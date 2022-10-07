Правительство России запретило ездить на электросамокатах и моноколесах быстрее 25 км/ч

Правительство России утвердило правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров. Отныне они будут иметь статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), а гражданам нельзя будет ездить на них быстрее 25 км/ч. А на дорогах появятся специальные знаки. Эксперты сомневаются, что введение правил что-то изменит — за их нарушение не введена ответственность.

Новые правила для электросамокатов

Согласно новым правилам дорожного движения, опубликованным на сайте правительства России, масса электротранспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. Житель Краснодара на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика и сбежал В Краснодаре местный житель на электросамокате сбил на тротуаре восьмилетнего мальчика и... 31 августа 10:25

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение таких видов транспорта будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они будут оповещать, где можно проехать, а где нельзя. Причем «решение об установке знаков будут принимать местные власти».

«При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться», — сообщается на сайте правительства.

Кроме того, на дорогах, где разрешенная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов, можно будет ездить на электросамокатах любой массы – по правому краю проезжей части. Но делать это смогут только граждане, которым уже исполнилось 14 лет.

В документе также уточнили, что самокаты и другие устройства должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

«Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам», — заключается в сообщении.

«Нормы неисполнимы»

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил «Газете.Ru», что без поправок в КОАП наказания за нарушение правил не будет. И водителя электросамоката можно привлечь к ответственности только как пешехода. Житель Волгограда на электросамокате сбил пенсионера, после чего он скончался В Волгограде в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту «Причинения... 30 августа 14:11

«То, что придумали приравнять электросамокат к транспортному средству, говорит о том, что норма установлена, но не говорит о том, что установлена ответственность за ее нарушение. Пока ответственности законодательной нет, Верховный суд расценивает водителей СИМ как пешеходов. Чтобы появились штрафы, необходимо закрепить изменения в Кодекс об административных правонарушениях», — сказал он.

По его мнению, администрирование движения такого транспорта и проверка технических параметров будут затруднительными и практически невыполнимыми.

«Возможно, что СИМ будут квалифицированы как отдельная категория, на которую нужно будет получать водительское удостоверение. Но я думаю, что дело до этого не дойдет. Но тогда контроль за ними будет практически невозможен. В любом случае, это вопрос к законодателю», — отметил эксперт.

Он уверен, что «на данный момент введенные нормы неисполнимы абсолютно».

«Самый простой путь»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил изданию «Челябинск онлайн», что новыми правилами правительство «де-факто легализовало самокаты без особых ограничений».

«Права не нужны, как будут контролировать скоростной режим и соблюдение знаков дорожного движения — остается за кадром. Контроль будет только у прокатных самокатов, где скорость жестко ограничена», — посетовал Шапарин.

По его мнению, у ГИБДД «нет инструментов контроля за такими участниками дорожного движения». Он считает, что «средства фотовидеофиксации использовать не получится, а сотрудников недостаточно».

«Страховки у них тоже нет, все ДТП придется урегулировать в суде, если догонишь самокатчика. Правительством выбран самый простой путь, фактически всем все разрешили», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что «прямым следствием этого будут тысячи людей на дороге, которые вообще не знают ПДД, сотни погибших и тысячи раненых ежегодно».

Аварии с электросамокатами

12 сентября этого года управление столичного ГИБДД отчиталось об авариях «с участием лиц, управляющих электрическими транспортными средствами малой мощности». «Ъ»: скорость самокатов в пешеходном режиме принудительно ограничат 8 км/ч Институт НАМИ подготовил окончательную редакцию правил сертификации электрических самокатов, моноколес и... 08 сентября 12:49

«По итогам 8 месяцев текущего года в столице зарегистрировано 143 дорожных аварии с участием лиц, использующих для передвижения различные электрические устройства малой мощности. В таких ДТП один человек погиб и 148 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД призвали любителей электрических транспортных средств «отнестись ответственно к своей безопасности, быть предельно внимательными при участии в дорожном движении и соблюдать ПДД».

«Никогда не допускайте передвижения на электросамокате, находясь на устройстве вдвоем, втроем, а также с детьми», — предупредили в ведомстве.

30 июня начальник ГИБДД Михаил Черников отметил на пресс-конференции, что скорость самокатов и других средств индивидуальной мобильности растет — некоторые из них могут разгоняться до 100 километров в час.

«Надо было сразу реагировать на поступление таких средств индивидуальной мобильности в нашу страну. <…> Такие агрессивные средства индивидуальной мобильности вообще нельзя было в Россию ввозить. <…> Такие скоростные средства надо убирать. Или переводить их в категорию мопедов и мотоциклов, или вообще их изымать. Они опасны для всех участников дорожного движения <…> Больше 25 км в час самокат вообще не должен развивать», — сказал Черников.

Он заявил, что в Москве уже ограничили скорость прокатных самокатов: они могут ездить не более 25 км/час, а в отдельных зонах действует ограничение в 15 км/час.

Глава ГИБДД подчеркнул, что такие скоростные средства «крайне опасны» для всех участников движения. При этом за ними сложно следить при помощи средств фото- и видеофиксации, добавил он.