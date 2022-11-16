Самые ненадежные автомобили, которые дилеры везут в Россию

Дилеры везут в Россию в рамках параллельного импорта новые иномарки, которые ранее официально не продавались на рынке страны. Какие машины лучше не заказывать из-за рубежа ввиду их ненадежности, а каким можно доверять, — в материале «Газеты.Ru».

Американский некоммерческий журнал Consumer Reports (CR) составил антирейтинг самых ненадежных автомобилей, владельцам которых приходится вскоре после покупки обращаться в сервисный центр.

Большинство проблемных моделей из этого списка продаются в России автомобильными «челноками»,

соответствующие объявления «Газета.Ru» обнаружила на классифайдах.

В перечень наименее надежных моделей, от покупки которых лучше воздержаться, вошли 11 машин. В статусе наименее проблемного открывает этот антирейтинг внедорожник Jeep Wrangler, владельцы которого жалуются на затруднения с работой электрики и топливной системы, климатической установки, двигателя, не устраивает их также качество краски и отделки, слабая шумоизоляция и утечки рабочих жидкостей. В России дилеры предлагают приобрести новые Jeep Wrangler по цене от 6,2 млн руб.

close 100% Jeep Wrangler Jeep

Вызывает у экспертов сомнения в надежности и кроссовер Mercedes-Benz GLE из-за неполадок с бортовой электроникой, опциональным оборудованием, климатической установкой и прочими узлами.

Стоимость импортированных из Европы GLE в РФ начинается от 9,5 млн руб.

close 100% Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz

Еще одна модель Jeep в антирейтинге – внедорожный пикап Gladiator. В списке критических областей указаны рулевое управление и подвеска, система приводов, электрика, жалуются клиенты на шумность Gladiator и протечки во время дождя. Один из московских дилеров предлагает Jeep Gladiator за 8,4 млн руб.

Большие пикапы GMC Sierra 1500 и Chevrolet Silverado 1500 делят между собой не только одну платформу и множество узлов, но и четыре недостатка — ненадежный двигатель, проблемную электрику, плохие тормоза и систему полного привода, отмечают эксперты CR.

Эти пикапы стоимостью от 6,9 млн руб. (Chevrolet) и 7,7 млн руб. (GMC) готовы под заказ привезти продавцы из Нижнего Новгорода и Владивостока.

Еще один неудачник исследования — большой кроссовер Ford Explorer (от 6,9 млн руб. в России). Эксперты CR в перечень дающих сбой узлов этой машины внесли трансмиссию, кузов, опциональное оборудование, рулевое управление, подвеску, бортовую электронику, расстроили потребителей шумоизоляционные материалы Explorer и утечка рабочих жидкостей.

Не стоит присматриваться и к кроссоверу Lincoln Aviator, он страдает от неисправностей в бортовой электронике, климатической системе и полноприводной трансмиссии, проблем с рулевым управлением, подвеской, функциональными элементами кузова и прочим.

Цена доставки люксовых кроссоверов Aviator «под ключ» из других стран стартует от 6,75 млн руб., готовы взяться за эту работу дилеры в Москве, Новосибирске и Владивостоке.

close 100% Lincoln Aviator Lincoln

Также в список аутсайдеров CR вошли пикап Ford F-150 с гибридной силовой установкой, компактный седан Nissan Sentra и два электрокара – Chevrolet Bolt и Hyundai Kona Electric.

Надежные машины

В список самых надежных новых автомобилей аналитики Consumer Reports включили:

Lexus GX (от 6,4 млн руб. в России), Mini Cooper (от 3,6 млн руб.), Toyota Corolla (от 2,2 млн руб.) и BMW 3 Series (от 3,8 млн руб.).

close 100% Mazda MX-5 Miata Mazda

На классифайдах опубликованы объявления о продаже таких машин с пробегом до 100 км. Другие модели из списка с наименьшим риском поломок – Toyota Corolla Hybrid, Toyota Prius, Mazda MX-5 Miata, Lincoln Corsair, Subaru Crosstrek и Toyota Prius Prime.

Разнообразный рынок

Возросшая популярность параллельного импорта объясняется тем, что многие западные компании, которые работали в России, предлагали не те продукты, которые действительно были нужны рынку, а которые им были выгодны, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«С учетом отсутствия официальных поставок (кроме как из КНР) дилеры везут машины, на которые есть реальный спрос: большие внедорожники, пикапы, универсалы повышенной проходимости, семиместные авто. Мы увидим совершенно другую востребованность среди моделей, которые было принято считать в РФ непопулярными.

Рынок становится более разнообразным, и отчасти это повод задуматься о том, как до этого работали многие иностранные бренды», – отметил собеседник. С автомобилями, ввезенными с рынков Северной Америки, Канады и Европы, проблем в эксплуатации у российских автомобилистов быть не должно. Однако с машинами из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока могут возникнуть сложности в ряде областей. «Это климатические системы, иные пружины, амортизаторы и сайлентблоки, адаптированная под определенные сорта топливная система, особенности настройки некоторых электронных систем», – перечислил автоэксперт. Проблемы с запчастями для таких автомобилей решаются использованием неоригинальных деталей, стоимость которых хоть и выросла, но трудностей с их наличием нет. На некоторые машины, ввезенные из-за рубежа, дилеры предлагают гарантию, прибавляя к стоимости автомобиля некую внушительную сумму, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Полной уверенности в том, что продавец исполнит все гарантийные обязательства на редкий для рынка РФ автомобиль, нет.

Поэтому, покупая такую машину, следует быть осмотрительным и обсудить с юристом положения в гарантийном договоре, предупредил Хайцеэр.

«Автомобили из Эмиратов могут иметь другой VIN-номер, который не читается российским дилером. Другая сложность заключается в том, что диагностическое оборудование дилеров может не быть адаптировано под новые автомобили 2021-го и 2022 модельного года», – подытожил эксперт.