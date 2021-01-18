Эксперт рассказал о критически низкой температуре для автомобиля

Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире «Радио 1» рассказал об опасной для машины температуры.

По его словам, -25°C — это критическая температура для автомобиля, боле низкие показатели могут повлиять на работу электроники аккумулятора и двигателя.

При этом специалист отметил, что автопарк в последние годы стал значительно современнее, поэтому проблем при низких температурах теперь меньше. Например, отпала необходимость уносить аккумуляторы домой.

Однако в старых автомобилях в мороз не исключены проблемы с системой подачи топлива.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы способы сэкономить топливо автомобиля зимой