в следующем году, начальная цена составляет $249 тыс.