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Три человека погибли, один пострадал в ДТП в Кировской области

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В Кировской области столкнулись три легковых автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

В результате три человека погибли и один получил травмы.

Уточняется, что ДТП произошло в Кирово-Чепецком районе на 26-м км автодороги «Киров — Советск — Яранск».

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