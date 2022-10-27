«Продавать будет просто нечего». Запасы новых авто в России могут иссякнуть к концу года

Запасы новых автомобилей брендов из Европы, США и Японии могут закончиться к концу 2022 года, несмотря на падение спроса в конце сентября, рассказали «Газете.Ru» дилеры. Предпосылок к снижению цен на новые и подержанные машины нет. Рынок продолжает наполняться машинами производителей из КНР, между тем, неожиданно для покупки станут доступны новые машины популярного у россиян европейского бренда – речь о седанах Volkswagen китайской сборки. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Запасы автомобилей на российском рынке могут иссякнуть уже к концу декабря, рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Машин китайских и российских брендов, которые входят в число лидеров по продажам, эта тенденция не касается.

«Безусловно, запасы автомобилей на рынке продолжают сокращаться, так как дефицит по-прежнему присутствует.

Можно ожидать, что при сохранении текущих темпов продаж имеющихся остатков дилерам хватит в среднем на 2-4 месяца торговли.

Эта цифра варьируется в зависимости от бренда и модели. Если темпы продаж изменятся, то и сроки также сократятся, либо растянутся», – объясняет Стариков.

У дилеров практически закончились запасы автомобилей, которые были сформированы в начале СВО, делится гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. На данный момент в дилерских центрах компании осталось более 50 автомобилей Audi, также в наличии машины брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz.

«Вполне вероятно, IV квартал 2022 года многие компании закроют с убытком в силу внешних факторов, которые влияют на спрос и на условия продаж», – полагает он.

В ГК «АвтоСпецЦентр» подтверждают тренд – в дилерских центрах компании больше всего автомобилей китайских и корейских производителей, поскольку их поставки имеют возобновляемость. По остальным маркам массового сегмента осталось в среднем от 30 автомобилей в зависимости от бренда. Меньше всего в наличии машин премиум-сегмента – Porsche и Infiniti.

По итогам 2022 года в России будет продано не более 450-500 тыс. автомобилей,

прогнозируют в ГК «АвтоСпецЦентр». Это в три раза меньше, чем за «ковидный» 2020-й, когда реализовали 1,6 млн машин (согласно подсчетам Комитета автопроизводителей АЕБ).

Американские автомобили остались у дилеров в штучном количестве, европейских и японских – крайне мало, говорит гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Сейчас в месяц продается около 40 тыс. автомобилей, в декабре количество может увеличиться до 50 тыс. ед. за счет корпоративных продаж, подсчитывает собеседник.

«Запасы будут сокращаться, остается только ввоз физическими лицами по условному параллельному импорту. Китай продолжит поставлять и собирать машины, увеличивая долю рынка вместе с «АвтоВАЗом» и «УАЗом», – объясняет он.

Запасы иссякнут – новых машин, за исключением произведенных в России, не предвидится, а параллельный импорт ситуацию не спасет, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«С января или начала февраля следующего года дилеры столкнутся с тем, что продавать будет просто нечего.

И это наиболее реалистичный сценарий. Ни один завод до конца года не запустится. Остаются только «АвтоВАЗ», Haval, Geely, УАЗ, »Группа ГАЗ» и «КамАЗ», – подытожил эксперт.

Цены не снизят

Стоимость автомобилей не снизится до конца года, предпосылок к их изменению нет, рассказывает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Спрос был очень изменчив – при начале мобилизации он упал практически до нуля. Нет приоритета в покупке авто, когда велика вероятность стать мобилизованным.

Другим моментом снижения спроса был существенный рост отказов в кредитах со стороны банков мужчинам», – объясняет Ольховский.

Сейчас формируется отложенный спрос, отмечает собеседник. Отток некоторой части платежеспособных клиентов из России также повлиял на продажи автомобилей с пробегом.

В целом потребности людей изменились, приобретение автомобиля стало далеко не первостепенной задачей, рассуждает он.

С начала осени стоимость как новых, так и подержанных автомобилей не изменилась, роста или падения на рынке тоже не произошло, однако в сегменте новых автомобилей до 4 млн рублей сейчас появились скидки, отмечает Алексей Стариков из «Авилона».

Китайский Volkswagen

Несмотря на то, что компания Volkswagen приостановила бизнес в России, в ближайшие недели для покупки станет доступна новая для рынка модель – Bora.

Это первая массовая модель одного из самых популярных в РФ брендов, ввезенная путем параллельного импорта.

На данный момент всего в РФ планируется поставить 1 тыс. седанов Bora китайского производства. В первую партию войдут 259 автомобилей.

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«Мы фиксируем высокий спрос на эту модификацию, так как на рынке в целом сейчас крайне заметен дефицит седанов. Первые выдачи Volkswagen Bora планируем на первые числа ноября», – сообщили «Газете.Ru» в «Авилоне».

Volkswagen Bora с атмосферным мотором (1,5 л; 113 л.с.) обойдется в 2,49 млн рублей, а с турбированным (1,4 л; 150 л.с.) – на 100 тыс. рублей дороже.

В КНР модель Bora четвертого поколения выпускается с 2018 года на заводе СП FAW-Volkswagen и построена на платформе MQB (на ней базируются Tiguan, Golf, Octavia, Karoq и множество других моделей концерна). В России автомобили будут представлены в максимальной комплектации Elite. Volkswagen Bora оснащается мультимедиасистемой с 8-дюймовым экраном, круиз-контролем, задним парктроником, климат-контролем и другими опциями.

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Что касается других моделей, ввезенных путем параллельного импорта, в страну поставляется лишь продукция премиум-брендов.

В список входят Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новый Jeep Grand Cherokee, а также новые электромобили Volkswagen ID.6 и Audi Q5 E-tron, перечисляет замгендиректора по продажам новых авто «Авилона» Алексей Стариков. Также в рамках параллельного импорта поставляются модели марок Volvo и Jaguar, добавляет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Ввоз в Россию тысячи Volkswagen Bora – эксперимент, чтобы оценить, как россияне будут покупать китайские машины давно знакомой и привычной марки,

полагает гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Дилеры активно ищут, что привезти и поставить в автосалон. В случае с «Авилоном» и Volkswagen Bora отлаживается логистика, выясняется, по какой цене можно ввезти машины, оценивается спрос. Структура рынка кардинально меняется – все, что создавалось 20 лет, порушили. А-ля девяностые – тогда дилеры что могли, то и везли», – объясняет Целиков.

В Россию вернутся практика, по которой дилер будет выполнять функции импортера, как было с середины 90-х до начала нулевых, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Следом за Volkswagen Bora продавцы продолжат ввозить путем параллельного импорта массовые автомобили, считает он.

«Сомневаюсь, что на Volkswagen Bora за 2,5 млн рублей выстроится очередь. Думаю, весь тираж можно реализовать за три месяца, но эта ситуация не станет спасением для рынка», – резюмировал Бургазлиев.