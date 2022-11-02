Самосвал раздавил такси, убив двух человек. Виновник ДТП сбежал

Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы, 2 ноября 2022 года

В Москве у станции метро «Улица 1905 года» самосвал на полном ходу врезался в такси, оно оказалось вдавлено во впереди стоявший автобус. Сидевшие в легковушке таксист и пассажирка погибли. По данным Telegram-канала «112», водитель грузовика — 27-летний белорусский гражданин Вячеслав Пивавар — скрылся с места происшествия. Из-за аварии изменены маршруты наземного транспорта.

Смертельное ДТП произошло в Москве около станции метро «Улица 1905 года». Погибли два человека. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает Дептранс Москвы.

«На улице 1905 года в районе д.11 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. <…> По предварительным данным ГИБДД, в результате ДТП погибли два человека», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Грузовой самосвал на полном ходу раздавил такси. Легковушка была зажата между грузовиком и автобусом. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

«В результате ДТП в центре Москвы погибли два человека. Это водитель и пассажирка такси», — пишет Telegram-канал «112».

По его данным, полицейские установили личность пассажирки такси — это 35-летняя врач-нефролог Евгения Леонова.

Водитель самосвала скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД. Газета «Московский комсомолец» опубликовала видео очевидца, на котором видно лицо вылезающего из кабины шофера.

По данным «112», личность водителя установлена. «Это 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. Сейчас его разыскивают. <...> За большегрузом числится более 100 штрафов», — сообщает Telegram-канал.

Как сообщает сайт «360tv.ru», за большегрузом числятся 104 штрафа на общую сумму 106 500 рублей. При этом 100 из них на сумму 14 тысяч рублей оплачены.

Участником ДТП оказался также пассажирский автобус MAN. В нем в момент столкновения находились восемь пассажиров и водитель, из них никто не пострадал.

Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы, 2 ноября 2022 года Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы, 2 ноября 2022 года Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы, 2 ноября 2022 года Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы, 2 ноября 2022 года Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы, 2 ноября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Изменение маршрутов

Из-за аварии изменили маршруты наземного транспорта, сообщил столичный Дептранс.

«Для маршрутов м35, 379, с344, с364 и с369 временно отменена остановка «Метро «Улица 1905 года» (северный вестибюль)», — говорится в сообщении. На месте аварии работают врачи скорой помощи, перекрыты также две полосы в сторону центра Москвы.

Прокурорский контроль

Смертельное происшествие на улице 1905 года было взято на контроль прокуратурой Центрального административного округа Москвы, процессуальное решение будет принято по результатам проверки случившегося.

«Водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся», — сказано в комментарии пресс-службы столичной прокуратуры.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте ДТП координирует первый зампрокурора ЦАО Максим Чикмарев.

«Что там делал самосвал — большой вопрос»

Водитель самосвала, который устроил смертельное ДТП и вмял такси в автобус в центре Москвы, мог не иметь права на передвижение по городу, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Водитель грузовика убил двух человек и скрылся с места аварии. Что там делал самосвал — большой вопрос. Большегрузному транспорту днем в центре города делать совершенно нечего. Каким образом он получил разрешение на въезд? <...> Почему он двигался с огромной скоростью и с чего вдруг вообще он там разогнался — эти вопросы нужно предъявлять к водителю самосвала», — сказал Шапарин.

По его словам, погибший таксист никому никаких помех не создавал и был вправе остановиться для посадки-высадки.