В Башкирии при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека

В Башкириии столкнулись грузовик и легковая машина, из-за чего погибли четыре человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД.

«В шестом часу вечера на 1337-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лада Приора» и грузовик. Имеются предварительные сведения о четырех погибших, из которых один ребенок», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы установить причину аварии и все детали случившегося.

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