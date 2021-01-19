ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году

ВТБ Лизинг передал в прошлом году своим клиентам 29,4 тысячи автомобилей в 60 регионах страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 19 января.



Так, больше половины нового автопарка составил легковой транспорт (57%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (34%), 6% — на автобусы и 3% — на спецтехнику.



Четверть от всех сделок компании с автотранспортом была подписана с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга.



Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – треть от общего числа, при том, что доля региональных продаж немного выросла по сравнению с 2019 годом (на 2%).



В регионах наибольшее количество передач автотранспорта состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%).



Городами, с наивысшей представленной динамикой в продажах, стали Астрахань (+55% к предыдущему году), Омск (+29%) и Архангельск (+27%).



«Мы ожидаем, что в 2021 году сегмент автолизинга будет расти, сегодня это один из главных драйверов рынка. Даже в непростых условиях 2020 года наш автомобильный бизнес продемонстрировал высокую устойчивость к факторам турбулентности», - констатировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.



«Мы смогли оперативно перестроить процессы, улучшали продуктовое предложение, активно развивали онлайн-каналы, — констатировал он. — Продолжаем эффективно сотрудничать с производителями, импортерами и поставщиками техники для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для наших клиентов».



Ивантер подчеркнул, что в третьем-четвертом квартале полностью восстановился спрос на приобретение автомобилей такси. «В итоге показатели этого сегмента в нашем портфеле кратно увеличились по сравнению с прошлым годом несмотря на почти полное отсутствие сделок с такси во втором квартале», — отметил он.