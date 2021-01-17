Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

| Бернст Ю.

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на федеральной трассе Чуйский тракт в Новосибирской области, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 18-летний водитель легкового автомобиля по неустановленной пока причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля. Водитель с различными травмами был госпитализирован.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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