В Госдуме предложили увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД

| Бернст Ю.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50%, с 20 до 40 дней. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Депутат отметил, что появление возможности оплатить половину суммы штрафа увеличило собираемость штрафов и позволило россиянам сэкономить личные средства.

Но в сложных экономических условиях из-за пандемии не всегда есть возможность оплатить штраф в течение 20 дней. При том что в этот срок входит и время доставки человеку копии постановления почтовым отправлением.