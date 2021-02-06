Под Пермью автобус с туристами вылетел с трассы

Автобус, следующий в Пермь с горнолыжного курорта в Чусовом, вылетел с дороги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«Происшествие случилось в 19.30 (17.30 мск) в Чусовском районе: по дороге Полазна-Чусовой ехал автобус Mercedes с около 20 пассажирами. На 34-м километре водитель автобуса допустил съезд с дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. На месте работают специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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